57% украинцев винят в укоренившейся коррупции лично Зеленского Фото: REUTERS.

Очередной громкий коррупционный скандал на Украине с участием уже бывшего генпрокурора страны и руководства антикоррупционных структур НАБУ и САП не попал в фокус западных СМИ. Ведущие ресурсы США и Европы сегодня пишут о чем угодно, но доказательств коррупции в самых верхах украинской власти не замечают.

В Киеве воруют? Ай-яй-яй…

Совсем закрыть глаза на случившееся тоже неприлично. Евросоюз в курсе последних событий, связанных со скандалом вокруг генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, заявил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье. «Мы напоминаем, собственно, что борьба с коррупцией является центральным элементом для любой страны, которая стремится присоединиться к ЕС», - приводит его слова «Европейская правда». Очень мягко пожурил.

Резкие оценки раздались только от правых оппозиционных партий, выступающих за прекращение помощи Украине. Депутат «Австрийской партии свободы» в Европарламенте Харальд Вилимски заявил, что произошедшее стало очередным доказательствам системного характера коррупции на Украине. Но Брюссель продолжает гнать Киеву миллиарды евро и сохраняет политический курс на вступление Украины в ЕС. «Это невозможно объяснить налогоплательщикам», - предупреждает он.

Но брюссельские еврократы твердо стоят на своей позиции: ЕС пойдет с Зеленским до конца. Единственное, что сможет изменить ее – приход к власти оппозиционных партий, выступающих за прекращение поддержки Украины, в ведущих странах Европы – Германии и Франции. Ставшая самой популярной в ФРГ партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) заявила о своей внешнеполитической программе, в которой среди главных целей – восстановление нормальных отношений с Россией и сворачивание финансовой и военной помощи Украине. Более того, они еще собираются потребовать у Киева возместить уже потраченные Берлином средства на поддержку режима.

Кто разглядел, что Зеленский – «обычный вор»

Но лидерам АдГ уже давно не надо раскрывать глаза на то, что творится с коррупцией на Украине. Еще в апреле сопредседатель этой партии Алиса Вайдель с трибуны бундестага ФРГ припечатала Зеленского: «Вы не защитник демократии, вы финансовый вампир. Для нас вы обычный вор, который не должен выступать с трибуны, а должен сидеть на скамье подсудимых».

Недавние опросы украинского центра политических исследований SOCIS показали, что украинцы считают коррупцию даже более серьезной проблемой, чем боевые действия - отчасти потому, что связывают судьбу Украины на поле боя с продажностью высших эшелонов власти. Об этом сообщило в начале сентября американское издание Foreign Policy. Около 90% украинцев считают, что коррупция достигла высокого или даже чрезвычайно высокого уровня. Самая красноречивая и символичная перемена в настроениях людей, как рассмотрели за океаном, заключается в том, что почти 57% украинцев винят в укоренившейся коррупции лично Зеленского.

Алиса Вайдель с трибуны бундестага ФРГ припечатала Зеленского Фото: REUTERS.

Коррупция как основа стабильности

Однако в окружении украинских элит в ходу другая трактовка. Вот что наговорил пару дней назад в интервью Bild уехавший из России после начала СВО продюсер Александр Роднянский*. По его словам, на Украине, мол, есть определенный консенсус, в рамках которого пока к врагу относятся значительно хуже, чем ко всем обвиняемым в коррупции украинским политическим деятелям. Это совершенно противоречит тому, что показывают опросы SOCIS.

Но тут Роднянский* явно невольно проговорился. По его словам, многие всё понимают, но тем не менее осознают, что идет конфликт, что любая мощная турбуленция и смена власти, особенно каким-то уличным образом, протестным, может привести к трагическим последствиям для страны. Выходит, воровать власти Украины могут, пока идет конфликт, потому что «ненависть к врагу» перекрывает ненависть к коррупционерам.

Какие еще нужны доказательства, что коррупция – становой хребет нынешней украинской власти, и он держит ее только в условиях продолжающегося конфликта с Россией? Вот этого Европа и не хочет видеть, упорно поддерживая Зеленского на плаву и прощая все коррупционные выходки его окружения.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Запад закрывает глаза на коррупцию на Украине, пока может использовать ее для нанесения ущерба России, прокомментировал ТАСС очередной скандал в Киеве бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Конечно же, и американцы, и европейцы все знают о темных делишках киевского режима, их разведки полностью контролируют украинские элиты. «И ничего, тишина. То есть их все устраивает, - объясняет Азаров. - Главное, что льется кровь украинцев, русских... Главное, что разрушается Украина, главное, что наносится ущерб России. Вот это все покрывает».

*Признан в РФ иноагентом, в 2024 году заочно осужден на 8,5 года заключения по делу о фейках о российской армии.

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