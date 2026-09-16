В России успешно применили препарат для пациентов с 4 стадией рака носоглотки

Сеченовский Университет и клиники Китая объединяют усилия в борьбе с раком

Хорошая новость для родных и пациентов с раком носоглотки и пищевода: в Сеченовском Университете успешно применили инновационный таргетный препарат.

Об исследовании иммуноонкологического препарата, разработанного в Китае и предназначенного для терапии рака носоглотки и пищевода, специалисты Сеченовского университета договорились в конце прошлого года. Этот препарат некоторое время успешно применяют в клиниках Китая. Удачный опыт использования теперь есть и у Сеченовского Университета.

Молодой пациент с 4 стадией рака носоглотки долгое время мучался от боли. К сожалению, традиционное лечение не помогло. Примерно четыре месяца мужчина жил на обезболивающих, принимая их по 2-3 таблетки три раза в день. Параллельно у него пропал слух. В конце 2025 года ему провели первый курс лечения, после которого он неожиданно стал слышать, ушли боли.

Сейчас после комплексной терапии по результатам КТ у пациента значительно уменьшилась опухоль и метастазы. Мужчина ощущает себя полностью здоровым человеком и ведет обычный образ жизни. Единственный «минус» - после лучевой терапии он перестал есть сладкое.

- Рак носоглотки - особая локализация, где очень много нервных пучков лица и сосудов, и даже если там появляется небольшая опухоль, то качество жизни пациента кардинально меняется в худшую сторону. Новый таргетный препарат воздействует на иммунные клетки, перестраивает их для борьбы с опухолью, то есть организм сам активно начинает бороться с раковыми клетками. Также у препарат есть дополнительный компонент, который позволяет активировать формирование сосудистого русла и таким образом улучшать питание здоровых тканей, - поясняет Марина Секачева, директор Института персонализированной онкологии Сеченовского Университета.

По ее мнению, препарат дает шанс некурабельным пациентам с такими редкими заболеваниями, как рак носоглотки и рак пищевода. Это шанс вернуться к привычному образу жизни без обезболивающих. Лекарство уже зарегистрировано в Российской Федерации и доступно пациентам.

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