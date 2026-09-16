От мошенников защищает не только надежный пароль, но и критическое мышление: важные советы эксперта по цифровой безопасности

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Мобильный банк, оплата по QR-коду, доставка товаров — сегодня это обычные дела, которые человек делает между двумя остановками метро. Ровно те же сервисы используют и мошенники: чем привычнее действие, тем меньше мы его проверяем. Где учиться цифровой грамотности и как привить здравомыслие детям — об этом на радио «КП» говорили с руководителем группы обучения информационной безопасности Яндекса Александром Лунёвым.

«ПРОКАЧАТЬ» КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

— Технологии окружают нас повсеместно: это и телефоны, и планшеты. А вместе с ними киберграмотность нужно развивать уже с раннего возраста — учить понимать информацию и критически к ней относиться. Нужно обращать внимание на подозрительные сообщения, распознавать фишинговые ссылки, спокойно реагировать на звонки от неизвестных людей. И, конечно, защищать свои аккаунты — понимать не только, как работают соцсети и мессенджеры, но и как устроены настройки приватности, — считает Александр Лунёв.

Эксперт призвал родителей и педагогов по возможности рассказывать детям о разных схемах афер и манипуляций злоумышленников. Эти знания также «прокачивают» критическое мышление.

— Сегодня не только взрослые, но и дети пользуются искусственным интеллектом, который быстро даёт какой то ответ. И мы учим пользователей: ИИ может иногда придумывать, поэтому важно перепроверять ответ и задавать правильный запрос — промт, который позволит получить точную информацию. Это такой же элемент критического мышления, как и в сфере цифровой грамотности. Не нужно слепо доверять всему.

КАЖДОМУ ВОЗРАСТУ — НУЖЕН СВОЙ ПОДХОД

Для каждой категории пользователей характерны свои ошибки в цифровой безопасности. Соответственно, и подход к обучению нужно выстраивать индивидуальный.

— Например, дошкольникам и младшим школьникам нужно дома обучать пользоваться смартфоном и приложениями. При этом важно упоминать, что существуют и мошеннические схемы — стоит всегда быть начеку. Даже если ребёнок пришёл просто поиграть в онлайн игру, в ней могут участвовать злоумышленники: они предлагают перейти для общения в сторонний мессенджер или присылают странную ссылку, заманивая бонусами и игровой валютой. Рассказывайте об этом! — призывает Александр Лунёв.

Взрослым эксперт советует не просто контролировать, во что играет ребёнок. Сегодня важно самому разобраться в механиках игры: какие возможности она предлагает и где в ней могут действовать мошенники. Потому как именно внутри видеоигры мошенники заводят разговор с потенциальной жертвой.

— Важно и заводить детям отдельные аккаунты, не привязанные к вашим банковским счетам. Также настраивать родительский контроль в приложениях. Делайте всё открыто — вместе с ребёнком, чтобы он понимал, для чего это нужно на самом деле. Речь идёт не о тотальном контроле за ним со стороны родителей, а об одном из методов защиты. Доверие в семье — ключевой фактор: если случится какой нибудь инцидент, ребёнок не побоится вам о нём сообщить.

— Подростки всё умеют сами — учить их пользоваться гаджетами и приложениями не нужно. Но при этом подростки много общаются в мессенджерах и соцсетях. Соответственно, им стоит напомнить про настройки приватности. Приводите реальные ситуации: «Ты же не хочешь, чтобы твоя переписка стала доступна всем? Поэтому сделай сложный пароль, добавь двухфакторную аутентификацию, настрой так, чтобы писать тебе и смотреть твои фото могли только друзья».

Важно донести до детей, что нельзя передавать никому коды безопасности, которые присылают разные платформы для авторизации. Ведь сегодня злоумышленники добираются не только до аккаунтов детей: через них они выходят на аккаунты взрослых — например, от тех же Госуслуг и мобильных банков. Поэтому важно напомнить ребёнку, что все присланные коды — конфиденциальны.

КОДОВОЕ «СЕМЕЙНОЕ» СЛОВО

Другая черта современных подростков — они по умолчанию считают себя более продвинутыми пользователями, чем их старшие близкие. Это приводит к тому, что ребята начинают игнорировать базовые правила безопасности. Например, чтобы быстрее заходить в свой аккаунт, ставят один простой пароль — одинаковый для всех сервисов. Получив доступ к одному аккаунту, злоумышленники могут попробовать использовать тот же пароль на других платформах.

Поэтому простое: на важных аккаунтах – разные пароли. Лучше создавать их через менеджер паролей (позволяет создавать надежные пароли, хранить их в цифровом хранилище, защищенном единым мастер-паролем), и обязательно добавлять второй фактор входа: когда кроме пароля нужен код или подтверждение в приложении.

— Напоминайте и объясняйте: важно ответственно подходить к защите данных. Да, это требует времени, но не так много. Зато можно быть уверенным: если кто то запросит код для входа в аккаунт, это мошенничество — нужно предпринять меры.

Кроме детей и подростков, эксперт советует уделить внимание и близким серебряного возраста. С ними ситуация обратная: люди часто помнят про осторожность, но сталкиваются со схемами, которые специально усыпляют их бдительность.

— Классика — звонок от «службы безопасности банка», «сотрудника Госуслуг» или «следователя». Появились и схемы с подделкой голоса близкого человека и с видео, сгенерированным нейросетью. Против всего этого работает одно правило: положить трубку и перезвонить самому — в банк по номеру на обратной стороне карты, родственнику по сохраненному в телефоне контакту. Настоящий банк и государственные органы никогда не просят коды из СМС и никогда не предлагают перевести деньги на «безопасный счёт» или передать наличные курьеру.

Еще один совет эксперта: придумать семейное кодовое слово. Это может быть короткий вопрос, ответ на который знают только свои. Если сын/внук в трубке просит денег и не может ответить, нужно объяснить старшим родственникам, что нужно немедленно закончить разговор.

— Мы много говорим детям: «ошибся – расскажи, ругать не будем». Родителям нужно сказать ровно то же самое: «Позвони мне в любой момент, даже ночью, даже если уже перевёл деньги». Стыд – главный союзник мошенника, именно из-за него люди молчат сутками, когда решают минуты.

ТЕХНОЛОГИИ НА СТРАЖЕ, НО И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НАЧЕКУ

Яндекс работает с большим количеством цифровых сервисов и пользователей. Свою экспертизу компания стремится превратить в знания о кибербезопасности и полезные повседневные привычки пользователей.

— Подходим к задаче комплексно: с одной стороны, у нас есть технологии защиты, которые работают как невидимый фактор — сами по себе, — говорит Александр Лунёв. — Если человек переходит по подозрительной ссылке или получает подозрительное сообщение, наша система защиты предупреждает пользователя об этом. Также предупредить может и автоматический определитель номера, который уведомляет о подозрительном звонке. Но это лишь механизмы предупреждения. Дальше пользователь должен включить критическое мышление: остановиться, подумать, нужно ли отвечать на звонок или переходить по незнакомой ссылке. Возможно, стоит отказаться или позвать более опытного пользователя на помощь? Не нужно действовать на «автомате» — принимайте взвешенные решения.

Одного знания недостаточно. Чтобы правило стало привычкой, его нужно регулярно применять в знакомых ситуациях: заметить, что ситуация необычная, остановиться, перепроверить и при необходимости обратиться за помощью. Технологии должны «закрывать» ту часть работы, которую можно автоматизировать — помогать замечать и предотвращать угрозы, а человеку оставить главное: право не торопиться .