Выделять отдельные места для парковки машин многодетных семей, наверное, стоит. Но нельзя это делать в ущерб уже существующим парковочных местам Фото: Евгения ГУСЕВА.

ЛУЧШИЙ ИЗ СЕМИ ВАРИАНТОВ

Конкурс окончен, победитель – известен. Минтранс официально анонсировал новый дорожный знак – парковка для многодетных семей. Его представили в рамках Международного фестиваля молодежи, который проходит в Екатеринбурге. Примечательно, что дизайн знака выбрали россияне. Семь вариантов было предложено в социальных сетях ведомства в конце июля, в голосовании приняли участие около 4 тысяч человек, и 46% отдали предпочтение варианту с классической белой буквой «P» на голубом фоне и изображением семьи с тремя детьми под ней. Как сообщает Минтранс, осталось внести соответствующие изменения в ПДД, а затем скорректировать соответствующий ГОСТ. После чего новые знаки появятся на улицах российских городов. Преимущественно – у важных социальных объектов, вроде поликлиник, больниц, школ, детских садов, а также у торговых центров.

Правда, будет ли предусмотрено ли наказание за парковку под этими знаками у водителей, не являющихся родителями троих и более детей (именно столько нужно для статуса «многодетного»), и если то, то какое – пока неизвестно.

НУЖНО ИЛИ НЕТ?

- Сама идея, безусловно, хорошая, хоть и напоминает простой популизм, - считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. – Выделять отдельные места для парковки машин многодетных семей, наверное, стоит. Но нельзя это делать в ущерб уже существующим парковочных местам, которых и так в больших городах катастрофически не хватает. Уверен, что у каждой школы, поликлиники или детского сада можно найти знак «остановка и стоянка запрещена» - и передвинуть его метров на 20-30 в сторону без малейшего ущерба для организации дорожного движения. А на освободившемся пространстве сделать новые парковочные слоты – как раз для многодетных семей.

Фото: пресс-служба Минтранса РФ

Что касается наказания за парковку под новым знаком без соответствующего разрешения, можно предположить, что оно будет аналогичным за парковку на местах для инвалидов – 5000 рублей плюс возможная эвакуация машины.

Напомним, что сейчас в отдельных регионах (в частности – в Москве и Санкт-Петербурге) многодетные семьи могут парковаться бесплатно на городских улицах в любых разрешенных местах. Оформить разрешение можно на одну машину, принадлежащую одному из родителей (или опекунов). Номера таких автомобилей вносятся в базу центров организации дорожного движения. Правда, льготу можно потерять, если накопить задолженности по трем и более штрафам за нарушения ПДД.

- Конечно, по идее, и оставлять этот автомобиль под знаком может только кто-то из родителей. Так же, как парковаться на месте для инвалидов может исключительно инвалид, на которого оформлено разрешение. Но на практике это почти нельзя проверить. Номера автомобилей, стоящих на парковках, «бьются» по электронным базам – если он в ней есть, штраф за неоплату не выписывают. А «поймать» человека, выходящего из-за руля только что припарковавшейся машины, чтобы проверить у него удостоверение и, соответственно, право здесь парковаться, может только сотрудник ГАИ. Их, как понимаете, на все парковки не напасешься. Поэтому на «инвалидных» машинах катаются все, кому не лень. Думаю, злоупотребления такого рода будут и в случае с многодетными семьями, - добавляет Антон Шапарин.

К слову, Минтранс еще в мае текущего года сообщил, что изучает возможность выдавать разрешения уже на два автомобиля семьям, в которых есть четверо и более детей.

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