Певица Елена Товстик снимется в кино и выпустит книгу

Елена Товстик. Фото: соцсети героя публикации / доработано нейросетью

О семье Товстиков вся страна узнала в прошлом году. 51-летний бизнесмен Роман Товстик ушел от 41-летней жены Елены к 37-летней Полине Дибровой. Так начался громкий и скандальный развод Товстиков. Дибровы тоже разошлись, но мирно и тихо. А вот Товстики до сих пор не могут поделить имущество. В вопросах воспитания шестерых общих детей у Романа и Елены тоже много споров. И, кажется, о Товстиках мы еще не скоро забудем.

Напомним, что старшие наследники по своему желанию остались жить с отцом, а младшие — с мамой. При этом, Елена заявляет, что Роман бросил детей чуть ли не на пороге нищеты. Сам Товстик, который до сих пор содержит и всех отпрысков, и бывшую супругу, проживающую в особняке за 500 млн, утверждает, что ему не дают общаться с младшими наследниками.

Тем временем, бывшая подруга семьи Мария Эстер-Трубицына дала Собчак очень откровенное интервью о Товстиках, после которого захотелось помыться. Полина Диброва подала в суд на Елену Товстик из-за постоянных оскорблений в ее адрес. Но на этом не все! В скором времени мы увидим Елену Товстик не только в амплуа певицы, но и в образе актрисы. Фигуристая спортсменка снимется в… кино.

Роман и Елена Товстики Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«На фоне бесконечных скандалов Елена не забывает о себе. Она будет сниматься в проекте на одном из центральных каналов. Конечно, ни о каких актёрских данных речи не идет. Она купила роль», — сообщили KP.RU в окружении Товстиков.

Также нам удалось узнать, что Елена напишет мемуары. В общем-то, рассказать спортсменке и правда есть о чем. Кроме того, с конца прошлого года Товстик поет и выступает с концертами. В общем, жизнь многодетной мамы буквально кипит.

Бывший муж триатлонистки Роман Товстик уверен, что Елена делает все, что угодно, лишь бы не мириться. Бизнесмен заявляет, что давно хочет решить вопрос и с имуществом, и с детьми (установить порядок общения), но бывшая жена не идет на контакт, каждый раз устраивая провокации.

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