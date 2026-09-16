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Общество16 сентября 2026 16:00

Москвичам предложили провести последние теплые дни за просмотром кино на крыше

В центре Москвы проходят киновечера на крыше
Источник:kp.ru

Совместный проект, в рамках которого на крыше в центре Москвы проходят киновечера, запустили бренд Abbé и пространство TagankaRoof, сообщила пресс-служба «Напитки Вместе».

На площадке проходят показы фильмов и концерты, также работает отдельный брендированный бар.

В кинопрограмму вошли такие ленты, как «Лучшее предложение», «Телохранитель» с Уитни Хьюстон, «11 друзей Оушена», «Криминальное чтиво», «Большой куш» и «Мальчишник в Вегасе».

Организаторы, как уточняется, предлагают гостям по-новому взглянуть на повседневные привычки и культуру общения и выйти из привычного рабочего ритма: встретиться с друзьями или, наоборот, побыть наедине с собой.

Киновечера проходят до окончания теплого сезона 2026 года.