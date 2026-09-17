Как помочь ребенку адаптироваться к школе после каникул: советы психолога и тревожные сигналы

После длительного отдыха психика ребенка приходит в рабочий режим медленно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Как говорят психологи и педагоги, в норме привыкание к школьным будням занимает примерно две недели. Но у некоторых может растянуться и до полутора месяцев, а у первоклашек - и до полугода. Что делать, если видите, как тяжело ребенку влиться в новый школьник ритм?

НЕ «ЧТО ЗАДАЛИ?», А «КАК НАСТРОЕНИЕ?»

После длительного отдыха психика ребенка приходит в рабочий режим медленно. И все вопросы «что задали, какие оценки получил, сколько уроков завтра?» воспринимаются ребенком как сигнал опасности:

- Такая внешняя оценка после долго безделья активирует миндалевидное тело — центр страха, который повышает уровень гормона стресса кортизола и переводит нервную систему в режим защиты, – говорит ассистент кафедры Пермского политеха, клинический психолог Михаил Сухогузов. – В этих вопросах звучит не поддержка, а давление. Конечно, это вызывает напряжение, снижает мотивацию и подрывает доверие к родителю, даже если намерения его исключительно добрые.

Что делать?

Спрашивать, как прошел день, как настроение, что было самого интересного или смешного, что запомнилось, с кем играл.

Интересуйтесь не только оценками ребенка, но и его чувствами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

– Когда ребенок рассказывает о своих впечатлениях, активируются зоны мозга, отвечающие за доверие и связь, уровень кортизола снижается, а окситоцин, гормон привязанности, увеличивается, создавая ощущение безопасности и спокойствия, - объясняет Михаил Сухогузов. – Вы даете ребенку необходимую психологическую поддержку. Даете понять, что цените его как личность, а не его оценки.

ПРОГУЛКА ВМЕСТО ГАДЖЕТОВ

К концу уроков (а их у детей даже в начальной школе не менее 5-6 каждый день, что уж говорить про старшеклассников) закономерно накапливается усталость. Если заставить ребенка сразу садится за домашние задания, то к вечеру вы получите злого и взвинченного человека.

Что делать?

Нужен перерыв.

– Для каждого ученика он индивидуален: подросткам с устойчивой психикой хватит часа, а младшим школьникам с высокой тревожностью может потребоваться 2–3 часа, - объясняет к.м.н., старший научный сотрудник ПНИПУ Валерий Литвинов. – Но это не должны быть игры в телефон или компьютер. Это лишь усиливают напряжение и еще больше замедляет работу лобных долей, отвечающих за самоконтроль и планирование. Зато прогулка уравновешивает процессы в коре головного мозга и дает нервной системе передышку от раздражающих факторов.

Ребенок должен получать передышку и иметь возможность побыть... ребенком. Фото: ИВАНОВА Диана.

Кстати, для младших школьников хороший выход – час дневного сна после школы: он снимет избыточное возбуждение, которое мешает тонкой интеллектуальной работе.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ДНЕВНИК ОШИБОК

Это на каникулах дети были просто детьми, а в школе они уже ученики. И для многих оценки становятся настоящей угрозой.

- Страх неудачи блокирует нейропластичность — мозг «закрывается» от новой информации, чтобы не допустить последующего стресса, - объясняет психолог Михаил Сухогузов. - Ученик начинает избегать сложных задач, боится пробовать новое и теряет внутреннюю мотивацию, потому что его фокус смещается с «я хочу узнать» на «я должен не ошибиться».

Что делать?

Чтобы помочь ученику легче адаптироваться, предложите ему вести дневник ошибок. Но, конечно, без оценок.

– Обычная, безоценочная фиксация недочетов меняет восприятие: когда ребенок записывает свои промахи и спустя время видит, чему они его научили, мозг перестраивается, - объясняет психолог. - В результате неудача перестает быть угрозой и становится сигналом к действию. Кроме того, такой дневник ошибок запускает процесс самоанализа, стимулирует выработку новых нейронных связей, улучшая память и способность к обучению.

Предложите ребенку вести дневник ошибок. Но, конечно, без оценок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Конечно, важна и помощь родителей. Вернее, ваша спокойствие и понимание, насколько важно разделять личность ребенка и оценку его действий.

Не «почему ты опять получил двойку-тройку?», а «давай попробуем разобраться, что мы можем сделать и исправить». И обязательно фиксируйте прогресс: «Неделю назад это было сложно, а теперь ты справляешься быстрее». Объясните, что неудача — это не провал, а ступенька роста. И зачастую очень важен сам процесс достижения успеха, а не результат.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ «ИДЕАЛЬНОГО ДНЯ» ПЕРЕД СНОМ

Уроки, спорт, кружки, домашние задания… А еще встречи с друзьями, домашка… С началом школы многозадачность ребенка резко возрастает.

- Все это может вызвать ощущение потери контроля над собственной жизнью и привести к эмоциональному истощению уже в первые недели учебы, – объясняет Михаил Сухогузов.

Что делать?

Нет, от насыщенного графика отказаться не получится (увы-увы). Но важно научить школьника укреплять уверенность в своих силах. Сделать это можно с помощью визуализации. И это не шутка – чем более яркая картинка в мозге, тем она реальнее: он активирует те же нейронные сети, что и при фактическом переживании.

- Если ребенок перед сном представляет, как он не может ответить на вопрос учителя, опаздывает, ссорится с другом или получает плохую оценку, он проживает эту ситуацию как реальную — уровень кортизола повышается, а тревожность усиливается, - поясняет психолог Сухогузов. – А если он уверен в том, что завтра войдет в класс, поздоровается с друзьями, четко ответит на все вопросы учителя, то это перестраивает нейроны: успех начинает восприниматься как вероятный сценарий, формируя ощущение контроля. Главное - ребенок должен не просто «представить», а почувствовать уверенность, спокойствие и радость от успешного завершения дел. Достаточно 3–5 минут такой практики перед сном ежедневно в течение 10–14 дней, чтобы заметить устойчивый эффект.

Помогите ребенку настроиться на новый успешный день еще перед сном. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

ВАЖНО

Не пропустите тревожные сигналы

Изменение режима дня, повышенная нагрузка, и, конечно, переходные возрастные периоды (кризисы 7 и 14 лет) могут серьезно отразиться на организме ребенка.

Как не пропустить тревожные сигналы, признаки реального стресса, объясняет специалист коррекционно-реабилитационного центра по работе с детьми и родителями, клинический психолог Виктория Вавилова. На что обращать внимание:

* Проблемы со сном: трудности с засыпанием, беспокойный сон, кошмары.

* Усталость и нарушение внимания даже при небольших нагрузках, которые в прошлом году были простыми, снижение усидчивости, работоспособности, забывчивость, неспособность сконцентрироваться на привычной задаче или запомнить что-либо из обычных вещей.

* Изменение поведения и настроения: внезапные тревожность, обиды, агрессия без видимых причин и в неожиданных ситуациях. Могут быть и сложности в коммуникации – отказ общаться с друзьями, учителями.

* Появление физических симптомов стресса: непроизвольное подергивание руками или плечами, набор или снижение веса.

Если замечаете одни или несколько симптомов, обязательно обсудите поведение и самочувствие школьника с классным руководителем или школьным психологом.

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