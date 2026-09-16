От 3D печати органов до чудо-растений: о чем рассказывали на открытии фестиваля в Музее БИОТЕХ

Фото: Евгения ГУСЕВА.

В рамках научно-популярного фестиваля, который продлится до конца года, гостям рассказывают о специальностях в сфере биотехнологий. Запланированы экскурсии, научпоп-лекции, мастер-классы, которые площадка будет анонсировать на своих ресурсах. К событию также обновили основную экспозицию Музея БИОТЕХ — её можно посмотреть всей семьёй. Фестиваль «Биоэкономика: профессии твоего поколения» проходит при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

ДОЛОЙ СТРАХИ

Главная идея события — рассказать о профессиях в биотехе. Большинство из них сейчас на стыке разных областей знаний: медицины, биологии, химии, инжиниринга, программирования. Отрасль активно развивается — в России и мире. Поэтому организаторы считают важным дать детальное представление о том, какие специалисты необходимы и будут востребованы в биоэкономике.

Музей БИОТЕХ на ВДНХ открылся чуть больше четырёх лет назад. Его создатели из ФИЦ Биотехнологий РАН хотели объяснить людям простым языком, что такое биотех. Если коротко — это использование живых организмов и их систем для решения технологических задач и создания полезных продуктов. Такое определение поначалу может пугать: сразу вспоминаются ГМО, мясо из пробирки, белок из насекомых. Но эти технологии воспринимаются как страшилки ровно до тех пор, пока не узнаешь их истинную суть и назначение — повышать качество жизни.

— Мы хотели снять страхи и показать, что наша сфера каждый день приносит пользу людям. Со временем поняли, что с этой задачей справляемся, но появилась новая цель — привлечь в профессию молодёжь, — рассказала замдиректора ФИЦ Биотехнологий РАН и куратор Музея БИОТЕХ Алина Осьмакова.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

По словам спикера, впереди в биотехе еще много открытий — значит здесь можно найти своё место, решить важные задачи и построить карьеру.

— Биотехнологии помогут спасти тысячи людей от болезней, голода и нехватки пищи. Отрасль биотехнологий охватывает биомедицинские, пищевые, промышленные, сельскохозяйственные биотехнологии, и все они сейчас быстро развиваются и в мире, и в России. Биотех и биоэкономика — приоритет и для бизнеса, и для государства. Мы надеемся, что однажды к этому присоединитесь и вы, — обратилась к юным гостям Алина Осьмакова.

МИКРОСКОП ВМЕСТО ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКИ

На открытии фестиваля выступили ведущие ученые и лидеры российской биотех индустрии. Говорили с ребятами о серьёзных вещах — о биоэкономике, этичности генной инженерии, научных разработках, решениях, которые принимает бизнес, разбавляя рассказ любопытными примерами из практики. Например, о том, как на биологических 3D принтерах печатают наггетсы и фрикадельки или выращивают в городских фермах съедобные цветы, за которыми охотятся модные рестораны.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

— В биотехе можно программировать роботов, писать скрипты, разрабатывать проекты, рассчитывать молекулярную динамику или работать с живыми организмами. Биотехнология — это не узкая область, а огромный мир, где хватит места каждому. Сейчас в индустрию приходит много людей из самых разных сфер, — рассказал завлабораторией разработки экспрессионных систем ФИЦ Биотехнологий РАН Игорь Синельников.

В лаборатории, которой управляет Игорь Синельников, получают рекомбинантные белки — например, химозин, протеазы, ксиланазы и прочие ферменты для кормовой и пищевой промышленности.

— Простыми словами: я беру гены из одних организмов и переношу их в другие. Например, можно взять пищеварительный фермент и внедрить его в гриб — и гриб начнет этот фермент производить, — поделился спикер.

Соучредитель и управляющий партнёр 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани лейтмотивом своего выступления сделал очень созвучную подросткам тему — мечты.

— Не бойтесь мечтать и не стесняйтесь своих идей — двигайтесь к ним. Все технологии, которыми мы сегодня пользуемся, когда то были чьей то мечтой. Например, мы научились печатать барабанные перепонки, чтобы восстанавливать слух, и освоили печать щитовидной железы. От идеи до воплощения часто проходит много времени. Не бойтесь учиться новому и смотрите не только вперёд, но и по сторонам.

Биотех со стороны может казаться сферой, где ученые в белых халатах сидят в лаборатории, работают с микроскопами, выращивают микроорганизмы в чашке Петри и пишут объемные статьи. Но на деле направлений гораздо больше. Замдиректора ФИЦ Биотехнологии РАН, руководитель группы биоинженерии растений Анастасия Камионская рассказала про агробиотехнологии, редактирование растений и моделирование биологических процессов:

— Расскажу про один эксперимент: нам нужно было испытать новую разработку, и мы смоделировали водоемы, специально загрязнив их, например, нефтью. Затем вырастили в них водяной гиацинт, который смог частично очистить загрязненную воду. В Москве такие растения никогда не росли. В Индии и Непале ими питаются носороги. Водяные гиацинты красиво выглядят, приятно пахнут и умеют очищать воду от загрязнений.

Впрочем, и работа в лаборатории может быть увлекательной. Анастасия Камионская поделилась личной историей: она очень любит читать книги в жанре фэнтези, на страницах которых часто появляются травники и колдуньи, управляющие природой.

— Однажды я подумала: если у тебя есть микроскоп, ты тоже можешь быть такой «ведьмой» — только настоящей. С помощью оборудования можно увидеть, как препараты, созданные учеными, действуют на клетки.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Специалист по биотехнологическому оборудованию Роман Соловьев когда-то служил в армии — на космодроме. Занимался баллистическими ракетами. Разве может найтись профессия ещё более интересная и в то же время далекая от биотеха?

— Ракеты — это масштабно и сложно, но принцип их полёта нам понятен. А вот с микроорганизмами всё гораздо сложнее и увлекательнее: с их помощью можно получить почти любое вещество, но на это могут уйти месяцы и даже годы. В биотех приходят люди из самых разных областей. Мой совет: если хотите добиться успеха, сразу выбирайте профильное обучение. Главный навык сегодня — быстро учиться, осваивать новые данные и получать знания.

УПРАВЛЯЙ БИОПРИНТЕРОМ

Что такое биоэкономика? Чем занимаются фудтех инженер, биоинформатик или агробиотехнолог? Ответы на эти вопросы даёт обновленная экспозиция Музея БИОТЕХ. Здесь нет закрытых витрин: большинство экспонатов можно трогать и взаимодействовать с ними. Так гости лучше погружаются в мир биотехнологий, биоэкономики и профессий на стыке науки о жизни и технологий.

Посетители узнают, как биотехнологии уже сейчас помогают справляться с нехваткой ресурсов и еды для растущего населения планеты, как создают лекарства и вакцины, перерабатывают отходы и разрабатывают экологичные биоматериалы.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Один из новых экспонатов — «Типография биотехнолога». Это макет 3D принтера, который в реальной практике печатает клетками. А в музее — выполняет роль модельного образца. На практике подобный принтер способен создавать хрящевые суставы, органы, одежду с биослоем и таргетные препараты — их делают специально для конкретного пациента.

Печать каждого такого изделия занимает много времени, поэтому рядом установили мультимедиа экран: он показывает, как выглядит результат работы принтера. Чтобы увидеть имитацию, нужно пройти небольшой тест — подобрать тип принтера, матрицу и материалы под нужный продукт. Это интересный и совсем не скучный способ разобраться в технологии.

Ещё одна новинка — мультимедийная викторина «Загляни в мир биотеха». В ней 15 вопросов о профессиях. Каждая задача помогает «примерить» на себя ту или иную специальность. Например: «Вы — сотрудник лаборатории, которая разрабатывает ферменты. Ваша задача…». Если ответить правильно на большинство вопросов, можно получить приз — стильный стикер для чехла гаджета.

После викторины гостям предлагают поучаствовать в большой онлайн викторине «Моя профессия в биоэкономике». Её можно пройти в любое время — дома, в школе или на работе. Викторина помогает понять, какая карьерная траектория в биотехе вам ближе, а за ответы начисляются баллы и есть шанс выиграть памятные призы.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

В рамках фестиваля Музей также выпустил цикл онлайн уроков «Куб биотеха: профессии твоего поколения» — это короткие видео о разных профессиях. Их можно смотреть самостоятельно или использовать для уроков в школе и колледже: для преподавателей подготовили все необходимые методические материалы.

СКАЗАНО!

— Павильон Музея БИОТЕХ — один из самых популярных проектов «Музейного города» на ВДНХ, одна из самых ярких экспозиций. Мы рады, что гости Выставки интересуются отечественной наукой и достижениями наших учёных. За этим интересом стоит искреннее желание сделать мир лучше и помочь людям справляться с вызовами будущего — именно об этом рассказывают наши экспозиции, — отметила первый заместитель генерального директора ВДНХ Елена Жук.