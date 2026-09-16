Татьяна Брухунова трогательно поздравила мужа с 81-летием: «С днем рождения, волшебник!»

Евгений Петросян с семьей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Сегодня создатель «Кривого зеркала» Евгений Петросян отмечает 81-й день рождения. По этому случаю 37-летняя жена Евгения Вагановича поделилась трогательным семейным снимком со знаменитым супругом и их детьми — 6-летним Ваганом и дочкой Матильдой, которой в октябре исполнится три годика.

«У нас праздник! С днем рождения, волшебник!» — подписала фото Татьяна Брухунова.

На снимке Евгений Ваганович с Татьяной и детьми сидят на крыльце загородного дома. Образы всей семьи выдержаны в стиле кантри. Татьяна одета в хлопковое платье с принтом. На голове блогера вязаный платок, а на ногах — галоши. Петросян в клетчатой рубашке, жилете и джинсах. В качестве головного убора — модная панамка. Юмориста точно одевала модница Брухунова! Матильда — в пестром кардигане с овечками и в джинсах. А Ваган — в красном свитшоте и в такого же цвета панамке.

Евгений Петросян Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Модную семью тут же закидали поздравлениями интернет-пользователи.

«Приятно смотреть на счастливую семью. Любимого артиста Евгения Вагановича с днем рождения! Долгих лет жизни, счастья, здоровья!», «Танюша, поздравляю вас с днем рождения мужа! Волшебница отчасти и вы! Я желаю каждому из своих сыновей такой жены, как вы!», «Евгений Ваганович — счастливый человек! У вас прекрасная семья, Татьяна! С днем рождения супруга, крепкого здоровья, благополучия и долгих лет», — пожелали Петросянам фолловеры.

Стоит отметить, что рядом с Татьяной Евгений Ваганович, действительно, расцвел и помолодел. А редакция «Комсомольской правды» присоединяется к поздравлениям.

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