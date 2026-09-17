«Мучает так, что совершенно лишился всех чувств»: от каких болезней страдал Лев Толстой и что ему прописали бы современные врачи

«Вырос на глазу ячмень исполинского размера. Мучает меня так, что совершенно лишился всех чувств. Не могу есть и спать. Плохо вижу, плохо слышу, плохо нюхаю и даже очень поглупел», - писал об одном из своих недугов Лев Толстой. Он относился к здоровью очень трепетно. Всю жизнь вел дневники. Сегодня их изучают не только литературоведы, но и современные медики. Ведь имена исторических личностей позволяют привлечь внимание к тем или иным болезням. Помогают развивать у нынешних врачей клиническое мышление, а у пациентов - повышать интерес к заботе о собственном здоровье.
Чем болели великие люди, как их лечили тогда и что предлагает медицина сейчас? В цикле «Болезни гениев» на семинаре образовательного центра для медработников «Интернет Лид» врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Татьяна Ильчишина разбирает заболевания знаменитых музыкантов, писателей и художников. Одним из героев очередного выпуска стал легендарный автор «Войны и мира».
- В 18 лет Лев Толстой записал в дневнике 11 целей в жизни на ближайшие два года. Под номером 2 значилось: изучить практическую медицину и часть теоретической, - рассказывает Татьяна Ильчишина.
Из 4 тысяч томов литературы на русском языке, собранных в библиотеке великого писателя на момент его смерти в Ясной Поляне, почти каждое десятое издание было медицинским. В том числе, Толстой выписывал журналы «Врач», «Русский врач», «Фельдшер». В дневниках он указывал, что подозревает у себя туберкулез, эпилепсию, сифилис, язву желудка и рак головного мозга. Медицинские документы того времени не подтверждают этих диагнозов.
В выписке из справки армейского госпиталя сказано, что подпоручик артиллерии Лев Толстой несколько раз болел воспалением легких, у него «сильное биение сердца», одышка, кашель, тоска, обмороки, беспокойство. «Отверделость печени», которая осталась после Крымской лихорадки, аппетит слабый, пищеварение неправильное, головокружения при сырой погоде, ревматические боли в конечностях.
Однажды при охоте на медведя писатель получил рваные раны лица - на него напала медведица. Во время другой охоты вывихнул плечевой сустав правой руки, его вправляли хирургическим путем. Также задокументирован острый тромбофлебит поверхностных вен левого бедра и голени (то есть в венах, которые расположены прямо под кожей на бедре и голени, одновременно возникло воспаление и образовался сгусток крови, тромб).
- Это все острые состояния, которые прошли, - отмечает Ильчишина. - Но было еще одно состояние, с которым писатель прожил практически 40 лет. Речь о желчнокаменной болезни (ЖКБ).
Лечащим врачом Льва Толстого был Григорий Антонович Захарьин (1829-1897 гг.). Один из лучших терапевтов своего времени, профессор, руководитель терапевтической клиники Московского университета. Когда писателю было 39 лет, доктор диагностировал ему желчнокаменную болезнь. В течение 20 лет течение было бессимптомным. А с 59-летнего возраста начались мучения. Профессор Захарьин поставил знаменитому пациенту диагноз «катар желчного пузыря». Говоря современным языком, это воспаление желчного, холецистит. Врач записал, что больной в течение трех месяцев испытывает «упорные боли в правом подреберье». Они усиливаются от жирной, острой пищи, соленых грибов.
- Через несколько лет катар желчного пузыря принимает тяжелое течение. Возникают приступы острого холецистита, атаки, желчные колики, - рассказывает Татьяна Ильчишина.
В записях говорится, что после провокаторов - острой пищи, тряской езды - начинались «страшные» боли в верхней части живота, тошнота, мучительная рвота. В течение 4-х суток держалась повышенная температура (37,8-38,3 градуса). Больной отказывался от пищи, стонал и не мог уснуть. Боль усиливалась при нажимании на правое подреберье.
От таких атак (приступов) Толстой страдал несколько десятков лет.
Профессор Захарьин назначал традиционные средства того времени. Для лечения катара (воспаления) желчного пузыря рекомендовалось: ходить в теплом, избегать в питании масла, есть часто и понемногу, пить минеральные воды, отказаться от курения.
Сегодня при осложненном течении желчнокаменной болезни ключевым методом лечения является хирургическое удаление желчного пузыря (холецистэктомия). Основные показания для операции - билиарные боли (см. ниже) и в первую очередь их наиболее интенсивная разновидность: желчные колики. А также наличие камня диаметром более 3 см в желчном - даже при отсутствии боли.
Поясним: билиарными называются боли, вызванные заболеваниями желчевыделительной системы (пузыря, протоков). Признаки такой боли:
- стойкая, длится 30 минут и дольше;
- возникает в разные промежутки времени, может быть не каждый день;
- достаточно интенсивная - заставляет человека прервать повседневные дела;
- никак не связана со стулом - не уменьшается после опорожнения кишечника;
- остается почти неизменной после приема лекарств, снижающих кислотность, и при изменении положения тела.
Также при билиарной боли, сконцентрированной в правом подреберье, может отдавать в спину, правую подлопаточную область. Возможны тошнота и рвота.
При этом острый холецистит, как и любое воспаление, сопровождается повышенной температурой, изменениями в анализах крови: растут лейкоциты, увеличивается показатель СРБ (С-реактивный белок).
Однако не каждый пациент с билиарными симптомами кандидат на операцию, подчеркивает гастроэнтеролог Татьяна Ильчишина. В ряде случаев современные лекарства позволяют держать заболевание под контролем без хирургического вмешательства.
У большинства людей время от времени то ноет, то колет, то дергает в правом подреберье. Но кроме проблем с желчным пузырем такое состояние может быть вызвано массой других причин (подробно о них - в разделе «Здоровье» на KP.RU)
Что еще известно про образ жизни Льва Толстого
Современные врачи говорят, что Лев Толстой был не только выдающимся писателем.
- Много ли вы знаете людей, которые в течение жизни на высоком любительском уровне погрузились в 18 видов спорта? Гимнастика, верховая езда, плавание, борьба, велосипед, теннис, - перечисляет Татьяна Ильчишина. - Это было постоянное развитие. На коньки Лев Николаевич встал в 60 лет. На велосипеде начал кататься с 67-ми. При этом участвовал в крестьянских работах, пахал, косил траву. Рубил, пилил, носил воду, собирал урожай.
Известно, что Толстой ел очень простую пищу. У него никогда не было лишнего веса. Не просто отказался от алкоголя, а еще и основал Общество согласия против пьянства в Москве. Несколько лет пытался бросить курить, в 50 лет у него это получилось.
Нередко писателю приписывают «наполеоновские» 4 часа сна в сутки. Но воспоминания супруги и сына показывают: на самом деле Лев Николаевич очень дорожил достаточным количеством сна. Ложился около 1 часа ночи и вставал ближе к 9 утра. То есть спал стандартные 8 часов.
Лев Толстой скончался от воспаления легких 7 ноября 1910 года (20 ноября по новому стилю). Ему было 82 года. Прощание с великим писателем стало первыми в российской истории публичными гражданскими похоронами. Автора «Войны и мира» хоронили «без церковного пения и ладана», писали тогда газеты. В 1901 году Толстого отлучили от церкви, и даже при смерти он не примирился с ней.
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