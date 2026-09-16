Компромиссы невозможны: за Зеленским могут прийти в любой момент

Некая группа может прийти к Зеленскому в любое время с требованием об отставке. Фото: REUTERS.

На Украине все сильнее горят важные объекты и все чаще говорят о мирных переговорах. На Радио «Комсомольская правда» говорили об этом с политологом-международником Геворгом Мирзаяном.

ЦЕЛИ ПРЕЖНИЕ

- Что имеют в виду люди, которые говорят, что цели и задачи СВО будут выполнены в полном объеме?

- Есть цели и задачи реальные. Есть цели и задачи максимальные. Есть цели и задачи умеренные.

- Где компромиссы невозможны?

- Компромиссы, на мой взгляд, невозможны в территориальных вопросах. Чтобы их принять, надо будет изменять нашу Конституцию, где прописано, что мы территории не отдаем.

- А если этот пункт уйдет из Конституции?

- Сразу резко поднимут голову японцы с Курилами. Они увидят, что возник момент, когда их ритуальные заявления могут превращаться в реальные. Возможно, о чем-то начнут думать и ряд других стран, которые имеют с нами границы далеко не бесспорные.

- А нам это надо?

- Нам это не надо. Потому в территориальном вопросе компромиссов быть не должно.

КТО ПОДДЕРЖИТ?

- Что касается языка на Украине, изменений в их Конституции и так далее?

- Здесь пространство для компромиссов. Если мы сейчас приложим массу усилий, но уступим по более важным вопросам и, например, заставим прописать внеблоковый статус Украины в их Конституцию, то через один-два избирательных цикла придет у них новый президент, который «заручится поддержкой Запада» и «на народном референдуме» этот пункт конституции поменяет - кивая на то, что такова воля украинского народа.

- И что тогда - снова войска вводить?

- Они смогут изменить этот пункт на законных основаниях, а мы ничего не сможем сделать. Потому настаивать жестко на том, чтобы такой пункт был, на мой взгляд, не стоит. Есть и ряд других подобных моментов.

НАЕМНАЯ АРМИЯ

- Но Украина в НАТО, вероятно, вряд ли вступит при любом раскладе?

- А ее не обязательно включать в НАТО. Она может получить статус ассоциированного члена. На ее территории будут размещены натовские войска. И армия Украины будет использоваться как наемная армия НАТО.

- Чтобы не допустить этого, нам придется стоять где?

- Чтобы такого не случилось, нам придется стоять в Киеве.

- Какие еще есть варианты?

- Такие возможности могут появиться, если на Украине режим начнет разваливаться.

- Как это будет выглядеть?

- Некая группа может прийти к Зеленскому, как в свое время пришли к Николаю II с требованием об отставке. И режим, и фронт рухнут.

- Такое может быть?

- Есть различные внутренние варианты на Украине. Но вероятность этого не настолько высока, чтобы мы это рассматривали как стопроцентный сценарий. Пока речь идет об освобождении наших конституционных территорий. И, возможно, об увеличении этих территорий за счет других областей Украины, которые представляют для нас жизненный интерес.

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