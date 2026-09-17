Записной агент

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН / ИИ

Злую шутку сыграл ковид с Кабанихой. За речку на тихое деревенское кладбище не спровадил, но по ушам знатно проехался. В том смысле, что стала Кабаниха туговата на ухо после болезни. А в сельмаге, где она годков, почитай, тридцать гнула спину за прилавком, хороший слух – очень-таки приветствуется. Ну кому, скажите, по нутру будет, если на просьбу подать полкило манки бухает перед ним продавщица чёрного полбуханки? А на безобидный вопрос «завезли ли в магазин сахар?» посылает тебя «к монаху»? Шло уже дело к увольнению глухой тетери, да пришло на ум кому-то из земляков подавать Кабанихе заранее написанный на тетрадном листочке список продуктов и прочей мелочёвки. Инициативу другие покупатели оценили и подхватили. Сразу же пошли на убыль скандалы, а женщины в очереди – вот же стервы! – без опаски быть услышанными язвили по поводу оглохшей Кабанихи. Но записки писали исправно, поскольку осознали их полезность, не приходилось теперь возвращаться в магазин, коря себя за забывчивость, и докупать спички или соль.

Кабаниха же, съездив в соседнее село до известной на всю округу знахарки Матрёны, слух себе вернула, но признаваться в том сельчанкам не спешила. Во-первых, потому, что удобно было по записочкам работать, никто не гонял в дальний угол по пять раз, вспоминая поочерёдно, за чем принесло его нелёгкая в лабаз. Во-вторых, кому ж не интересно знать, что о тебе окружающие думают? Да и чужие секреты стали доступнее, кто ж станет шептаться, если глушня-продавщица только кивает и улыбается не к месту, а сама при этом ни черта не слышит?

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН / ИИ

Записочки, кстати, Кабаниха не выбрасывала. Выгребала в конце рабочего дня их из ящика под прилавком, аккуратно прихватывала канцелярской скрепочкой, ставила дату на верхней и убирала в коробку из-под печенья на складе. Зачем она это делает, Кабаниха даже самой себе вразумительно ответить не могла. На всякий случай! Что это будет за случай, в какой момент заявится, на кой ляд ему понадобятся сведения, когда Машка купила банку скумбрии в масле, а Верка – 2 кг ржаной муки, то никому неведомо.

Вот и сегодня, спровадив из магазинчика последнего покупателя – Лёху-Карасика, безобидного деревенского пьянчужку, клянчившего в долг бутылку «беленькой», Кабаниха неторопливо сложила в стопочку разнокалиберные бумажки и только-только собралась их отправить в свой печеньковый архив, как ожил мобильник, задребезжал и заголосил на прилавке незатейливой песенкой про кузнечика, дружившего с мухами. Звонил благоверный.

– Стряслось чего? – буркнула Кабаниха, недовольная тем, что её отвлекли от важного дела.

– Колька приехал! – радостно завопил в динамике муж. – С другом! Захвати там что-нибудь к столу. И водочку не забудь!

– Забудешь с тобой! – проворчала Кабаниха, но скорее по привычке, чем по настроению.

Сын Колька, младшенький, до сих пор вызывал у неё ласковое томление в груди, хоть и вымахал уже под два метра ростом и дослужился в полиции до старшего лейтенанта. Улыбаясь доброй вести, Кабаниха скоренько побросала в сумку колбаски, сырку, баночку шпрот, звякнула парочкой бутылок «Столичной» и одной «Клюковкой» для себя, сунула туда же так и не отправленные в коробку записки (завтра оприходую) и, поставив магазин на сигнализацию, закрыла его на замок.

До дому неспешным шагом уходило у неё обычно минут пятнадцать. Сегодня Кабаниха уложилась в пять. Припала на крыльце к груди сына, вышедшего встретить мать, шмыгнула носом:

– Что ж не позвонил-то, Колюня? Я б пирогов напекла! Твоих любимых, с капустой!

– Да мы как-то неожиданно на рыбалку с Толяном собрались…

– С Толяном? – всполошилась Кабаниха, словно сын оставался семиклассником и тянулся к плохой компании. – Каким таким Толяном?

– Да ты его знаешь, мам! – засмеялся Колька. – Начальник мой непосредственный Анатолий Васильевич.

– А-а, это который капитан Погорельский?

– Погорелов! Давай сумку. Чего ты такую тяжеленную таскаешь, мы ж с собой всё привезли!

Супруг, конечно же, сидел за столом перед налитой до краёв стопкой «Посольской», привезённой из города капитаном. На вилке наколотая волнушка, в глазах маслянистый блеск предвкушения, седые усы растянуты в довольную улыбку.

– Уже пьянствуешь, невтерпёж, что ли? – не удержалась от упрёка Кабаниха. – Здравствуйте, Анатолий Васильевич!

– Здравия желаю, Ирина Витальевна! Вы не ругайтесь, мы с Сан Санычем только по одной за встречу!

– Да уж пейте, – махнула рукой Кабаниха, – сейчас я на стол накрою.

Разговор за ужином никак не вязался. Колька на вопросы матери отвечал что-то невпопад, капитан вежливо улыбался на анекдоты Сан Саныча. Складывалось впечатление, что гложет полицейских какая-то невысказанная мысль. А когда на вопрос Кабанихи не думает ли уже сыночек ненаглядный семьёй обзавестись, Колька ляпнул, что ему и в девках хорошо, материнское терпение лопнуло.

– Так! – стукнула по столу отставленной в сторону рюмкой Кабаниха. – Признавайтесь-ка, ребятки, с чем пожаловали.

– Порыбачить, – пожал плечами Колька, переглянувшись с капитаном. – На утреннюю зорьку пойдём.

– Это ты своей жене расскажешь, когда женишься, а матери не ври. Никогда ты врать не умел, все твои враки на лице написаны.

– Мам…

– И не мамкай тут! Признавайся, с чем пожаловали?

Капитан неожиданно засмеялся, весело, заливисто. Так, что никто от улыбки удержаться на смог.

– Да уж, Ирина Витальевна! Вы настоящий Шерлок Холмс! Ничего от вас не скрыть.

– Это точно! – поддержал капитана Сан Саныч. – Я давеча спрятал от неё бутылку пива на опохмел. Нашла!

Кабаниха промолчала, только смотрела на сына и его начальника пристально, вынуждая к признанию.

– Ладно, старлей! – вздохнул капитана. – Колись! Расскажи матери, что нам нужно.

Как и поняла Кабаниха, заявились в деревню полицейские вовсе не ради ершей с окунями, хотя и они лишними не будут. Разыскивали они рецидивиста-домушника Сипатого, что в райцентре четыре квартиры вскрыл. По их сведениям, как раз в этой деревне и укрылся он, пересидеть хочет суматоху, вызванную в райотделе его шалостями.

– Ой уж!? – не поверил Сан Саныч. – Станете вы из-за воришки какого-то с места срываться, по нашей глухомани его шукать!

– Не стали бы! – подтвердил капитан. – Но среди этих четырёх квартир одна серьёзного человека…

– Кого же? – насторожилась Кабаниха.

– Ферапонтова.

– Это что же, самого мэра обокрали?

– Ну да, вот и подняли весь отдел на уши. Сан Саныч, Ирина Витальевна, не видели посторонних в селе? Может, говорил кто-то чего? Или подозрительное что-то было?

– Да не! – залихватски опрокинул в рот стопку водки Сан Саныч. – Вроде всё, как обычно. Все на виду. Разве что гости к Терентьевым приехали. Но они не прячутся, шашлыки жарят, песни орут.

– А вы что скажете, Ирина Витальевна?

Кабаниха вместо ответа встала из-за стола, принесла от вешалки сумку и выудила из неё стопку листочков с каракулями односельчан.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН / ИИ

– Это что такое? – заинтересовался Колька.

– А это писульки, что твоей матери покупатели пишут! – засмеялся Сан Саныч. – Она ж одно время оглохла, вот и пишут ей записочки любовные!

– Помолчи! – осадила благоверного Кабаниха. – В этих записках, сыночка, вся жизнь наша деревенская. Я тебе по ним расскажу, что в каком доме происходит.

– Ну-ка, ну-ка! – подался вперёд капитан. – И что, к примеру, у ваших соседей справа происходит?

– У Андреевны, что ль? – разыскала нужную записку Кабаниха. – Внучок, сегодня приехать должен! Ванечка! Наверняка дочка привезёт его, одна, без мужа!

Все невольно подались к окну. По соседскому двору бегал шестилетний карапуз, на крыльце сидели обнявшись Андреевна и молодая женщина.

– Как узнали, Ирина Витальевна?

– Да просто! Видишь записку? Андреевна конфет разных набрала, а сама сладкого не ест, диабет у неё. И перчатки резиновые купила, а водочки не взяла. Значит, дочка одна приедет, без мужа.

– Перчатки-то тут причём?

– Так она секретаршей работает, руки бережёт. Что по хозяйству сделать нужно – сразу перчатки на руки, что твой хирург.

– Офигеть не встать! – не сдержал эмоций капитан. – И нашего рецидивиста также вычислить можете?

Кабаниха занялась записками, вроде как пасьянс на столе раскладывать начала. Через минуту выдала:

– У Любки он прячется. Второй дом на въезде в село.

– Поясните, Ирина Витальевна.

– Любка сегодня две бутылки «Столичной» купила, сала шматок, шпроты, колбасы копчёной и пять пачек сигарет «Camel».

– И?

– Так она ж «Marlboro» курит и фигуру блюдёт, ничего жирного в рот не берёт. А из спиртного только вино пьёт, сухое.

Через час, когда вызванный из райцентра наряд затолкал вора Сипатого в «УАЗик» и увёз туда, где место всем ворам, капитан с чувством пожал руку Кабанихе и сказал:

– Просто нет слов, Ирина Витальевна! Если ваш сын хоть половину ваших дедуктивных способностей унаследовал, быть ему генералом!

Колька зарделся. А пьяненький отец, уязвленный, что не его способности в пример поставили, буркнул:

– Да это случайность, никаких таких особых способностей…

Капитан хмыкнул и спросил Кольку:

– Старлей, никаких происшествий поблизости не было недавно?

– Так это, позавчера у питерских рыбаков на озере Светлом лодочный мотор спёрли. Кто, чего, никто не видел. Висяк очередной.

– Что скажете, Ирина Витальевна? Помогут ваши записочки?

– Да тут и без записок всё ясно. Ванька-Пистон вчера в магазине набор отвёрток купил. А у него в доме отродясь никакой техники не было, даже велосипед в прошлом году пропил.

– Похоже, старлей, наша рыбалка затягивается, – задумчиво пробормотал капитан. – У вас, Ирина Витальевна, ведь все записочки хранятся?

– Да, в коробке лежат.

– Вот и займёмся ими завтра, после утренней зорьки. Глядишь, висяков у нас и поубавится.

Читайте другие рассказы участников «Конкурса детективов-КП» по ссылке на сайте KP.RU.

КОНКРЕТНО

Как тебе такое, Шерлок Холмс?!

Вызов авторам, пишущим детективы!

Условия участия

Принимаются оригинальные детективные рассказы объемом до 13 000 знаков.

История должна содержать интригу, убедительную мотивацию персонажей и яркую кульминацию.

Приветствуются свежие идеи и уникальная авторская манера повествования.

Участвовать могут и начинающие, и опытные авторы.

Подача заявок

Отправьте:

завершенный рассказ;

краткий синопсис (до 1000 знаков);

короткую информацию об авторе (примерно 3 - 5 предложений) на почту: detective@kp.ru с пометкой «Конкурс детективов».

Критерии оценки

Оригинальность идеи.

Наличие интриги.

Качественное литературное повествование.

Убедительность персонажей и логика событий.

Жюри

Олеся Носова - генеральный директор и главный редактор Медиагруппы «Комсомольская правда».

Александр Рогоза - писатель, спецкор «Комсомольской правды», автор расследований.

Павел Садков - заместитель главного редактора, курирующий тему культуры.

Алексей Семенцов - заместитель главного редактора, редактор «толстушки» - еженедельного выпуска газеты «Комсомольская правда».

Наталья Щербаненко - издатель книжного издательства «Комсомольская правда».

Призы

Публикация рассказа в газете «Комсомольская правда».

Возможность заключить издательский договор и выпустить книгу в нашем издательстве.

PR-поддержка для автора.

Сроки проведения

Начало подачи заявок: 28 января 2026 года

Окончание подачи заявок: 30 декабря 2026 года

Определение финалиста года - январь 2027 года.

Контакты

Почта для отправки заявок: detective@kp.ru

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