Учебный год только начался, а ЕГЭ — уже на носу: как спланировать подготовку к экзамену, чтобы ребёнок набрал хорошие баллы

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Уже в августе 2026 года спрос на подготовку к ЕГЭ в среднем по стране вырос на 76%, к ОГЭ увеличился на 75% (по сравнению с июлем). Это данные платформы Авито Услуги, которая помогает репетиторам находить учеников, а родителям и школьникам – выбирать преподавателей для дополнительных занятий и подготовки к экзаменам.

Аналитики платформы отмечают, что спрос на подготовку и к ЕГЭ, и к ОГЭ рос быстрее предложения. Количество объявлений о подготовке к ЕГЭ увеличилось на 38% за месяц, к ОГЭ – на 42%. Средняя стоимость занятия с репетиторами, специализирующихся на выпускных экзаменах,по стране сегодня установилась на отметке в 1100 рублей за один академический час.

Но разве не рано начинать готовиться к сдаче выпускных экзаменов уже в начале учебного года? Быть может, эффективнее оставить все на третью или четвертую четверть, чтобы знания оставались свежими к сдаче экзамена? Отвечаем на этот и другие вопросы о подготовке школьников с опытным педагогом. Этот материал нам помогла подготовить Татьяна Сологуб — репетитор по химии и создательница онлайн школы “Твой репетитор” для учеников с 1 го по 11 й класс. Студентов Татьяна ищет в том числе через Авито Услуги и социальные сети. Вот ее рекомендации.

Когда начинать подготовку

«Золотым» временем наш эксперт называет девятый класс, период, когда школьник выбирает профильные предметы для сдачи ОГЭ. На этом этапе он знакомится с форматом, близким к будущему ЕГЭ: ограничением по времени, заполнением бланков, формулировками заданий и пробными экзаменами.

— В девятом классе уже обычно понятно, что ребёнку ближе: естественные, точные или гуманитарные науки. После сдачи ОГЭ я рекомендую ученикам и их родителям начать подготовку к ЕГЭ. Многие воспринимают десятый класс как возможность отдохнуть перед выпускным, но я советую двигаться к большой цели маленькими шагами и и готовиться заранее, — советует Татьяна Сологуб.

Простой пример: регулярные занятия один два раза в неделю начиная с десятого класса могут быть эффективнее интенсивной подготовки по три-пять раз в неделю уже в выпускном классе. При планомерной нагрузке школьнику проще и закрыть все свои потребности в подготовке к выпускному экзамену и в то же время совмещать учебу со спортом, увлечениями, отдыхом и временем с друзьями.

— Уже в десятом классе появляются те темы, которые встречаются на ЕГЭ. Поэтому школьник может постепенно знакомиться с экзаменационным форматом, решать пробные варианты и понимать, какие темы даются ему легче, а какие требуют дополнительной подготовки. Самое главное — понять, на какое направление хочет поступать выпускник, — подчеркивает наш эксперт.

Как составить план занятий

Стартовать нужно с диагностики знаний. Проще говоря, проверить, что ребёнок освоил хорошо, а где есть пробелы.

— В нашей онлайн школе она проводится бесплатно и занимает до двадцати минут. Родитель вместе с учеником получает подробный отчёт по темам и разделам, чтобы понять где ребёнок не уверен, а где ориентируется как рыба в воде, а затем мы обсуждаем цели и планы на поступление.. На основе этого можно составить грамотный план подготовки, — рассказывает Татьяна Сологуб.

Самое важное – план должен быть индивидуальным. Одни школьники более самостоятельны и организованы, а другие менее собраны. Это не плохо и не хорошо, просто у каждого человека – свой темперамент и характер, и к каждому типу личности нужен свой подход. Как отмечает педагог Татьяна Сологуб, персональный подход к обучению должен учитывать и интересы ребёнка.

— Если юноша интересуется хоккеем, мы будем давать ему как можно больше задач на тему спорта. Он будет встречать знакомые спортивные образы: награды, инвентарь или ассоциации, связанные с этим видом спорта и та же математика или химия через любимое занятие станут ему ближе и понятнее. Пример использования увлечения в обучении может быть таким: «Посчитай количество шайб» или «Из чего состоит шайба, из каких химических материалов». Если ученица 10–11 го класса, интересуется индустрией красоты, то можно спросить: «Из чего создан лак для ногтей?», «Какие химические элементы есть в составе румян?». Когда учебный материал связан с тем, что ребёнку уже интересно, воспринимать его бывает проще, — советует репетитор.

Однако Татьяна Сологуб подчеркивает: что в подготовке не стоит рассчитывать только на репетитора. По словам эксперта, 80% успеха — это самостоятельная работа. Репетитор — это поддержка, фонарик, который освещает путь к знаниям, к экзамену и высоким результатам, но шагает ученик сам. Иными словами, можно сколько угодно посещать дополнительные уроки, но если не делать «домашку» и самому не сесть порешать задания, то высокого результата ждать не стоит.

— Настраивайте ребёнка: «Мы с тобой подобрали хорошего репетитора. Но ты должен заниматься ещё и самостоятельно: разбирать подобные задания, смотреть видео и обращаться к учебникам и повторять материал», — советует преподаватель.

Выстраиваем систему знаний

ЕГЭ и ОГЭ — очень понятные экзамены, считает Татьяна Сологуб. Осознать суть экзаменов можно, решая пробные варианты и КИМы .

— Сначала мы даём несколько типовых заданий. Например, предлагаем решить тридцать вариантов по определенным темам из ЕГЭ. Это помогает определить, хорошо ли ребёнок усвоил материал. Далее переходим к усложнению: последовательно прошли первые три темы из ЕГЭ — попробуй решить 20–30 заданий по ним же, но уже вразброс, — рассказывает о возможном варианте подготовки к экзамену наш эксперт.

После этого можно переходить к более крупным разделам программы, задания по которым встречаются в разных частях экзамена и могут отличаться по формулировкам и уровню сложности. Например, в ЕГЭ по литературе — это средства выразительности в художественном тексте, а в географии — умение читать разные типы карт.

— Когда ребёнок примерно на 50% готов к экзамену по решённым заданиям, мы даём ему полноценные «пробники». При этом психологически готовим к тому, что результат сейчас может быть не самым высоким. Делаем уточнение: «Это не значит, что ты плохо готовился: мы на середине пути, это не финальная оценка твоих знаний, — объясняет Татьяна Сологуб.

Так школьнику проще воспринимать промежуточные результаты и видеть в них не неудачу, а возможность понять, над чем еще предстоит поработать. Это мотивирует заниматься дальше.

В середине учебного года в 11 м классе и по весне выпускнику стоит давать решать как можно больше полноценных «пробников» и отслеживать их результат. При высоком конкурсе на бюджетные места значение может иметь каждый балл, поэтому важно последовательно работать над результатом и разбирать ошибки

Сколько времени посвящать подготовке

Татьяна Сологуб вновь адресует к принципу: маленькими шагами идем к большому результату. Не делайте подготовку многочасовой: не нужно садиться и 3–4 часа подряд решать задания.

— Занимайтесь понемногу. Берите сборники в книжном варианте с собой в школу, в дорогу, в поездки. Решайте задания по 10–15 минут. За неделю такие короткие занятия складываются уже в несколько часов практики.

Оптимальная частота занятий с репетитором зависит от исходного уровня ученика. Если предмет приходится осваивать практически с нуля, может понадобиться две-три встречи в неделю. Если подготовка началась заранее и база уже сформирована, иногда достаточно одного занятия при условии регулярной самостоятельной работы 3–4 раза в неделю хотя бы по 15 минут.

— Замечу, что подготовка — задача не только будущего выпускника, но и родителя. Постарайтесь быть рядом с ребенком, но не превращать каждый разговор в проверку. Например, за ужином спросите: «Сколько сегодня удалось решить заданий?». Не просто: «Получилось ли сделать эти задания? Сколько ты баллов набрал? Какая у тебя оценка?» Лучше: «Что интересного, нового ты узнал? Что тебе сегодня далось сложнее, что легче? Как ты сам оцениваешь свою подготовку?», – говорит педагог.

По ее словам, поддержка родителей может стать дополнительным стимулом продолжать заниматься. Главное – оставаться для ребёнка союзником, а не экзаменатором. Участие близких часто служит одним из мотиваторов продолжать занятия.

Миф: чем ближе к экзамену, тем больше нужно тренироваться

— Подготовка к ЕГЭ — это марафон. Её нужно растянуть на небольшие этапы и заниматься продолжительное время. Во время подготовки к экзамену нагрузку лучше уравнять: она должна быть примерно одинаковой и в сентябре, и в мае — при условии, что есть занятия с репетитором, хорошая подготовка в школе, а также самостоятельная работа.

Вместе с этим педагог Татьяна Сологуб подчеркивает, что ребёнку нужно оставлять время на качественный отдых. Экзамены важны, но, иногда нужно абстрагироваться и переключаться. Школьнику необходимо спать ежедневно не менее 7-8 часов, проводить время на свежем воздухе, видеться со сверстниками. Если для него отдых это компьютерные игры или просмотр сериала, пусть играет и смотрит. Не стоит “стоять над душой” и постоянно напоминать “Ну, у тебя же экзамены на носу! Какие еще видеоигры? Вот сдашь ЕГЭ — играй сколько хочешь”. От пары часов развлечений в день при условии, что ребенок решает КИМы и регулярно выполняет домашнюю работу, хуже точно не будет.

— Будьте мягче с ним, давайте отдыхать, разрешайте не ставить дополнительные занятия и не брать с собой книжки в дорогу, если у вас общий семейный выходной. Это позволит ему перезагружаться и уравновешивать психику, — убеждена Татьяна Сологуб.

В выпускном классе школьник и без того сталкивается с высоким уровнем напряжения, поэтому родителям особенно важно не усиливать его дополнительным давлением.

— Поэтому чем ближе экзамен, тем больше внимания нужно уделять отдыху и восстановлению. Делайте с ним семейные вечера, устраивайте прогулки и старайтесь абстрагировать ребёнка от экзаменов, при этом продолжая регулярно заниматься.

«Не хочу сдавать экзамен и учиться»

Иногда родители сталкиваются и с категоричным отрицанием ребёнком необходимости обучения.

— Тогда можно обратиться к детскому психологу и профориентологу. Понять причины протеста, выявить слабости и разобраться, как действовать в данной ситуации. Это должен решать профильный специалист, который имеет образование и опыт работы в этой сфере , — советует наш эксперт.

Профориентация не должна сводиться к прямому ответу на вопрос «какой предмет сдавать». Ее задача — помочь школьнику понять, какие области ему ближе: гуманитарные, технические, естественно-научные или, например, языковые.

— Запомните: профильный предмет на экзамене не равен вашей будущей профессии. Если вы выбираете химию и поступаете в медицинский вуз, вероятно, что химия не будет напрямую связана с будущими предметами в университете. Да, она идёт тонкой линией через все предметы, но знания, которые даёт вуз, гораздо глубже и профильнее. Поэтому здесь стоит отвечать не на вопрос «Какой предмет мне сдавать на ЕГЭ?», а на вопрос «Кем я хочу стать? Кем я себя вижу?» — обращает внимание репетитор Татьяна Сологуб.

Можно действовать по такому плану:

1. Обсудите с ребёнком его интересы и планы.

2. При необходимости обратитесь к профориентологу.

3. Вместе определите предметы, которые понадобятся для поступления.

4. Выберите несколько подходящих направлений и вузов.

5. Посетите с ребенком дни открытых дверей в вузах: там он сможет лучше представить будущую учебу..

Пример старшего – в помощь выпускнику

Нужно всё показывать на своём примере. Если родители не ищут новых знаний, то и ребенок не будет. Нужно показать, что вы тоже читаете, изучаете, тренируетесь. Берите кроссворды, сканворды, играйте в шахматы, решайте логические задачи, показывайте, что вы тоже сейчас учитесь и осваиваете новые знания.

— Может быть, вы давно хотели изучить какой нибудь иностранный язык или освоить новую профессиональную сферу. Пробуйте и показывайте это ребёнку. На том сопротивлении, которое возникает, когда вам или ему что то не удаётся в изучении нового, можно найти точки соприкосновения. В моей практике была семья, где мама ученика — офисный сотрудник — занялась танцами, а её ребёнок в это время готовился к экзамену по химии. На этом фоне они стали лучше понимать друг друга: ей непросто давались некоторые танцевальные движения, ему — отдельные темы по химии. Ребёнок, видя, как мама старается, тоже начал готовиться к экзамену с большим усердием.

Какие цели ставить на ЕГЭ

— Высокая цель может мотивировать двигаться дальше. Это похоже на спортивную тренировку: сначала получается простоять в планке минуту, затем две, потом три, — приводит пример Татьяна Сологуб.

С ЕГЭ тот же принцип. Поставив себе цель в 80 баллов, ребёнок будет к стремиться только к ней. Но почему бы не попробовать и не сдать ЕГЭ на 90+? Наш эксперт уверен, что чем выше планка, тем больше хочется до нее дотянуться.

— Когда ребёнок изначально ставит себе цель в 60 баллов, у него и подготовка соответствующая: он может не достигать этой планки, потому что она не особенно его мотивирует, – говорит педагог.

ВОПРОС РЕБРОМ

Как понять, что ребёнку нужен репетитор для подготовки к ЕГЭ?

— Если ребёнок чувствует себя неуверенно в предмете, не понимает часть тем или видит, что не справляется с заданиями из сборников для подготовки к ЕГЭ, дополнительная помощь может быть полезна. Когда выпускник самостоятельно может выполнить задание, читает и тут же находит правильный ответ — репетитор ему не нужен. Может быть, стоит взять его для проверки знаний и поддержания уровня подготовки, но это каждый родитель и ребенок решают для себя сами. Если же школьник стремится получить максимально высокий балл на экзамене, дополнительный педагог может помочь выстроить подготовку, контролировать прогресс и поддерживать мотивацию, — подводит итог педагог Татьяна Сологуб.