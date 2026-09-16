Торговая сеть создала аудиогид для экотуризма на Байкале

Фото: Лубсан Чагдуров.

Проект стал продолжением экологической инициативы «Забота о Байкале», в рамках которой годом ранее на природоохраняемой территории открыли экотропу — за это время её посетили около 30 тысяч человек. Новый аудиогид позволит сделать путешествие по уникальным местам ещё более познавательным.

Забайкальский национальный парк — одна из самых доступных и живописных природных зон Байкала. Его достопримечательность, Чивыркуйский перешеек, славится богатой флорой и фауной: здесь гнездятся орлан-белохвост, скопа и дубровник, а также произрастают эндемичные и краснокнижные растения.

Бесплатный аудиогид превратит стандартную поездку по национальному парку в полноценную познавательную экскурсию. Маршрут длиной 35 километров проходит от визитно-информационного центра «Парк дикой природы» до посёлка Монахово. Путь пролегает через Чивыркуйский перешеек, который связывает материк с полуостровом Святой Нос. Туристы смогут узнать об уникальных особенностях этих мест, где на небольшой территории соседствуют сразу три экосистемы — водно-болотная, таёжная и дюнная.

Записи аудиогида включают факты об истории, географии и редких обитателях нацпарка, а нарратив синхронизирован с семью ключевыми локациями:

• Бормашёвые озёра — мелководные водоёмы с солоноватой водой, известные целебными свойствами.

• Местность «Вышка».

• Экотропа «На стыке ландшафтов».

• Фоторамка с потрясающим видом на полуостров Святой Нос — сочетание гор, тайги и огромного водного пространства.

• Местность Глинка у подножия Святого Носа.

• Река Буртуй с бурятским святилищем «обо» — местом поклонения духам места.

• Смотровая площадка на восточной стороне перешейка в Монахово.

Воспользоваться аудиогидом можно бесплатно — на сайте «Пятёрочка с заботой» или отсканировав QR-код в визитно-информационном центре, расположенном рядом с въездом в национальный парк. Чтобы не зависеть от качества мобильной связи на маршруте, рекомендуется скачать аудиофайл заранее.

Экопроект бизнеса и природоохранных организаций стартовал в сентябре 2025 года совместно с брендом «Чистая линия» при участии фонда «Озеро Байкал» и ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Первым этапом стало открытие 200-метровой экотропы «На стыке ландшафтов» с выходом к Баргузинскому заливу. Маршрут оборудовали деревянным настилом, информационными щитами, фотозоной и смотровой площадкой с биноклем. Настил позволяет туристам комфортно передвигаться, не вытаптывая редкую растительность и не беспокоя животных. За год тропу посетили около 30 тысяч человек.

Для торговой сети создание экотроп и экологическое просвещение стали ключевыми инструментами сохранения уникальной природы озера: чем лучше люди знают и понимают её уязвимость, тем бережнее они относятся к окружающей среде. Это особенно важно сейчас, когда с ростом туристического потока на Байкале увеличивается антропогенная нагрузка на его экосистемы.