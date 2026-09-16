Бывший муж Марии Мироновой проиграл суд: Отца обязали платить алименты. Общаться с сыном - только в присутствии народной артистки

Мария Миронова выиграла судебный процесс у своего бывшего мужа Андрея Сороки Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

16 сентября 2026 года суд завершил рассмотрения исков экс-супругов друг к другу — 34-летнего Андрея Сороки и 52-летней Марии Мироновой. Выиграла процесс народная артистка РФ с помощью адвоката Шота Горгадзе. Из-за чего судились?

РЕШЕНИЕ СУДА

Если на прошлом заседании актер Андрей Сорока присутствовал со своим адвокатом, а интересы Марии Мироновой представлял ее адвокат, то сегодня народная артистка присутствовала лично. Сам процесс был закрыт от прессы.

На выходе из здания суда после завершения процесса Мария Миронова в ответ на поздравления отправила воздушный поцелуй, но так же, как и Сорока, отказалась от комментариев. Адвокат Шота Горгадзе после завершения процесса пояснил: «Поздравляю Марию Миронову. Дело завершилось. Она выиграла. Общение с ребенком будет происходить исключительно в присутствии матери до тех пор, пока папа все-таки не вспомнит о том, что надо уделять время не только для того, чтобы пиарится и показывать кадры, как он приехал 1 сентября, спустя длительное время отсутствия, поздравить ребенка с началом учебного года, но и в том числе вспомнит, как обеспечивать ребенка, платить алименты на его содержание...»

Напомним, что первым иск подал Андрей Сорока к бывшей жене Марии Мироновой — в суде слушали гражданское дело об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, п.2 ст. 66 Семейного кодекса РФ. Тогда Мария Миронова ожидаемо подала встречный иск к Андрею Сороке: о взыскании алиментов, ст. 106 СК РФ. Дело в том, что Миронова все годы содержит ребенка на свои средства — частная школа, тренировки (мальчик профессионально занимается теннисом), и все остальные расходы. Мария не собиралась подавать на алименты, если бы не иск от Сороки, который поступил в суд еще в феврале 2026 года. Федор Миронов — младший сын Марии Мироновой и единственный ребенок Андрея Сороки. Мальчику в сентябре исполнится 7 лет.

Миронова и Сорока поженились после двух лет отношений незадолго до рождения сына, а развелись три года назад. В чем же была суть спора?

Андрей Сорока подал иск, так как требовал установить определенный график встреч с ребенком. Конфликт случился на почве того, что родители несовершеннолетнего мальчика не смогли договориться в каком графике будут проходить встречи отца и сына. Точнее так: отец не захотел договариваться с матерью и учитывать график мальчика. Федор Миронов не только учится во 2-м классе, но и занимается теннисом и уже побеждает в детских турнирах, тренировки ежедневно — график плотный. Федя увлечен и настроен решительно на тренировки и победы — мама помогает сыну. Миронова предлагала Сороке встречаться с сыном в их элитном загородном поселке, именно так удобнее Федору, у которого рядом школа. Папа не согласился — пошел на принцип, по слухам - обижен, что жена не простила его пьяный дебош и развелась.

Актер Андрей Сорока. Фото: kino-teatr.ru

Миронова объясняла: «Идет суд по поводу порядка общения с ребенком, к сожалению. И той стороной в требованиях и пожеланиях вообще не учитывается график сына. Если мы пойдем господину отцу навстречу, то должны будем перечеркнуть все Федины спортивные интересы, а также учебу в школе… Хотят увозить его из дома, а живем мы в Московской области, в 40 километрах от города. Даже поездка в Москву — это два часа дороги по пробкам в один конец. При этом совершенно не представляется возможным выстраивать какую-то его школьную, я уже не говорю спортивную, жизнь, так как он каждый день после школы на тренировках, а дальше — ужин и кровать. И это Федин выбор… Никто отлучения ребенка от отца не планировал. Наоборот, я выходила с инициативой, снимала детскую игровую комнату, чтобы Андрей мог приехать и поздравить Федю с днем рождения, отпраздновать. Это мой привычный образ жизни. И главное, именно этого хочет сын, чтобы папа приехал к нему, поиграл, уложил спать, почитал книжку. Но человек наотрез отказывается приезжать в наш дом. Все его требования построены исключительно на том, чтобы встречаться с Федей вне его дома».

Миронова пыталась договориться с мужем, подчеркивала, что никогда не собиралась запрещать общение отца и сына, предлагала различные варианты: «Для меня это какой-то страшный сон и абсурд. В моей семье всегда была культура взаимоотношений. Мой отец, звезда номер один в стране, всегда просил маму — заметьте, просил — мол, Катя, можно я отведу Машу в цирк? Он очень любил цирк. Спрашивал, когда удобно, учитывал мои интересы, время моей мамы и, конечно же, всегда нам помогал. И никогда не требовал, чтобы моя жизнь подстраивалась под него. Хотя, как безумно востребованный и занятой человек, имел на это право...».

Когда стало понятно, что Сорока на компромисс не пойдет, тогда Миронова подала встречный иск — о взыскании алиментов за три года, прошедших с развода, установлении размера выплат до достижения сыном совершеннолетия. После развода Сорока алименты регулярно не платил, представители актрисы сообщали, что отец ребенка эпизодически давал сумму, не превышающую 8 тыс. руб. в месяц. В августе на заседание суда Сорока предоставил справку с места работы — согласно которой он работает монтировщиком сцены в театре. Это специалист, который отвечает за техническую подготовку площадок, в том числе сборку и установку декораций, сценического оборудования, света, звука. Средняя зарплата в столичных театрах на подобных должностях — от 70 тыс. руб. в месяц или от 6 тыс. руб. за смену. В то время, как Сорока — дипломированный актер.

Мария Миронова не смогла договориться с бывшим мужем о совместном воспитании сына Федора Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

ПРИЧИНА РАЗВОДА МИРОНОВОЙ И СОРОКИ

Сорока обязан платить алименты в размере 1/4 с доходов. Понятно что эта сумма будет скромной по столичным звездным меркам. Но платить их он обязан.

До начала процесса Марии Мироновой удавалось три года скрывать развод. Развелась пара без имущественных претензий, так как квартиры в Москве и дом в Подмосковье Миронова покупала на свои деньги до брака или получила по наследству. Народная артистка так объясняла в своих соцсетях причину расставания с отцом младшего сына: «Развод произошел на почве жесткого избиения и агрессии бывшим мужем Андреем Викторовичем моего брата Алексея. Это произошло в моем доме, в присутствии ребенка в день его рождения. Мы вызвали «Скорую». В итоге у моего брата (он решил не отвечать обидчику, чтобы не усугублять ситуацию из-за меня, ведь я еще состояла в браке) было сотрясение мозга, множественные ушибы головы. После этого мой любимый сын на протяжении года страдал приступами агрессии, которые были подтверждены врачами невропатологии...»

Миронова поясняла: «Несмотря на агрессивные припадки господина бывшего мужа в адрес меня в присутствии ребенка, а еще всех помогающих мне нянь, даже после развода я пыталась на протяжении трех лет наладить контакт. И пускала его к себе в дом видеться с ребенком. Даже с ночевками, чтобы у сына было ощущение присутствия отца. Мне это стоило больших сил, но это не удовлетворило господина отца. Он стал требовать забирать ребенка к себе в коммунальные и съемные квартиры… Все его требования построены исключительно на том, чтобы встречаться с Федей вне его дома...».

И вот процесс завершен.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Адвокат Шота Горгадзе: «С учетом мнения органов опеки и попечительства на сегодняшний день в интересах ребенка общение отца с ребенком будет исключительно в присутствии матери. Поэтому мы довольны этим результатом. И я надеюсь, что со временем в Андрее Сороке проснуться отцовские чувства. Он будет помнить, что у отца есть не только права, но и еще обязанности. И прежде, чем прийти и увидеть ребенка, хорошо бы обеспечить ребенку возможность заниматься любимым делом — спортом, кружками. Он тоже должен участвовать в этом, на сегодняшний день все это на себе тянет исключительно Мария Миронова. И он все-таки будет принимать активное участие в содержании ребенка в том числе».

Мария Миронова (в соцсети): «Мы выиграли суд, предоставив все доказательства! Спасибо огромное всем, кто меня поддерживал, тысячам женщин, писавшим мне, которые оказались в подобной ситуации. Спасибо Шота Горгадзе за силу и мощь. Пройдя эту непростую ситуацию в жизни, я еще раз убедилась, что в нашей жизни существует маленький, но очень важный секрет. Когда в твоей жизни есть только один сценарий, ты правдив и веришь в него до конца, готов пройти все, что тебе уготовано с принятием огромным внутренним турдом — ты победишь! Без сомнений. И это закон. Идем дальше, радуемся жизни, выигрываем турниры, и помним одну маленькую тайну. С любовью и благодарностью!»

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