Сергей Степашин: Президент прав - расколоть нашу страну ни у кого не получится

Прозвучало Обращение Владимира Путина к россиянам в преддверии выборов Фото: REUTERS.

- …Сергей Вадимович, здравствуйте. Это Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, помощник Степашина.

- Да, приветствую «Комсомолку».

- Только что прозвучало Обращение Владимира Путина к россиянам в преддверии выборов. Что бы вы выделили прежде всего в этом выступлении?

- Ну, то, что выборы состоятся, несмотря на Специальную военную операцию. Это первое, и это подчеркнул президент.

(В отличие от Украины)

Второе, то, что депутатов впервые будут избирать граждане освобожденных территорий. (Донбасса и Новороссии. - А.Г.)

Ну, и, конечно, очень важна его оценка наших военнослужащих, которые тоже будут голосовать. И глава государства правильно расставил акценты…

- Назовем некоторые.

- Прежде всего - это то, что сами выборы и участие в них покажут - мы поддерживаем тех, кто принял на себя сейчас самую тяжелую ношу в ходе СВО. И - что расколоть нашу страну ни у кого не получится.

Считаю, вот эти главные выводы, наверное, можно сделать из выступления президента.

Думаю, граждане России президента услышали и действительно придут проголосовать.

- Да, конечно, обязательно пойдем. Сергей Вадимович, еще, наверное, нельзя не отметить то, что вот пока идет предвыборная кампания… Мы видим. что в числе тех, кого выдвинули кандидатами в депутаты - участники, ветераны Специальной военной операции.

- Участников СВО, естественно, да - их достаточно много, почти во всех регионах. Это справедливо.

Те, кто с честью выполнил свой воинский долг, заслужили быть избранными в представительные органы власти.

Тем более, с их огромным боевым опытом.

- А сейчас нужен и в мирных регионах боевой опыт?

- Безусловно. Всюду бывают прилеты вражеских БПЛА. Этим атакам должен быть организован достойный отпор.

- Понятно. То есть, они тоже могут помочь на местах защищать наши мирные объекты и людей.

- Конечно, безусловно, для меня это очевидно.

Экс-премьер РФ Сергей Степашин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Скажите, пожалуйста, вот вы много ездите по стране… Как вы считаете, вот эти слова Владимира Путина, которые вы уже вспомнили. что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему… Они опираются на реальные настроения?

- Безусловно и очевидно. Это касается всех регионом Российской Федерации.

Причем это уже - не сегодня произошло, «не под выборы», что называется. Это жизнь доказала, начиная даже с 2014-го и с 2022 годов.

- Какие вы можете примеры регионов привести?

- Во всех местах именно такое настроение.

- Да, вы были во всех краях и областях. Я не могу не задать вам, как опытному, легендарному политику и общественному деятелю, который пережил много разных избирательных кампаний… Да и сами даже - одно время - в них участвовали, я помню. Вот - явка на голосовании… Какая она будет, на ваш взгляд?

- Гадать на кофейной гуще не хочу, но, на мой взгляд, больше 60%.

- Понятно.

- Проверь мои оценки после выборов.

- Да я уверен, что они такими и будут. Ну и, наверное, завершающий вопрос. Ваше не то что обращение, а пожелание нашим читателям, слушателям, посетителям сайта «Комсомольская правда».

- Первое - прийти за выборы и проголосовать осознанно. Не за болтунов, а за тех, кто реально может помочь стране.

* * *

- Сергей Вадимович, фамилии перечислять не будем?

- Нет, конечно.

- Спасибо вам огромное - за оптимизм, как всегда. Удачи. До свидания.

- Пока. Звони, Саш.

- Так точно!

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