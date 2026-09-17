Минсельхоз представил экспозицию «Источник жизни» на Международном фестивале молодежи

Фото: Министерство сельского хозяйства РФ

Пространство площадью более 1,5 тыс. кв. метров объединяет семь тематических зон, посвященных современному сельскому хозяйству и заботе об экологии. Стенд посетила Министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Знакомство с экспозицией начинается с воды – основы жизни и сельскохозяйственного производства. Интерактивные гиды Пшеничка и Колосок помогают посетителям построить собственный маршрут и пройти познавательный квест. Здесь можно рассчитать личный водный след, проверить знания о природе России, изучить цифровую Красную книгу и с помощью VR-технологий увидеть природные территории страны в формате 360 градусов.

Отдельная зона посвящена Байкалу. Живые ели, мох, камни и деревянные спилы вместе с панорамными экранами создают эффект прогулки по сибирскому лесу. В центре пространства расположен напольный медиаэкран, имитирующий прозрачную воду озера с плывущей нерпой.

«Мы хотели показать сельское хозяйство таким, какое оно есть сегодня: современным, технологичным и по-настоящему интересным. Здесь можно поуправлять комбайном, увидеть в работе робота и беспилотный трактор, заглянуть внутрь современной фермы и понять, из чего сегодня складывается урожай. А складывается он из множества современных технологий и, конечно, большого труда миллионов специалистов. В АПК сегодня нужны инженеры, биотехнологи и селекционеры, ветеринары, программисты и специалисты по работе с данными. Надеемся, что для кого-то знакомство с нашей экспозицией станет первым шагом к будущей профессии», – отметила Оксана Лут.

Готовить квалифицированные кадры для АПК помогает нацпроект «Продовольственная безопасность», при поддержке которого по всей стране открываются агротехклассы. Познакомиться с передовыми технологиями отрасли школьники могут в специальной интерактивной зоне «Растим». Здесь представлены теплица с системой цифрового мониторинга болезней и рототизированного сбора урожая, человекоподобный робот, агродрон и беспилотный трактор «Донтех». Посетители могут попробовать себя в роли механизатора с помощью симулятора комбайна, а благодаря метеостанции и цифровой аналитике – оценить состояние посевов и спрогнозировать урожайность.

Здесь же можно увидеть образцы российских почв, сравнить развитие растений при разных технологиях выращивания и узнать, как современные методы селекции ускоряют создание сортов с заданными характеристиками. Цифровые образы Николая Вавилова, Климента Тимирязева и Василия Докучаева рассказывают о научных открытиях, которые связывают прошлое и настоящее сельского хозяйства нашей страны.

Зона «Заботимся» знакомит гостей с современным животноводством. Интерактивная модель позволяет заглянуть внутрь фермы и проследить путь молока, а цифровой атлас – изучить строение сельскохозяйственных животных и птицы. Среди экспонатов представлены роботизированная система доения и технология компьютерного зрения, которая сканирует корову и автоматически оценивает ее параметры.

В зоне «Кормим» посетители погружаются в пространство готовой продукции и узнают, какой путь она проходит – от выращивания сырья и переработки до появления на нашем столе. Здесь гостей встречает аромат свежей выпечки, проходят дегустации российского мороженого, хлеба и другой продукции. Игровые форматы помогают больше узнать о производстве молока и сыра, качестве продовольствия и принципах рационального питания.

Завершают маршрут интерактивная карта международного сотрудничества в сфере АПК и площадка аграрного образования. Гости могут узнать, в какие страны Россия поставляет продукцию и агротехнологии, а также познакомиться с направлениями подготовки в аграрных вузах и получить информацию о поступлении. В лектории проходят встречи с представителями науки, бизнеса и образовательных организаций.

Напомним, развитие технологической независимости агропромышленного комплекса – приоритет национального проекта «Продовольственная безопасность». Он поддерживает научные разработки в области биотехнологий, селекции и генетики, а также изобретение новых видов техники и оборудования.