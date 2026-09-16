Скандал вокруг памятника диктору Игорю Кириллову: Люди спорят — молодой в любимой оправе или расхлябанный с неественно повернутой головой

Екатерина Стриженова и Анна Шатилова на открытии памятника диктору Игорю Кириллову. Фото — личная страница Екатерины Стриженовой в социальных сетях

Памятник Игорю Кириллову только открыли, а споры сегодня уже разгорелись жаркие. Сайт KP.RU узнал мнение на этот счет народной артистки РСФСР, диктора Анны Шатиловой, которая хорошо знала Кириллова и была на открытии памятника.

Напомним, что народный артист СССР, диктор Игорь Кириллов умер в октябре 2021 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище. 14 сентября 2026 года Игорю Леонидовичу могло бы исполниться 94 года, в этот день и открыли памятник диктору. Все отмечают: Кирилл внешне узнаваем, но претензии у некоторых телезрителей старшего поколения, которые его хорошо помнят на экране — к позе, неопрятно «расхлябанной» одежде всегда собранного и интеллигентного диктора.

ОБСУЖДЕНИЕ ПАМЯТНИКА КИРИЛЛОВУ

Претензий в соцсетях под фото и видео с памятником сотни. Но так бывает всегда после открытия памятника знаменитости — часто среди миллионов тех, кому монумент понравился, найдутся пару сотен недовольных: это все субъективное мнение. Что люди чаще всего пишут в соцсетях, обсуждая памятник Игорю Кириллову. К примеру, под публикацией Екатерины Стриженовой есть такое мнение ее подписчицы Фариды Алиевой: «Любимый народом Игорь Леонидович всегда был человеком для подражания, всегда безупречно-элегантный, «с иголочки». Ворот расстегнут так небрежно, это несвойственно диктору, которого мы, зрители, всегда видели с экранов телевизора в официальной обстановке, и только ближний круг знал его с разных сторон жизни. Возможно, он и был кому-то знаком в таком виде, как на этом памятнике, но это частности. Поэтому для меня этот памятник неприемлем как для зрителя. И, обратите внимание, в свободном движении физиологически невозможно так повернуть голову, на такой градус...»

Памятник Игорю Кириллову авторства скульптора Айдын Зейналова

Телеведущей Екатерине Стриженовой памятник понравился: «Игорь Леонидович в движении, молодой, с гордо поднятой головой, в своей любимой оправе. Пять лет обсуждали идеи, делали эскизы, искали образ. Ведь речь идет о человеке, которого знают абсолютно все, его называют голосом целой эпохи».

В комментариях к фото и видео, где блогеры показывают памятник, много мнений, чаще — критикуют позу диктора и его небрежную одежду. Вот самые популярные высказывания на этот счет. «Кириллов всегда смотрел прямо на телезрителей с экрана. А вывернули его, мама не горюй», «скульптура хорошая, но установлена странно — если вышел из студии, то голову вывернул так почему», «голова повернута неестественно», «ворот расхлябан, а он всегда был аккуратен, подтянут, в строгом костюме, памятник не отражает его — какой-то студент после бессонной ночи», «спорный памятник, не соответствует Кириллову ни в жизни, ни на экране», «Кириллов в жизни и на экране был собран, сдержан, интеллигентен, а здесь полная противоположность с развернутой головой», «полнейшее несоответствие образу тактичного деликатного человека», «очень похож, но зачем его вывернули так — неестественная поза»... Многие пишут — «памятник достойный», «хороший памятник, чувствуется динамика, прыткость ума, памятник просто необычный, мимо проходящий человек заинтересуется и сразу узнает диктора программы «Время».

Памятник Игорю Кириллову — диктор обернулся и смотрит в сторону. Фото — личная страница Екатерины Стриженовой в социальных сетях

МНЕНИЕ ШАТИЛОВОЙ

На открытии памятника была коллега Игоря Леонидовича — диктор Анна Шатилова. Сайт KP.RU позвонил Анне Николаевне, которая хорошо знала коллегу, много работала с Кирилловым. Оказалось, что Шатилова тоже прочла высказывание пользователей соцсетей на этот счет.

Шатилова рассказала KP.RU: «В интернете разные комментарии на этот счет. Пишут: «зачем ему так шею выкрутили», «почему он такой расхлябанный, ведь он всегда был собран — что это такое». Именно вот таким молодым я впервые его увидела, когда даже не знала, что это Кириллов. Это был 1959 год. Я приехала в Радиокомитет, где сначала был конкурс дикторов, а потом я там занималась с педагогами. Я робкая приехала на занятия, иду по коридору, а навстречу мне — молодой человек в зеленоватом костюме. Захожу к Ольге Сергеевне Высоцкой, а она говорит, что только что ушел Игорь. Я поинтересовалась — кто это. Ольга Сергеевна ответила — Игорь Кириллов, он теперь работает диктором. И вот этот памятник — это как раз Игорь Кириллов в его молодые годы. Если смотреть близко, то это черты лица Кириллова. Но почему так повернули голову? По ТВ подсветили памятник, а в жизни он очень темный, подойти неудобно… Знаю, что 29 октября в день смерти Игоря Кириллова на доме на Смоленской набережной, где он жил, откроют мемориальную доску — говорят, что там он будет очень похож и с микрофоном. Очень интересно посмотреть...»

На открытии памятника скульптор, заслуженный художник РФ Айдын Зейналов так говорил о своей работе: «Человек настолько знаком всем, настолько близок, что задача стояла даже не в точности и узнаваемости, а в посыле — создать ощущение, которое мы привыкли видеть с экрана телевизора».

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