Бодры и свежи в 70 лет: Газманов каждый день отжимается, Долина практикует интервальное голодание, а Успенская стоит на голове

Лариса Долина Фото: Личный архив.

В наше время при определённом подходе и возможностях выглядеть свежо и бодро можно почти в любом возрасте. Конечно, чудес не бывает, и после определённой цифры не спасает даже генетика. Но системный подход, жесткая дисциплина, и, будем честны, определенные манипуляции с внешностью, дают свои результаты. А для артиста, как известно, внешний вид — его визитная карточка. Рассказываем про звезд, которые в 70 лет (и за 70) выглядят замечательно.

Лариса Долина (71 год)

На прошлой неделе, 10 сентября, Лариса Александровна отметила 71-й день рождения. Певица, которая недавно переехала в новую квартиру, пожелала себе здоровья и продолжения творческого пути. Несмотря на все неприятности (в 2024 году мошенники обманным путем вынудили Долину продать пятикомнатную квартиру в Москве, — прим. Ред.) звезде удается не падать духом и всегда отлично выглядеть. Кажется, что последние десять лет народная артистка вообще не меняется.

Исполнительница не скрывает, что соблюдает жесткую диету, чтобы всегда быть в форме. При росте 164 см ее вес составляет 56,5 кг. Каждое утро Лариса Александровна натощак выпивает стакан горячей воды со свежевыжатого лимонного сока. При этом, ест Долина совсем немного. В ее меню: морепродукты, мясо, овощи. Из сладкого: некоторые фрукты.

«Сначала были диеты, а теперь уже просто образ жизни. Это интервальное голодание (перерыв в еде составляет 18–20 часов, последний прием пищу в 14:00). И есть два списка: красный, в котором перечень продуктов, которые мне категорически нельзя, и зеленый, который предполагает, что я это есть могу. Поскольку я очень дисциплинированная по жизни дама, выполняю все рекомендации. Иногда позволяю себе немного больше, то есть, тем самым, поощряю себя за дисциплину и за характер. Но нечасто», — ранее рассказывала нам Лариса Долина.

Долина старается высыпаться, так как считает сон одним из главных секретов красоты. Регулярно занимается спортом — плавает, играет в теннис и катается на лыжах. Певица уверена, что правильный настрой также помогает сохранять красоту и молодость.

«Нужно просто любить всё и всех – вот это самое важное. Если ты реализовался в своей профессии, если ты её безумно любишь и не можешь без неё существовать, это даёт тебе возможность светиться изнутри. А если ты светишься изнутри, то и внешне твою красоту не могут не заметить. И надо жить с ощущением абсолютного счастья. Радоваться каждой мелочи, которая происходит в твоей жизни», — делилась Долина.

Олег Газманов (75 лет)

Олег Михайлович в 75 лет прыгает по сцене так же энергично, как и 40 лет назад. Физической форме главного «есауала» страны позавидует любой 30-летний мужчина.

Олег Газманов Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Известно, что Газманов очень много лет занимается спортом. Каждое утро до завтрака он делает зарядку. В комплекс входят отжимания, приседания, упражнения для спины и на пресс. Еще у артиста есть принцип: отжиматься столько раз, сколько ему лет. То есть каждый год он добавляет по одному повторению. В этом году певец отжимается уже 75 раз каждый день. Еще Олег Михайлович старается максимально много ходить пешком. Лифту он всегда предпочтёт лестницу.

В списке секретов исполнителя дыхательная гимнастика Стрельниковой, которая улучшает кровообращение и оздоравливает организм.

Артист выбирает активный досуг, особенно летом. Занимается сапсерфингом, большим теннисом. Катается на велосипеде.

На диетах Олег Михайлович не сидит, но следит за балансом белков, жиров и углеводов. А вечером часто отказывается от ужина. При этом Газманов не скрывает, что любит побаловать себя бокалом красного вина и стейками, которые сам готовит на открытом огне в своем загородном доме.

Валерий Леонтьев (77 лет)

Каждый, впрочем, довольно редкий выход Валерия Леонтьева на сцену активно обсуждается. А все дело в прекрасной форме артиста. Валерий Яковлевич всегда поджар и бодр. Кроме того, певец может позволить себе такие же обтягивающие кожаные брюки и рубашки нараспашку, которые он носил еще 40 лет назад.

Валерий Леонтьев Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Конечно, многие считают, что Леонтьев грешит пластикой. Эксперты предполагают, что за свою жизнь он перенес около трех круговых подтяжек лица, а также блефаропластику. Плюс менял форму губ. К косметологии Валерий Яковлевич тоже регулярно обращается: использует филлеры и ботокс.

Однако, никакая пластика не спасет, если не заниматься собой и есть, что попало. Главный принцип Леонтьева — постоянное движение. Он считает, что активный образ жизни — залог бодрости и молодости. Артист ежедневно тренируется: у него имеется персональная программа. В интервью он рассказывал, что по два часа в день занимается на тренажере, который возит с собой на гастроли. Еще он бегает на дорожке, выполняет упражнения с отягощениями и плавает.

Но своей главной тренировкой Леонтьев называет сцену. Во время выступлений он теряет по 1,5-2 кг, так как очень много двигается.

За питанием вечный «Казанова» тоже следит. Валерий Яковлевич не сторонник жестких ограничений, считает, что во всем важна умеренность. Артист не ест сахар, хлеб, картофель, белый рис, макароны. Он называет эти продукты «врагами стройности». Также певец полностью отказался от алкоголя. Он отдает предпочтение нежирному мясу, рыбе и овощам, приготовленным на пару или в духовке. Соблюдает питьевой режим. При этом, Леонтьев иногда все же позволяет себе пельмени.

Любовь Успенская (72 года)

Певица не скрывает, что ни раз прибегала к помощи пластических хирургов. В интервью KP.RU Любовь Залмановна лично рассказывала, что делала липосакцию рук и маммопластику. Также некоторые эксперты предполагают, что у артистки была проведена круговая подтяжка лица и блефаропластика. Как и многие женщины, Успенская регулярно посещает косметолога и проводит различные процедуры, включая «уколы красоты» и подтяжку с помощью нитей, эффект от которой держится 1,5-2 года.

Любовь Успенская Фото: Даниил ОПАРИН.

Звезда старается регулярно тренироваться. Она занимается йогой, медитацией и растяжкой. Бегает на дорожке, а также плавает в собственном бассейне в своем загородном доме. Еще Любовь Залмановна стоит на голове. По словам артистки, стойка на голове полезна для давления, улучшает кровообращение и даже рост волос!

Сохранять стройность Успенской помогает дробное питание. Она питается часто, но маленькими порциями. Избегает жирной и жареной пищи, не ест сладкое и мучное. Еще звезда полностью исключила алкоголь, который вызывает отеки. Основа ее рациона: салаты, свежие овощи, фрукты, творог. Кстати, при любой возможности Любовь Залмановна старается готовить сама. Для этого заказывает фермерские продукты.

Алла Пугачева (77 лет)

Певица, которая уже несколько лет живет за границей, до сих пор остается одной из самых обсуждаемых фигур российского шоу-бизнеса. Внешность 77-летней певицы всегда вызывает много споров. Но справедливости ради стоит отметить, что для своего возраста Алла Борисовна выглядит отлично. При этом, Пугачева никогда не скрывала серьёзных проблем с сердцем и суставами.

Подход певицы к красоте сочетает в себе строгую дисциплину в питании, косметологический уход и помощь пластических хирургов.

Алла Пугачева Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В последние годы Алла Борисовна, которая большую часть жизни боролась с лишним весом, поддерживает, пожалуй, свою самую стройную форму. Основной принцип похудения Пугачевой — отказ от солёного, сладкого и сдобного. В её меню преобладают овощные супы, запечённая рыба, гречка и много зелени. Также исполнительница практикует разгрузочные дни и старается не есть после 23:00.

А вот к физическим нагрузкам певица всегда относилась скептически. Сохранять тонус ей помогают пешие прогулки. Еще Пугачева периодически плавает в бассейне.

Алла Пугачева регулярно посещает косметолога. В ее бьюти-комплекс входят омолаживающие инъекции (ботокс, мезотерапия, биоревитализация и плазмолифтинг) и аппаратные методики.

Также эксперты предполагают, что певица делала липофилинг лица — это малоинвазивная операция по пересадке собственной жировой ткани пациента (с живота или бедер) в зону, где не хватает объема, например, в область скул.

В прошлом Пугачева обращалась к помощи пластических хирургов. В списке манипуляций: подтяжка лица, липосакция, установка подбородочного импланта, блефаропластика.

Как выглядеть молодо в 70 лет: советы эксперта

Адель Файзулина, пластический хирург, дерматовенеролог и косметолог, уверена, что в наше время есть все возможности, чтобы в 70 лет выглядеть свежо и ухоженно.

«Сегодня 70 лет — это совершенно не тот возраст, каким мы представляли его ещё несколько десятилетий назад. Но после 60–70 лет я бы вообще не рассматривала красоту отдельно от здоровья. Состояние кожи, мышц, осанка, вес, качество сна и уровень физической активности напрямую отражаются на внешности», — поделилась мнением Адель.

Адель Файзулина, пластический хирург, основатель ФАР КЛИНИК. Источник фото: ФАР КЛИНИК

И первое, на что, по мнению эксперта, нужно обратить внимание — это питание. С возрастом особенно важно получать достаточное количество белка, потому что постепенно уменьшается мышечная масса. Не менее важны кальций и витамин D для здоровья костей.

«Но я против принципа “после 50 всем нужно усиленно принимать кальций”. Добавки должны назначаться с учётом питания, анализов, состояния костной ткани и рекомендаций врача. В рационе должны присутствовать полноценные источники белка, овощи, фрукты, полезные жиры и достаточное количество жидкости. Второе — движение. Один из лучших способов сохранять молодость — сохранять мышцы. После 60–70 лет полезны регулярная ходьба и посильные силовые упражнения, а также тренировки на баланс и гибкость. Нагрузку необходимо подбирать индивидуально с учётом состояния сердца, суставов, позвоночника и других заболеваний. Здесь принцип “чем интенсивнее, тем лучше” точно не работает», — добавляет Файзулина.

Третье — сон и режим. Хроническое недосыпание отражается и на самочувствии, и на внешности. Большинству взрослых старшего возраста требуется примерно 7–8 часов сна, хотя индивидуальная потребность может отличаться. Важны также социальная активность, интерес к жизни, общение и интеллектуальная нагрузка.

И, конечно, важен уход за кожей. После 50–60 лет снижается выработка коллагена, кожа становится более тонкой и сухой, меняются подкожно-жировые пакеты и костные структуры лица. Поэтому задача эстетической медицины в этом возрасте — не пытаться сделать человека двадцатилетним, а сохранить качество кожи и гармоничные пропорции лица.

«В зависимости от показаний могут применяться фототерапия, аппаратные методики, в том числе микроигольчатый RF, биоревитализация и биорепарация, различные методы коллагеностимуляции. Но универсальной процедуры “для всех после 70” не существует. Более того, некоторые аппаратные методики подходят далеко не каждому пациенту. И ещё один важный момент: домашний уход остаётся обязательным. Мягкое очищение, хорошее увлажнение и ежедневная фотозащита работают не так эффектно, как процедуры в кабинете, зато именно регулярность даёт коже необходимую базу», — рассказала Адель Файзулина.

А вот, если возрастные изменения уже выражены значительно, косметология может не помочь. Иногда наиболее качественный результат дают хирургические методы, но вопрос операции в старшем возрасте решается не по цифре в паспорте, а после оценки общего состояния здоровья и рисков.

А главный секрет, уверена Файзулина, заключается в системном подходе: «Задача не победить возраст, а красиво и здорово в нём жить».

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