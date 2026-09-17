«Мучает так, что совершенно лишился всех чувств»: от каких болезней страдал Лев Толстой и что ему прописали бы современные врачи

Лев Толстой 40 лет страдал желчекаменной болезнью. Фото: tolstoymuseum.ru

«Вырос на глазу ячмень исполинского размера. Мучает меня так, что совершенно лишился всех чувств. Не могу есть и спать. Плохо вижу, плохо слышу, плохо нюхаю и даже очень поглупел», - писал об одном из своих недугов Лев Толстой. Он относился к здоровью очень трепетно. Всю жизнь вел дневники. Сегодня их изучают не только литературоведы, но и современные медики. Ведь имена исторических личностей позволяют привлечь внимание к тем или иным болезням. Помогают развивать у нынешних врачей клиническое мышление, а у пациентов - повышать интерес к заботе о собственном здоровье.

Чем болели великие люди, как их лечили тогда и что предлагает медицина сейчас? В цикле «Болезни гениев» на семинаре образовательного центра для медработников «Интернет Лид» врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Татьяна Ильчишина разбирает заболевания знаменитых музыкантов, писателей и художников. Одним из героев очередного выпуска стал легендарный автор «Войны и мира».

ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА ДО РАКА МОЗГА

- В 18 лет Лев Толстой записал в дневнике 11 целей в жизни на ближайшие два года. Под номером 2 значилось: изучить практическую медицину и часть теоретической, - рассказывает Татьяна Ильчишина.

Из 4 тысяч томов литературы на русском языке, собранных в библиотеке великого писателя на момент его смерти в Ясной Поляне, почти каждое десятое издание было медицинским. В том числе, Толстой выписывал журналы «Врач», «Русский врач», «Фельдшер». В дневниках он указывал, что подозревает у себя туберкулез, эпилепсию, сифилис, язву желудка и рак головного мозга. Медицинские документы того времени не подтверждают этих диагнозов.

В выписке из справки армейского госпиталя сказано, что подпоручик артиллерии Лев Толстой несколько раз болел воспалением легких, у него «сильное биение сердца», одышка, кашель, тоска, обмороки, беспокойство. «Отверделость печени», которая осталась после Крымской лихорадки, аппетит слабый, пищеварение неправильное, головокружения при сырой погоде, ревматические боли в конечностях.

Однажды при охоте на медведя писатель получил рваные раны лица - на него напала медведица. Во время другой охоты вывихнул плечевой сустав правой руки, его вправляли хирургическим путем. Также задокументирован острый тромбофлебит поверхностных вен левого бедра и голени (то есть в венах, которые расположены прямо под кожей на бедре и голени, одновременно возникло воспаление и образовался сгусток крови, тромб).

- Это все острые состояния, которые прошли, - отмечает Ильчишина. - Но было еще одно состояние, с которым писатель прожил практически 40 лет. Речь о желчнокаменной болезни (ЖКБ).

«УПОРНЫЕ БОЛИ В ПРАВОМ ПОДРЕБЕРЬЕ»

Лечащим врачом Льва Толстого был Григорий Антонович Захарьин (1829-1897 гг.). Один из лучших терапевтов своего времени, профессор, руководитель терапевтической клиники Московского университета. Когда писателю было 39 лет, доктор диагностировал ему желчнокаменную болезнь. В течение 20 лет течение было бессимптомным. А с 59-летнего возраста начались мучения. Профессор Захарьин поставил знаменитому пациенту диагноз «катар желчного пузыря». Говоря современным языком, это воспаление желчного, холецистит. Врач записал, что больной в течение трех месяцев испытывает «упорные боли в правом подреберье». Они усиливаются от жирной, острой пищи, соленых грибов.

- Через несколько лет катар желчного пузыря принимает тяжелое течение. Возникают приступы острого холецистита, атаки, желчные колики, - рассказывает Татьяна Ильчишина.

В записях говорится, что после провокаторов - острой пищи, тряской езды - начинались «страшные» боли в верхней части живота, тошнота, мучительная рвота. В течение 4-х суток держалась повышенная температура (37,8-38,3 градуса). Больной отказывался от пищи, стонал и не мог уснуть. Боль усиливалась при нажимании на правое подреберье.

От таких атак (приступов) Толстой страдал несколько десятков лет.

При ЖКБ мучают сильные боле в правом боку. Фото: jaojormami/Shutterstock/Fotodom

ЛЕЧЕНИЕ: В XIX ВЕКЕ И СЕГОДНЯ

Профессор Захарьин назначал традиционные средства того времени. Для лечения катара (воспаления) желчного пузыря рекомендовалось: ходить в теплом, избегать в питании масла, есть часто и понемногу, пить минеральные воды, отказаться от курения.

Сегодня при осложненном течении желчнокаменной болезни ключевым методом лечения является хирургическое удаление желчного пузыря (холецистэктомия). Основные показания для операции - билиарные боли (см. ниже) и в первую очередь их наиболее интенсивная разновидность: желчные колики. А также наличие камня диаметром более 3 см в желчном - даже при отсутствии боли.

Поясним: билиарными называются боли, вызванные заболеваниями желчевыделительной системы (пузыря, протоков). Признаки такой боли:

- стойкая, длится 30 минут и дольше;

- возникает в разные промежутки времени, может быть не каждый день;

- достаточно интенсивная - заставляет человека прервать повседневные дела;

- никак не связана со стулом - не уменьшается после опорожнения кишечника;

- остается почти неизменной после приема лекарств, снижающих кислотность, и при изменении положения тела.

Также при билиарной боли, сконцентрированной в правом подреберье, может отдавать в спину, правую подлопаточную область. Возможны тошнота и рвота.

При этом острый холецистит, как и любое воспаление, сопровождается повышенной температурой, изменениями в анализах крови: растут лейкоциты, увеличивается показатель СРБ (С-реактивный белок).

Однако не каждый пациент с билиарными симптомами кандидат на операцию, подчеркивает гастроэнтеролог Татьяна Ильчишина. В ряде случаев современные лекарства позволяют держать заболевание под контролем без хирургического вмешательства.

Сегодня при осложненном течении желчнокаменной болезни ключевым методом лечения является хирургическое удаление желчного пузыря (холецистэктомия). Фото: Peakstock/Shutterstock/Fotodom

КСТАТИ

У большинства людей время от времени то ноет, то колет, то дергает в правом подреберье. Но кроме проблем с желчным пузырем такое состояние может быть вызвано массой других причин (подробно о них - в разделе «Здоровье» на KP.RU)

В ТЕМУ

Что еще известно про образ жизни Льва Толстого

Современные врачи говорят, что Лев Толстой был не только выдающимся писателем.

- Много ли вы знаете людей, которые в течение жизни на высоком любительском уровне погрузились в 18 видов спорта? Гимнастика, верховая езда, плавание, борьба, велосипед, теннис, - перечисляет Татьяна Ильчишина. - Это было постоянное развитие. На коньки Лев Николаевич встал в 60 лет. На велосипеде начал кататься с 67-ми. При этом участвовал в крестьянских работах, пахал, косил траву. Рубил, пилил, носил воду, собирал урожай.

Известно, что Толстой ел очень простую пищу. У него никогда не было лишнего веса. Не просто отказался от алкоголя, а еще и основал Общество согласия против пьянства в Москве. Несколько лет пытался бросить курить, в 50 лет у него это получилось.

Нередко писателю приписывают «наполеоновские» 4 часа сна в сутки. Но воспоминания супруги и сына показывают: на самом деле Лев Николаевич очень дорожил достаточным количеством сна. Ложился около 1 часа ночи и вставал ближе к 9 утра. То есть спал стандартные 8 часов.

Лев Толстой скончался от воспаления легких 7 ноября 1910 года (20 ноября по новому стилю). Ему было 82 года. Прощание с великим писателем стало первыми в российской истории публичными гражданскими похоронами. Автора «Войны и мира» хоронили «без церковного пения и ладана», писали тогда газеты. В 1901 году Толстого отлучили от церкви, и даже при смерти он не примирился с ней.

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