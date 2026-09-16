Господство в небе позволит отрезать Одессу и выйти на западные границы: действия России на Украине могут стать более стремительными

Украина не получит американские ракеты-перехватчики третьего поколения. Второе поколения ей обещают в 2027-2028 годах Фото: REUTERS.

Ситуация на Украине резко ухудшилась. И не только в результате ударов ВС РФ по объектам ВПК и энергоструктуры в Киеве, Одессе, Кривом Роге, Запорожье. Киев и Брюссель кричат о срочном перемирии.

На Радио "Комсомольская правда" говорили с Андреем Клинцевичем, главою Центра изучения военных и политических конфликтов.

ЕВРОПЕЙЦЫ ТАКИЕ РАЗНЫЕ

- Европейцы задумаются наконец, чтобы скорее закончить конфликт - или это для них служит мотивацией к тому, что конфликт продолжать?

- Европейцев надо разделить. Обычные граждане не хотят, чтобы конфликт разгорался. Они в ужасе от происходящего. Они голосуют ногами.

- Они голосуют на выборах?

- Мы видим, как это происходит в Германии и в других странах. Бунты желтых жилетов, тонны навоза на улицах Парижа – это показатель того, что европейцам все это не нравится. Как и британцам, у которых пошли уже внутренние расколы.

- В Германии лидер АдГ говорит: мы за полное возобновление отношений с Россией и за отказ от спонсирования Украины.

- Это неизбежно. Мы соседи. У нас произошли десятки конфликтов, но до 2014 года Германия была основным экономическим партнером России в Европе. Немцы зарабатывали очень серьезно. Но сейчас все поменялось.

ТРИ «БОГАТЫРЯ»

- Когда канцлер Мерц говорит, что мы будем сокращать соцрасходы, потому что надо поддержать Украину, - это немцев бесит?

- Многих - да, но многие в ФРГ на этом и зарабатывают. Мерц - ставленник компании BlackRock. Он жестко поднял вопрос, когда был в США, о том, что товарищи из BlackRock, вы мне выставляете претензию, что я слабо давлю на предприятия, они мало банкротятся и мало выходят на рынок, чтобы вам их можно было купить за три копейки.

- Европа под оккупацией транснациональных корпораций, желающих войны?

- Это компании Black Rock, Vanguard и State Street. Это три компании - владельцы ключевых пакетов акций 500 американских компаний. И они скупают все европейское. Это те, кого назвал Трамп основными своими врагами в стратегии нацбезопасности. Для этих финансово-промышленных групп границ не существует. В их планах - военная стычка в Восточной Европе между русскими и европейцами.

- Они толкают Европу к этому исходу?

- Мы видим последние заявления поляков. Крупнейшее учение Польши называется «Отважный орел». Воздушная часть - вдоль Калининграда. В воздух поднимают массу истребителей. Так же, как и «Железный защитник» - крупное учение, где все эти мехбригады, которые вновь созданы, двигаются у наших границ.

- Это все подготовка к реальной войне?

- К реальной региональной. Она может закончиться плохо, но европейских политиков это мало интересует. Они уже планируют жить в тех резиденциях за океаном, которые они там выкупили.

РЕСУРСЫ КОНЕЧНЫ

- Мы раньше говорили про буферную зону, а сейчас речь о том, что вся Украина в перспективе - буферная зона?

- До прекращения получения ресурсов Украина будет долго сопротивляться.

- Но ресурсы не бесконечны?

- Главный ресурс - человеческий потенциал, ну и возможности противоракетной обороны. Вот Конгресс США вышел с докладом о том, что Америке на восстановление утраченных запасов зенитных ракет нужно пять лет.

- Это проблемы ПВО?

- Украина не получит американские ракеты-перехватчики третьего поколения. Второе поколения ей обещают в 2027-2028 годах. Европа поставляла энное количество ракет для комплексов NASAMS, IRIS-T - но и они заканчиваются. Европейцы оказались не готовы к такому приросту наших систем.

- Мы будем контролировать небо?

- Конечно. У нас уже господство над небом. Потому Украина может превратиться в условный сектор Газа, где беспрепятственно находилась израильская авиация. Но здесь другой может быть масштаб. И тогда наши действия станут более стремительными.

ГОСПОДСТВО В НЕБЕ

- Это может быть ограничено какими-то договоренностями?

- Для меня Украина, ее политический уровень, который сейчас террористический - это как медведь, который попробовал человечину. Он уже слишком опасен, его надо отстреливать. Если Киев почувствовал вкус терроризма, возможность бить ракетами, использовать дроны, колл-центры, шантажирование АЭС - они от этого не откажутся и потом. И когда будет некое перемирие.

- А господство в небе поможет в борьбе с терроризмом?

- Господство в небе позволит нам более быстро двигаться. Взять Одессу, отрезать Киев от моря и выйти на западные границы незалежной.

- Тут есть развилка интересов?

- Здесь мы с европейцем будем расходиться. Выйдем мы на границы СССР или западные территории, которые после Второй мировой войны прирезали к Советскому Союзу, отойдут полякам, венграм, румынам? Так, как некоторые наши чиновники это предлагали сделать, кстати.

ЗИМА БЛИЗКО

- Одна или две холодные зимы приблизят финал СВО?

- Холодные зимы на характер ведения боевых действий не повлияют. Да, гражданам будет тяжело. Но солдаты в блиндажах будут согреты, обуты, накормлены. У них будут генераторы, подвоз топлива.

- Экстремальные условия не подхлестнут многих граждан Украины рвануть на передовую?

- Это возможное решение для отчаявшихся. Представим себе семью, которая состоит из женщин. Они лишись работы, средств к существованию, у них нет света, воды и надежд. Тысячи таких украинок могут пойти служить куда-нибудь в штабы, госпиталя и пункты управления БПЛА, чтобы прокормить семью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Посты воздушного наблюдения, дороги под сетями и люди с принципами: репортаж военкора Коца с Добропольского направления

Оружие с Украины течет в руки европейской мафии