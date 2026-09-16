Егор Перегудов доверил роль главной героини русского романа собственной жене Дарье Урсуляк. И не прогадал

В Театре Маяковского прошла премьера спектакля «Каренина. Том второй». Фото предоставлено пресс-службой Театра им.Маяковского.

В Театре Маяковского прошла премьера спектакля «Каренина. Том второй» (16+) в постановке художественного руководителя, режиссера Егора Перегудова.

Сценограф постановки, народный художник России Владимир Арефьев назвал «Каренину» в Маяковке гранд-спектаклем. Три акта с полной сменой декораций. Артисты репетировали весь прошлый сезон. В главной роли - guest-star - приглашенная звезда Дарья Урсуляк. Она играет Анну. Ей предстоит решать, как устроены отношения мужчины и женщины, как трудно сохранить любовь и построить семью.

Фото предоставлено пресс-службой Театра им.Маяковского.

Питательная среда для режиссера Перегудова - стихия молодого театра, азартного, спонтанного, этюдного, с импровизациями и затейливым сплетением эпизодов. Его лучшие постановки – спектакли с молодыми артистами, рожденные из студенческих работ. Таков был его «Один день в Макондо» (по мотивам фантастического романа Маркеса «Сто лет одиночества»), где шесть часов чистого действия, с двумя антрактами и одним обедом, пролетают довольно легко. Такова и «Каренина», которая, думается мне, родилась из студенческой постановки «Лев Толстой. Сцены. Анна Каренина», которую Егор Перегудов когда-то делал в учебном театре ГИТИСа. В тот раз Каренину играла его однокурсница и тогдашняя жена Екатерина Половцева. Теперь роль Анны он доверил своей нынешней жене Дарье Урсуляк.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

В связи с этим у меня были сомнения, мол, режиссер дал по блату главную роль собственной жене, не состоящей в труппе Маяковки. Каюсь, недооценила актерский талант Дарьи Урсуляк. Она не только главное действующее лицо хрестоматийного сюжета, но и мотор, локомотив спектакля, который вывозит на своих хрупких плечах все три с лишним часа действий. Почти не уходит со сцены. Первый акт идет 1час 40. В нём она рожает дочь (от Вронского), хамит мужу Алексею Каренину, уезжает с Вронским в Италии, возвращается, тайно видится с сыном Серёжей в его день рождения, идет в театр, подвергается обструкции… Всё это время её разрывают противоречивые чувства. Во втором акте Анна пытается построить семейное счастье в имении Вронского, не упуская возможности играть в модный лаун-теннис, принимать гостей, менять наряды, ревновать Вронского, чтобы окончательно сойти с ума от жизни такой в третьем акте, где она рассказывает о своём состоянии в длинных монологах… Запомнить такое количество мизансцен, выучить такой объем текста (говорят, у Дарьи Урсуляк феноменальная память, помнит наизусть не только все свои роли, но и театральные роли, сыгранные её мамой – актрисой Ликой Нифонтовой) - актерский подвиг. При этом она создает характер и образ, предписанный режиссером. Можно соглашаться с такой Анной или не соглашаться, сколько зрителей, столько представлений о главной героини русского романа. В воплощении Дарьи Урсуляк она – вздорная неврастеничка, эгоистичная, взбалмошная, невыносимая женщина, которая измучила всех. Законному мужу хамит, брыкается и капризничает, когда он готов ей простить всё. Вронского мучит ревностью. Даже кроткая, милая Долли, навестившая Анну в деревне, только и думает о том, как бы быстрее сбежать. Шестеро детей вносят меньше хаоса и беспокойства, чем одна Анна. И с этим согласны все: часть спектакля мы видим глазами Каренина, часть – Вронского, часть – Долли. И только третий акт – напрямую глазами Анны.

Фото предоставлено пресс-службой Театра им.Маяковского.

Счастливую семью Облонских, похожую, как известно, на другие счастливые семьи, чадолюбивую Долли и очаровательного Стиву, не обременяющего себя сомнениями ни в желании прокатиться за чужой счет, ни в плане приударить за женщинами, легко и непринужденно играют Анастасия Мишина и Иван Выборнов. Сдержанного, интеллигентного, даже симпатичного Каренина воплощает Алексей Фатеев. Высшее общество представлено прежде всего в лице светской львицы Бетси Тверской (Арина Назарова).

Что же касается Вронского (Макар Запорожский) – к нему есть вопросы. В спектакле совсем нет телесной страсти, есть скорее вербальное обозначение посетившего героиню Дарьи Урсуляк чувства. Посетило ли это же чувство здешнего Вронского, трудно сказать. Знакомый по сериалам, усатый, рыжеволосый, плотно скроенный Макар Запорожский даже внешне не очень похож на представителя «золотой молодёжи» графа Вронского. Хотя у Толстого он тоже и невысок, и плотно сложен, правда брюнет. Но так уж устроено зрительское восприятие, что Вронский в представлении публики – эталонный красавец (иначе зачем из-за него кидаться под поезд?), такой, как Василий Лановой в фильме Александра Зархи.

Фото предоставлено пресс-службой Театра им.Маяковского.

Спектакль «Каренина. Том второй» идёт пять с половиной часов (поэтому только по выходным), включая длинные антракты, связанные с полной сменой декораций. Из роскошных интерьеров Петербурга в первом акте зрители попадают в усадьбу Вронского во втором. В третьем - будут совсем другие картины. Как всегда работа художника Владимира Арефьева выше всяких похвал. Но иногда хочется подогнать действие (не говоря об антрактах) presto — presto в ожидании ключевого события - гибели Анны под колесами поезда. Как оно будет решено? Не буду спойлерить, но поезда в прямом смысле зрители не увидят. Зато во втором акте выкатит на сцену монструозная жатвенная машина (по нашему комбайн), как символ грядущих бед.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Где: Театр им.Маяковского.

Когда: 26 сентября, 24, 25 октября.

Цена билетов: 1800 – 5000 руб.

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