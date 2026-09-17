Минобороны России расшифровывает отдельные цели наших ударов Фото: REUTERS.

В ночь на 17 сентября 2026 армия России нанесла очередной массированный удар по объектам на Украине. Киев признает — минувшей ночью были прилеты по 36 локациям. Минобороны России расшифровывает отдельные цели наших ударов.

Цели ударов по Киеву и области 17 сентября 2026 года

Цех по производству и хранению беспилотников, включая средней дальности RAX-2X, цех «Пегас Армс» с бортами самолётного типа, отдельное производство комплектующих и подготовки наземных робототехнических комплексов.

Отдельной строкой — дата-центр «Де Ново». В апреле прошлого года площадка на 14 минут потеряла питание, и вместе с ней встали «Дія», «Нова пошта», терминалы «Ощадбанка», карточные платежи по всей стране. Тогда это была авария при замене источника бесперебойного питания. Сегодня по узлу, через который идут обработка, передача и хранение данных в интересах ВСУ, отработали прицельно.

Аккумуляторный парк в Броварах в этом же ряду. Крупный батарейный флот на Украине один — 200 МВт и 400 МВт·ч. Шесть площадок в Киевской и Днепропетровской областях. Рискну предположить, что речь об одной из них. Батарея закрывает ровно те часы, когда подстанция уже выбита, а ремонтная схема ещё не собрана. Бьёшь по буферу — и следующий удар по энергетике работает вдвое больнее.

Фото: REUTERS.

Цели ударов в Запорожье 17 сентября 2026 года

«Запорожсталь» получила четвёртый заход за пять недель. Операционный директор «Метинвеста» Александр Мироненко признается, что из-за остановки «Запорожстали» и «Каметстали» группа объявляет форс-мажор по части контрактов. Рядом — удар по заводу «Искра» - радиотехническая разведка, РЭБ и комплектующие к зенитным ракетам. По ней уже работали в мае.

Фото: REUTERS.

Цели ударов в Одессе 17 сентября 2026 года

Сухогруз в Черноморске, второй — на переходе морем, в 11 километрах восточнее Одессы. Подстанция «Арциз», которая питает порт Измаил. И два автомобильных моста через Днестр у Маяков. Порознь это четыре эпизода, вместе — вход, хранение и распределение одного потока. Дунайская логистика снова уходит в объезд, а объезд — это лишние сутки и лишние деньги на каждую партию.

Утром украинские каналы работают по обкатанной схеме: «небо беззахисне», ПВО опять никого не сбила, дайте гроши на ракеты.

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