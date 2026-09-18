В чащу — почаще. Тест-драйв внедорожника Haval, который хорош и в городе, и на природе

Фото: Иван МАКЕЕВ.

— Ух ты, какой цвет красивый! Оранжевый!

— Не оранжевый, а «терракотовый сапфир»! — многозначительно подняв палец вверх, я тут же обрек себя на объяснение своим детям, что такое и сапфир, и терракота.

Но вообще, если вспомнить, в какой стране был особенно популярен данный тип керамики, нет ничего удивительного, что для нового цвета в палитре доступных окрасов обновленного Haval H3 китайский бренд выбрал именно такое название.

Да, H3 — обновился! Хотя, казалось бы, модель почти новая — пришла на наш рынок в 2024 году. Но вот, еще в конце прошлой зимы, подоспел первый рестайлинг. Как любят говорить в Haval: «По просьбам благодарных клиентов».

Если вы вдруг не знали: H3 — эксклюзив для российского рынка. Как, например, Haval F7x. И собирается, и продается только у нас. Так что и пожелания собирали с россиян.

ЧТО НОВОГО В ЭКСТЕРЬЕРЕ HAVAL H3?

Если недавнее обновление Haval Jolion коснулось только интерьера и — местами — «начинки», но не затронуло внешний вид кроссовера, то у H3 подправили и облик. Несильно, но достаточно заметно.

Облик Haval H3 идеально сочетается с видами новых столичных кварталов. Но при этом непрозрачно намекает на свою внедорожную сущность. Фото: Иван МАКЕЕВ.

В первую очередь — убрали фальш-кофр на пятой двери, из-за которого сама дверь лишилась дворника, и вообще сильно страдала обзорность. Теперь — без ненужных изысков. Стеклоочиститель — на месте, само окно — большое. Заодно чуть выше переехал задний номерной знак — он теперь крепится не на бампере, а именно по центру двери. Спереди изменений меньше, и затронули они лишь полноприводную версию. Которую отныне легко отличить по решетке радиатора из черного матового пластика и крупным буквам названия бренда. Стильно, солидно, брутально!

Мощная темная решетка радиатора с крупными буквами HAVAL — отличительная черта обновленной полноприводной версии H3. Фото: Лариса МЫСИНА.

И… собственно, все. Вот и все изменения.

Впрочем, большего и не просилось. Haval H3 — самый доступный представитель линейки Pro. И довольно типичный. Рубленые формы кузова, круглые фары, массивные зеркала заднего вида, неокрашенный «фартук» из пластика, опоясывающий машину по низу. В общем, все атрибуты маскулинного внедорожника, из которых вся линейка и состоит! В отличие от «городских кроссоверов» другой линейки — City. В которую, правда, входит и Haval Dargo, с которым H3 часто путают. Как и почему он затесался в компанию прилизанных стиляг, вроде Jolion или F7, — тайна, простым смертным неведомая.

Впрочем, несмотря на схожесть размеров и общий стиль дизайна экстерьера, «эйч-третий» не сильно на Dargo похож. Это особенно заметно, если поставить их рядом. H3 немного уступает в габаритах, но визуально кажется даже больше — за счет более вытянутой формы кузова, напоминающей не столько куб, сколько параллелепипед. Оконная линия сложной формы в сочетании с черными стойками дверей визуально удлиняют облик машины, делая его более элегантным. Нет у H3 подножек, ручек, бутафорских крючков и шноркелей, но и без них понятно — машина не городская. Точнее, не только для города. Имидж полноценного внедорожника выдержан сполна! Пусть сам автомобиль и лишен рамной конструкции, как его старшие собратья — Haval H5 и Haval H9. Кузов здесь обычный, несущий. Так что проходимость — попроще. Но все равно — более чем достаточная!

Впрочем, об этом — чуть позже.

Оконная линия сложной формы визуально удлиняет Haval H3, добавляя ему элегантности. Фото: Иван МАКЕЕВ.

СВЕТ У ЗЕРКАЛЬЦА… И ДРУГИЕ «ДОБАВКИ»

В интерьере изменений немного, и касаются они не дизайна, а скорее функционального наполнения. Дизайн трогать и не было смысла — хорош! Массивный стильный селектор КПП, напоминающий дорогущий компьютерный джойстик, пара экранов мультимедиа, включая центральный — на 12,3 дюйма, роскошная обзорность, достаточный простор. И неплохие материалы отделки. Не кожа и не дерево, конечно. Но — достойно! Пластик, ткани, декоративные вставки под «карбон» — все приятно на вид и на ощупь. Посадка — высокая и удобная. Места сзади — на троих седоков, и даже небольшой центральный тоннель не мешает в ногах среднему пассажиру.

А если пассажира нет — можно откинуть центральный подлокотник. Вот его раньше не было! Как, кстати, и подголовника. Еще в Haval H3 добавили подсветку зеркал в солнцезащитных козырьках, перенесли блок управления адаптивным круиз-контролем с не всем удобного подрулевого рычажка на сам руль, да и «баранка» изменилась — стала чуть пухлее — и оттого приятнее лежит в руке.

Дизайн салона не изменился, но он по-прежнему выглядит стильно. А вот «начинка» мультимедиа-системы получила улучшенную версию. Фото: Иван МАКЕЕВ.

А в багажнике можно найти полочку-крышку — еще одна мелочь, заметно упрощающая жизнь, но с отсутствием которой до этого приходилось мириться.

Сам багажник — на 493 л. Пара крупных чемоданов влезет без проблем. Полочка — одно из нововведений обновленного Haval H3. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Организация пространства в целом осталась прежней. Полочки под смартфоны с беспроводной зарядкой (на 50 Вт!) и функцией охлаждения, как и два подстаканника, и внушительный бокс в подлокотнике — все на месте. Физических клавиш — по-прежнему минимум. Разве что кнопки стеклоподъемников, блок настройки наружных зеркал, «аварийка», электронный «ручник» да удобная шайба селектора для выбора режима движения. Все остальное — «зашито» в мультимедиа, которая получила другую прошивку. Еще более шуструю, а главное — удобную! Радуют продуманная навигация, качественная локализация, можно настроить экранные виджеты под себя, подключить стриминговый сервис VK Видео и, конечно, синхронизировать смартфон через Android Auto или Apple CarPlay.

Что интересно — карта навигатора отображается не только на центральном дисплее, но и на экране «приборки», что очень удобно! Причем, размер экрана достаточный, чтобы не «мучить» глаза, а, почти не отвлекаясь от дороги, следить по карте за нужной улицей и нумерацией домов. Работает, кстати, и без смартфона — если вдруг пропадет интернет или телефон сядет. В поездках по незнакомым местам эта функция весьма пригодится!

Простора в салоне хватает и на переднем ряду, и на заднем. Электрорегулировки сидений — прилагаются. Фото: Иван МАКЕЕВ.

И отдельный плюс — закрепленная полоска «кнопок» климат-контроля на центральном дисплее. Так что менять температуру в салоне или режим обдува можно без лишних ковыряний в меню. Хотя, допустим, включить обогрев кресел или руля так уже не получится. Тут либо использовать горячие клавиши на руле (к ним можно привязать почти любую функцию, на свое усмотрение). Либо, как водится, «тапать» в экран, выбирая нужную опцию через общее меню климата в навигации.

НА АСФАЛЬТЕ И ВНЕ ЕГО

Есть изменения и под капотом. Правда, совсем небольшие. Для Haval H3 доступны два типа двигателя. Оба 1,5-литровые, но один — на 143 л. с., другой — уже на 177 «лошадей». Оба агрегатируются с 7-ступенчатым роботом производства HYCET, которые в Haval используют аж с 2017 года. То есть, коробка — проверенная и надежная. С ней ничего не поменялось. Как и с менее мощным мотором. А вот более мощный слегка обновили. Число «кобылок», как и крутящий момент (вполне достойные 270 Нм), остались прежними, но за счет нового блока управления, фильтра твердых частиц и ряда других нововведений повысился его экономический класс — до «Евро-6». Расход топлива при этом снизился — теперь заявлены 8,2 л на 100 км в смешанном цикле. И все это — без повышения требований к топливу. «Кормить» H3 по-прежнему можно 92-м.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Что любопытно — возросшая экологичность никак не сказалась на поведении двигателя. А если и сказалась — то только в лучшую сторону. Едет Haval H3… породисто! Без лишний дерганий, без «подтупливаний». Коробка уверенно щелкает передачи, а педали обеспечивают надежную обратную связь. Реакции — понятные, быстрые, предсказуемые. Разгон и торможение дарят чувство контроля и вовсе не напоминают про вес внедорожника. А он тут, на минуточку, без малого 1,8 тонны! Но ощущения «движения вразвалочку» не возникает. Светофорные гонки может не выиграть, но записным тихоходом Haval H3 не назвать.

Может, высокая посадка влияет на восприятие скорости?

Конечно, он не создан для метаний из ряда в ряд, резких торможений и разгонов. Стихия «эйч-третьего» — размеренная езда. С чувством, с толком, с расстановкой. И он в ней — хорош! Бодро держится в общем потоке, уверенно ведет себя на трассе. Не боится колейности, отлично поддается рулю, не допускает ни продольной, ни поперечной раскачки на различных волнах и неровностях. Тут даже шума особого нет — хотя, казалось бы, с такой-то формой кузова и аэродинамикой «кирпича»! Но нет, в салоне даже на крейсерской скорости за 130 км/ч можно спокойно общаться вполголоса и не выкручивать громкость музыки до максимальной.

Звучание стереосистемы, кстати, нормальное. Не блеск, не супер, но вполне сгодится.

В конечном счете — и в городе, и на трассе Haval H3 ведет себя предсказуемо и комфортно. Подвеска, видимо, настроена на то, чтобы стараться не тревожить пассажиров. Даже особо жесткий лежачий полицейский, уложенный недавно у моего дома и больно встряхивающий почти любую машину, на этот раз оказался бессилен в своей попытке потревожить наши спины и пятые точки…

Поля и пролески Haval H3 покорит без труда. Как и размытые грунтовки, и заснеженные проселки. Фото: Лариса МЫСИНА.

Движение вне асфальта — отдельный рассказ. H3 — не самый внедорожный внедорожник. Здесь нет блокировок дифференциалов, пониженной передачи, рамной конструкции, неразрезного моста и т. д. и т. п., чем любят козырять фанаты полноценного офф-роуда, выбирая соответствующие автомобили. Система полного привода — довольно банальна. Задняя ось подключается с помощью многодисковой муфты BorgWagner пятого поколения. Дорожный просвет — 196 мм. Ряд важных деталей — например, выхлопная система — расположены низковато и лишены спецзащиты. Но марш-бросок по полям до ближайшего перелеска (такое, легкое грибное турне всей семьей) H3 осилил без малейших проблем и без намеков на попытку застрять в буераках. Со снежной кашей и разбитой ливнями грунтовкой, подозреваем, тоже справится «на ура». А большего от него, в общем, не требуется.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

РЕЗЮМЕ

Один из главных козырей Haval H3 — цена. Она стартует с отметки в 2 549 000 рублей — для нынешнего рынка вполне «вкусно»! Это, правда, за версию без полного привода и с двигателем на 143 л. с, при покупке по системе трейд-ин. Ну и, понятно, в базовой комплектации, в которую в любом случае входит много — от полного зимнего пакета (с обогревом кресел и руля) до круиз-контроля. «Эйч-третий», упакованный по максимуму — с панорамной крышей, электроприводом задней двери, акустикой на 16 динамиков и сабвуфером, полным приводом и полным комплексом активных ассистентов, — оценивают в 3 349 000 рублей.

По сути же, Haval H3 — сбалансированный городской внедорожник, который не спасует вне асфальта, порадует достойным для своего класса комфортом, отличной шумоизоляцией и вменяемой управляемостью. Мне лично не хватило разве что проекции приборов на лобовое стекло, которая есть даже у более доступного «Джолиона». А в остальном — отличный выбор за свою цену! Особенно если кубический дизайн пришелся по вкусу.

Фото: Лариса МЫСИНА.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ HAVAL H3

Плюсы

+ адекватная стоимость

+ просторный салон

+ достойная и управляемость

+ комфортная подвеска и шумоизоляция

+ продуманная эргономика

Минусы

— не самый вместительный багажник

— скромная динамика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HAVAL H3

Длина/ширина/высота 4520/1875/1745 мм

Колесная база 2710 мм

Масса 1780 кг

Тип двигателя бензиновый, 4-цилиндровый

Объем двигателя 1,5 л

Мощность двигателя 143 л. с. или 177 л. с.

Крутящий момент 210 Нм или 270 Нм

Максимальная скорость 175 км/ч

Разгон 0–100 км/ч 9,6 с

Расход топлива (смешанный цикл) 8,2 л на 100 км

Привод передний, полный

Коробка передач 7-ступенчатая, робот

Цена от 2 549 000 рублей

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