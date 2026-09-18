«Чингисхан» против «Белого Орла»: новый сезон шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ обещает стать сенсационным

26 сентября в 21:20 эфире телеканала НТВ состоится премьера уже третьего сезона музыкального шоу «ВИА Суперстар!». Удивительно, но в последние годы ностальгия по песням прошлых лет охватила не только зрелое поколение, но и молодежь — тех самых зумеров, которые в силу нежного возраста вроде бы никак не могут грустить по временам, когда по радио и ТВ звучали совсем другие хиты.

Пока психологи и социальные антропологи разбираются с этим феноменом, «ВИА Суперстар!» запускает мощнейщий новый сезон, полный впечатляющих сюрпризов. Каждый выпуск этого шоу — отнюдь не вечер музыкальных воспоминаний на завалинке, а «переупаковка» заслуженных ветеранов эстрады. Есть у них еще порох в пороховницах! А других в «ВИА Суперстар!» не берут.

Первый сезон с иностранным участником

Знаете, сколько лет прошло с тех пор, как впервые в исполнении группы «Чингисхан» прозвучала песня Moscau? 47! А группа до сих пор жива и востребована, хоть и пережила массу трансформаций. Да-да, немецкий бэнд «Чингисхан» участвует в «ВИА Суперстар!» в этом сезоне! Это первый иностранный конкурсант — продюсер и ведущий шоу Вадим Такменёв дал понять, что это только начало. Переговоры с прицелом на последующие сезоны ведутся и с другими зарубежными коллективами, и с отдельными артистами — для сольной версии шоу.

«Для нас большая честь стать частью такого потрясающего проекта, как «ВИА Суперстар!», - говорят участники «Чингисхана». - Мы видели некоторые выпуски и раньше. И к тому моменту, как нас позвали в шоу, мы уже были большими его поклонниками. Мы особенно гордимся тем, что стали первыми иностранными участниками. И тем, что именно с нашим участием проект выходит на международный уровень. Да, из-за языка иногда возникают небольшие трудности в общении, но общий язык мы все равно находим – и это язык любви. Все относятся к нам очень тепло и доброжелательно».

Всего в сезоне 10 коллективов, исключительно разнообразных и представляющих разные эпохи музыки прошлых лет — от восьмидесятых до нулевых. Конкуренцию иностранцам составят «Белый орел», «Город 312», «ПМ», «Инь-Ян», «Полиция Нравов», «Рок-острова», «Самоцветы», «Фабрика», ВИА «Веселые ребята».

Как составляли эту «горячую десятку»? По словам Вадима Такменёва, чтобы попасть в проект, командам пришлось выдержать высокую конкуренцию. Предпочтение отдавали группам, готовым к творческим экспериментам, выходу из зоны комфорта. Ведь далеко не каждый ветеран эстрады способен на такое – многим спокойнее почивать на лаврах. У них уже все было: первые строчки хит-парадов, ревущие стадионы…

А в «ВИА Суперстар!» спокойно не будет! После исполнения своего хита на сцене начнется настоящая феерия: надо будет спеть любимую песню других артистов, представить свои версии современных композиций и т. д. А вдобавок выслушать критику и смиренно принять баллы. Кстати, в правила проекта внесены некоторые изменения.

А вот и "Чингисхан"! Впервые в истории шоу на сцену выйдет зарубежная группа.

Кнопка на особый случай

Пожалуй, в этом шоу одно из самых эффектных голосований жюри: если номер не понравился, артист слышит «пшик» и получает 0 баллов, фейерверк искр означает 1 балл, «огонь» – 2 балла. Но теперь в арсенале жюри появилась кнопка «Суперстар!», дающая конкурсанту сразу 4 балла. Кнопка опасная и соблазнительная. Нажать ее можно, если выступление показалось особенно восхитительным. Коварство в том, что каждому судье дозволено воспользоваться ею один раз за сезон. При этом, если один из жюри решит воспользоваться кнопкой, то в текущем выпуске его коллеги уже не смогут это сделать.

Как всегда покидает проект коллектив, набравший меньше всего баллов два выпуска подряд. Один раз за сезон судьи могут спасти одну группу – строго при единогласном решении. Если мнения разойдутся, голосовать будет зал: 70 и более процентов голосов будут означать, что участник остается.

Нажимать кнопки доверили проверенному квартету судей. Это Лера Кудрявцева, Стас Пьеха, Сергей Соседов и Ирина Понаровская. Каждый из них в шоу-бизнесе не первый день и лично знает многих конкурсантов, что внесет дополнительную интригу в судейство.

Музыкальный критик Сергей Соседов слывет судьей строгим и придирчивым — профессия обязывает. Свою стратегию на новый сезон он характеризует так: «Стараюсь ничего заранее не загадывать: кто как споет, у кого получится или нет, кто станет фаворитом. Я встречаю всех так, как будто впервые вижу этих людей, эти коллективы, ничего о них не знаю и не помню. Как исполнят – так и буду оценивать».

Телеведущая Лера Кудрявцева приятно взволнована и планирует удивляться: «Для меня самый неожиданный участник этого сезона, конечно, «Чингисхан». Думаю, мало кто ожидал увидеть в российском проекте коллектив из Германии, поэтому его появление стало настоящим сюрпризом. Что касается остальных групп, то все они хорошо мне знакомы, каждую из них я слушала – кого-то больше, кого-то меньше, но так или иначе знаю и помню всех. Что касается моих оценок участникам, то иногда бывают ситуации, когда я готова отойти от собственных музыкальных предпочтений. Такое случается редко, но если я вижу, что артист решился на смелый эксперимент, хоть и не в моем вкусе, но это необычно и талантливо, то я обязательно это отмечу».

А вот Ирина Понаровская готова дать фору артистам, даже если в конкретном номере они недостаточно раскрылись, но явно имеют большой потенциал: «Что касается моих оценок, то я стараюсь выставлять их немного на перспективу. В этом сезоне есть исполнители, от которых я жду определенных результатов. Поэтому я вполне могу поддержать рискованный шаг артиста, если вижу в нем честность, потенциал и желание развиваться».

Тем временем Стас Пьеха рад, что музыкальный спектр участников так широк: «Некоторые коллективы совсем молодые, и это, на мой взгляд, придаст проекту драйва. Благодаря таким решениям расширяется и аудитория шоу. Мне кажется, в этом сезоне она станет значительно больше – не только за счет состава участников, но и благодаря тому, что команда проекта постоянно придумывает новые визуальные и звуковые ухищрения».

У руля Вадим и Наташа

Особый шарм шоу «ВИА Суперстар!» придают ведущие – Наташа Королёва и Вадим Такменёв. Певица, чей девичий задор со временем только крепнет, и журналист-интеллектуал спелись в слаженный тандем, где каждый понимает партнера с полуслова. Ну, а для коллективов-помощников Наташа — первейшая утешительница и опора. Уж она-то знает: настоящий артист волнуется всегда, какой был стаж у него ни был: «За кулисами артисты готовятся к выходу, надеются на определенный результат, а реакция жюри порой оказывается совсем не такой, как они ожидали. И именно в такие моменты особенно хочется их поддержать».

Ведущие Наташа Королева и Вадим Такменёв/

Другая энергия

Почему зрители так любят шоу «ВИА Суперстар!», понятно. Но что движет артистами с колоссальным опытом, когда они при своем-то статусе идут на конкурс, где им будут ставить оценки? Лаконично и доходчиво сформулировал Владимир Захаров, лидер группы «Рок-острова»: «Для меня этот проект – что-то новое. Совсем другая подача материала, другой опыт, другая энергия. Это песни, которые я бы, наверное, никогда сам не спел, но в итоге они получаются очень интересными и классными. И именно это делает участие особенно увлекательным для меня».

А группа «Веселые ребята» сразу после шоу готовится представить новую программу, куда войдут не только проверенные хиты, но и новые песни — артисты уверены, что опыт «ВИА Суперстар!» им очень поможет.

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Так что встречаемся в субботу, 26 сентября, в 21:20 на НТВ! Там суперзвезды прошлого бросят вызов самим себе и постараются доказать, что они способны разрывать шаблоны настоящего.

Фотоматериалы предоставлены телеканалом НТВ

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