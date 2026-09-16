Россия имеет право ударить по заводам дронов в Германии: «сталинская статья» до сих пор закреплена в Уставе ООН

Граф Михаэль фон дер Шуленбург - немец из рода, известного с XIII века, ныне депутат Европарламента в комитете по обороне. Фото: Focke Strangmann/dpa/Global Look Press

Под Мюнхеном на деньги Германии собирают 5.000 ударных дронов дальностью в 1,5 тысячи километров - Москва в радиусе. А в Уставе ООН Германия до сих пор значится «вражеским государством»: 80 лет этот параграф на словах объявляют «мёртвым» – и одновременно держат в тексте, как ружьё на стене. Напомнил об этом граф Михаэль фон дер Шуленбург - немец из рода, известного с XIII века, внук статского советника Российской империи, 34 года в ООН, дослужившийся до помощника Генерального секретаря, ныне депутат Европарламента в комитете по обороне. Его род дважды заплатил за заговор против Гитлера виселицей: родич, посол в Москве Фридрих-Вернер фон дер Шуленбург, в апреле 1941-го полчаса убеждал фюрера не трогать Россию - не убедил, 22 июня вручал Молотову ноту о войне, а в 1944-м был повешен за план идти к Сталину просить мира.

Мюнхенский конвейер уже внесён Москвой в реестр законных целей.

«С немецкой земли будет исходить только мир», - Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, Москва, 12 сентября 1990 года, статья вторая.

«Мы даём возможность производить тысячи автономных систем на немецкой земле», - Лоренц Майер, глава компании Auterion, - на подписании контракта с Минобороны ФРГ в присутствии канцлера Мерца, 14 апреля 2026 года.

Между этими фразами - 36 лет, но одна и та же земля.

3 сентября первые из «тысячи систем» сошли с конвейера под Мюнхеном: 300 миллионов евро из федерального бюджета Германии, срок производства - до середины 2027 года. Старшая модель зовётся «Анубис» - в честь египетского бога с головой шакала, провожавшего мёртвых. Боевая часть - 40 килограммов; цель аппарат находит по картинке местности, даже когда связь с космическим спутником для наведения заглушена. С украинской территории 1,5 тысячи километров - это Москва, Петербург, Поволжье. Вся европейская Россия - в радиусе изделия, собранного на деньги немецких налогоплательщиков.

Обещание мира Берлин, судя по всему, счёл исполненным в ту минуту, когда под ним высохли чернила. Но есть документ старше и договора, и самой ФРГ, и в нём Германия по сей день названа «врагом». Три статьи Устава ООН - 53-я, 77-я и 107-я - с 1945 года говорят о «вражеских государствах», против которых державы-победительницы вправе действовать без санкции Совбеза Организации Объединенных Наций: вычеркнуть из Устава хоть слово можно лишь с согласия всех 5 постоянных членов Совбеза — России, США, Китая, Британии и Франции.

Напомнил об этом Германии на прошлой неделе Михаэль Сергиус граф фон дер Шуленбург. Он родился в Мюнхене, вырос в ГДР, отслужил в её армии и в 1969-м бежал через Балтику на Запад, отец - петербуржец, мать - рижанка, дед - статский советник Российской империи. Того самого посла Шуленбурга, который 28 апреля 1941-го полчаса убеждал фюрера, что Россия не нападёт, вышел из кабинета со словами «он только что мне солгал» - а утром 22 июня уже вручал Молотову ноту о войне. Через три года его повесили в Плётцензее за план перейти фронт и просить у Сталина мира.

А за три недели до публикации графа Сергей Лавров на пресс-конференции достал из кармана Устав ООН и прочёл 107-ю статью вслух. А до этого Минобороны России обнародовало перечень 21 европейской компании, делающей дроны для Украины. Дмитрий Медведев назвал его «реестром законных целей», и в Бундестаге о нём уже спрашивали.

Германия не забыла, за что её простили в 1990-м. Она решила, что прощение бессрочно, а расписка в Уставе ООН - формальность. Кажется, кредит доверия Берлин потратил до последнего пфеннига - и теперь с изумлением обнаруживает, что расписку никто не сжег и ее могут читать вслух.

Конвейер

Совместное предприятие Auterion Airlogix - союз швейцарско-американского софта и украинского железа под немецкой вывеской: Auterion делает мозг, бортовой компьютер Skynode и роевое программное обеспечение, Airlogix из Киева даёт планеры, обкатанные под огнём. Мерц ещё в мае 2025-го объявил: немецкое оружие больше не имеет ограничений по дальности применения по России.

Рядом - секретный завод Helsing на юге Германии, о котором писала The New York Times: название фирмы нигде не значится, сотрудники дают подписку о неразглашении, а «весь завод можно демонтировать и перевезти в другое безопасное место за один день». Заводы, заранее обученные прятаться, не оборонная промышленность мирной страны - это тыл сегодняшней войны Запада против России.

Глава Airlogix украинец Виталий Колесниченко подвёл итог: «Наши инженеры создавали эти системы под огнём. Теперь немецкая промышленность производит их в масштабе, который меняет уравнение на поле боя».

Земля, с которой должен был исходить мир

12 сентября 1990 года в Москве 6 министров иностранных дел поставили подписи под документом, которым для Германии закончилась война. Четыре державы-победительницы отказывались от своих прав на Германию, объединённая страна получала полный суверенитет. Взамен от неё требовались три вещи, и все три записаны во второй статье:

1. С немецкой земли будет исходить только мир,

2. Подготовка агрессивной войны со стороны Германии объявляется антиконституционной и наказуемой,

3. Своё оружие Германия никогда не применит иначе как в согласии с Уставом ООН.

36 лет спустя от этих трёх обязательств уцелела только бумага.

Наказуемость. Параграф 80 Уголовного кодекса ФРГ - «Подготовка агрессивной войны», от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения - Бундестаг упразднил в декабре 2016 года. Без дебатов на первых полосах, будничным голосованием: норму, которой Германия расплатилась за суверенитет, изъяли из собственного кодекса, как изымают устаревший бланк.

Мир с немецкой земли. В Ростоке, на территории бывшей ГДР - там, где по 5-й статье того же договора иностранным войскам не положено ни размещаться, ни развёртываться, - с октября 2024-го работает штаб: 60 офицеров из 12 стран, оперативное управление получено от командования НАТО. Берлин называет его «национальным». «Национальный штаб» под управлением НАТО - это и есть немецкая юридическая мысль образца 2024 года.

И бригада в Литве — 4.800 военнослужащих к 2027 году. Мерц в Вильнюсе сказал это сам, и сказал с гордостью: «Никогда прежде мы не размещали крупное воинское соединение за рубежом на постоянной основе». Никогда прежде - это с 1945 года.

Статья, которую забыли вычеркнуть

Устав ООН писали в Сан-Франциско весной 1945 года, когда Берлин ещё дымился, и в его тексте есть места, где этот дым чувствуется до сих пор. Статья 53 разрешает принудительные действия против «любого государства, которое в течение Второй мировой войны являлось врагом любого из государств, подписавших настоящий Устав», - без санкции Совета Безопасности, если это меры «против возобновления агрессивной политики». Статья 107 добавляет, что Устав «ни в коей мере не лишает юридической силы» действия держав-победительниц в отношении бывшего врага. Слово «вражеское» стоит в русском тексте не потому, что так перевели: русский - один из 5 языков, на которых Устав ООН написан, и русская редакция имеет ту же силу, что и английская.

Причем, легальность действий против бывших врагов в Устав ООН внесли по настоянию советской и французской делегаций. Это предусматривало автоматический ответ на любую новую германскую агрессию. Сталин не собирался ставить эту гарантию в зависимость от чьего-либо голосования. Так в Уставе появилась страховка от Германии. Она там и лежит. До сих пор.

В 1995 году Генеральная Ассамблея ООН пыталась признать оговорку устаревшей. Россия голосовала «за» - как жест доброй воли победителя во Второй мировой, полагавшего вопрос закрытым навсегда. Но та резолюция всего лишь «выражала намерение начать процедуру» исключения поправки из Устава ООН. Однако, процедура не начата по сей день! Официальная хроника ООН фиксирует это одной строкой: «Никаких действий по выполнению пункта 177 предпринято не было». По сути, его просто положили под сукно и забыли. И вот он, как старый военный осколок под кожей, зашевелился.

Сначала Токио

Зашевелился он не в Москве. В ноябре 2025-го посольство Китая в Японии выложило в сеть факсимиле статей 53, 77 и 107 Устава ООН с пояснением: если Германия, Италия или Япония предпримут шаги к возобновлению агрессивной политики, страны-основательницы ООН вправе «предпринять прямые военные действия без санкции Совета Безопасности». Токио попытался ответить, что «норма мертва». Пекин возразил: «нет».

17 августа 2026-го Лавров, отвечая на японский протест из-за поездки Путина на Итуруп, произнёс фразу, которую в Берлине стоило бы выучить наизусть: «Я всё время ношу с собой Устав ООН, постоянно. И вот, видите, он сейчас пригодился». И прочёл ту самую статью 107.

Через два дня МИД КНР заявил: «Китай согласен с тем, что сказал министр Лавров». 8 сентября официальный представитель китайского МИД Мао Нин: оговорки «действительны и сегодня». 11 сентября - газета Народно-освободительной армии КНР: нормы «остаются безусловно в силе».

14 сентября вышел текст Шуленбурга. Тема перешла с японского направления на германское за 3 дня - и обоснование ей подал не российский правовед, а немецкий депутат.

Человек по фамилии Шуленбург

Его называют отставным дипломатом, и это неверно дважды. Он не отставной: действующий депутат Европарламента, член комитета по безопасности и обороне. И не дипломат: в ООН он дослужился до помощника Генсекретаря, вёл миссии в Ираке, Афганистане, Сьерра-Леоне - занимался тем, что остаётся после войн. Русская ветвь его рода служила империи с 1807 года, в Германию его отец выбрался только в 1925-м - «при посредничестве немецкого родственника и будущего посла в Москве», как говорит сам Михаэль.

И вот он пишет о сегодняшней Европе: «Мы ведём себя как сторона войны - и это притом, что мы всегда утверждаем, что не участвуем в этой войне». О Германии: Россия «может попытаться, как она уже угрожала сделать, использовать эту норму для обоснования военных операций против немецких предприятий, производящих беспилотники большой дальности». А заканчивает словами, которые в Европарламенте, по его признанию, стали почти запретными: нужен диалог с Россией.

Германия дважды за 20-й век шла на восток с оружием и дважды получала от России второй шанс. Устав ООН - единственный документ, который хранит память о цене этого шанса. Возможно, именно поэтому из него так и не решились вычеркнуть статьи, по которым Россия сегодня имеет полное право нанести удар по военным целям в Германии, которая вновь угрожает стране-победительнице.

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