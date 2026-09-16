В день памяти Николая Добронравова его вдова, народная артистка СССР, Герой Труда Александра Пахмутова пришла на могилу мужа на Новодевичьем кладбище. Фото предоставлено Культурным фондом Александры Пахмутовой

В день памяти Николая Добронравова его вдова, народная артистка СССР, Герой Труда Александра Пахмутова пришла на могилу мужа на Новодевичьем кладбище. Нужно было место облагородить, обновить мраморный цветник, установить новый крест на могиле. Всё это сделали друзья и помощники Александры Николаевны.

- Коля был человеком с огромным сердцем, умевшим видеть красоту в самых простых вещах, - вспомнила Александра Пахмутова. - Я благодарна судьбе за каждый миг нашей с ним жизни. Постоянно о нём вспоминаю. Поддержка Николая Николаевича всегда была моей главной опорой. И сейчас остается. Вот он смотрит на меня с портрета. Улыбается мне, и я ему улыбаюсь...

Фото предоставлено Культурным фондом Александры Пахмутовой

Директор Культурного фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко рассказал нам, что, несмотря на почтенный возраст, – 96 лет - Александра Пахмутова не сидит без дела. Она передала в дар Российской государственной библиотеке личные рукописи и творческие материалы семьи Пахмутовых-Добронравовых. 18 сентября в рамках выставки «Женщины композиторы XVII–XXI веков», организованной РГБ, в Доме Пашкова состоится передача виниловых пластинок Александры Пахмутовой в фонд библиотеки. РГБ получит редкие экземпляры виниловых пластинок из личного архива композитора. За десятилетия работы Александры Пахмутовой было издано около 40 миллионов экземпляров грампластинок только на территории СССР. Общий тираж записей ее песен превысил 100 миллионов копий по всему миру.

Фото предоставлено Культурным фондом Александры Пахмутовой

Николай Добронравов и Александра Пахмутова вместе прожили 67 лет, в соавторстве написал около 400 песен. Среди них самые известные: «Нежность», «Как молоды мы были», «Беловежская пуща», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Орлята учатся летать», «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей» и многие другие.

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