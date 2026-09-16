Сергей Степашин: Президент прав - расколоть нашу страну ни у кого не получится

Фото: REUTERS.
- …Сергей Вадимович, здравствуйте. Это Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, помощник Степашина.
- Да, приветствую «Комсомолку».
- Только что прозвучало Обращение Владимира Путина к россиянам в преддверии выборов. Что бы вы выделили прежде всего в этом выступлении?
- Ну, то, что выборы состоятся, несмотря на Специальную военную операцию. Это первое, и это подчеркнул президент.
(В отличие от Украины)
Второе, то, что депутатов впервые будут избирать граждане освобожденных территорий. (Донбасса и Новороссии. - А.Г.)
Ну, и, конечно, очень важна его оценка наших военнослужащих, которые тоже будут голосовать. И глава государства правильно расставил акценты…
- Назовем некоторые.
- Прежде всего - это то, что сами выборы и участие в них покажут - мы поддерживаем тех, кто принял на себя сейчас самую тяжелую ношу в ходе СВО. И - что расколоть нашу страну ни у кого не получится.
Считаю, вот эти главные выводы, наверное, можно сделать из выступления президента.
Думаю, граждане России президента услышали и действительно придут проголосовать.
- Да, конечно, обязательно пойдем. Сергей Вадимович, еще, наверное, нельзя не отметить то, что вот пока идет предвыборная кампания… Мы видим. что в числе тех, кого выдвинули кандидатами в депутаты - участники, ветераны Специальной военной операции.
- Участников СВО, естественно, да - их достаточно много, почти во всех регионах. Это справедливо.
Те, кто с честью выполнил свой воинский долг, заслужили быть избранными в представительные органы власти.
Тем более, с их огромным боевым опытом.
- А сейчас нужен и в мирных регионах боевой опыт?
- Безусловно. Всюду бывают прилеты вражеских БПЛА. Этим атакам должен быть организован достойный отпор.
- Понятно. То есть, они тоже могут помочь на местах защищать наши мирные объекты и людей.
- Конечно, безусловно, для меня это очевидно.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
- Скажите, пожалуйста, вот вы много ездите по стране… Как вы считаете, вот эти слова Владимира Путина, которые вы уже вспомнили. что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему… Они опираются на реальные настроения?
- Безусловно и очевидно. Это касается всех регионом Российской Федерации.
Причем это уже - не сегодня произошло, «не под выборы», что называется. Это жизнь доказала, начиная даже с 2014-го и с 2022 годов.
- Какие вы можете примеры регионов привести?
- Во всех местах именно такое настроение.
- Да, вы были во всех краях и областях. Я не могу не задать вам, как опытному, легендарному политику и общественному деятелю, который пережил много разных избирательных кампаний… Да и сами даже - одно время - в них участвовали, я помню. Вот - явка на голосовании… Какая она будет, на ваш взгляд?
- Гадать на кофейной гуще не хочу, но, на мой взгляд, больше 60%.
- Понятно.
- Проверь мои оценки после выборов.
- Да я уверен, что они такими и будут. Ну и, наверное, завершающий вопрос. Ваше не то что обращение, а пожелание нашим читателям, слушателям, посетителям сайта «Комсомольская правда».
- Первое - прийти за выборы и проголосовать осознанно. Не за болтунов, а за тех, кто реально может помочь стране.
* * *
- Сергей Вадимович, фамилии перечислять не будем?
- Нет, конечно.
- Спасибо вам огромное - за оптимизм, как всегда. Удачи. До свидания.
- Пока. Звони, Саш.
- Так точно!
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