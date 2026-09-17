Школьники в России смогут изучить работу ИИ ассистентов на реальных кейсах технологической платформы

Источник фото: школа "СКОЛКА".

Фонд «Сколково» разработал новые материалы программы сквозного обучения искусственному интеллекту «Урок ИИ». Они предназначены для учеников с 1 по 9 класс. В роли индустриального партнёра методических материалов выступил Авито. Технологическая платформа предоставила для составления заданий реальные кейсы из практики компании. На их базе школьники познакомятся с принципами работы рекомендательных систем и ИИ ассистентов, на примере ассистента Ави, а также узнают, как технологии ежедневно обеспечивают безопасность миллионов пользователей на цифровых платформах.

— В рамках программы «Урока ИИ» мы хотим показать школьникам, что за привычными цифровыми сервисами стоят конкретные технологии и задачи. Например, знакомим учеников с принципами работы рекомендательных систем и ИИ ассистента Ави. На таких примерах школьники смогут разобраться в базовых принципах работы ИИ и научиться применять его эффективно и безопасно. Наша задача — дать им базу, которая поможет осознанно применять новые инструменты для решения реальных задач сейчас и в будущем, — прокомментировал обновлённую программу управляющий директор по искусственному интеллекту в Авито Андрей Рыбинцев.

Источник фото: школа "СКОЛКА".

Эксперты платформы помогли адаптировать технологические кейсы компании для школьных занятий. Ученики смогут разобраться, как ИИ технологии применяются в цифровых продуктах, научатся формулировать задачи для нейросетей, оценивать и проверять их ответы. Составители курса хотят дать школьникам не только навыки использования конкретных ИИ инструментов, но и понимание принципов их работы.

В 5–6 классах школьники учатся использовать ИИ для учёбы, поиска и работы с информацией, знакомятся с принципами работы прикладных инструментов. На уроках рассказывают о переводчиках, сервисах генерации изображений, сайтов и игр. В 7–9 классах знакомят с генеративными моделями, машинным обучением и работой с данными. Особый акцент делают на поиске ошибок нейросетей и проверке информации.

Отдельный блок уроков посвящён технологиям безопасности цифровых платформ. Школьники всех возрастов узнают, кто их создаёт и почему цифровая грамотность — основа защиты в интернете. Урок учит безопасному онлайн общению и виртуальному шоппингу.

Источник фото: школа "СКОЛКА".

Технологическая платформастала индустриальным партнёром программы «Урок ИИ» весной 2026 года. Тогда эксперты компании участвовали в разработке материалов для начальной школы и провели пилотные занятия в Международной гимназии Сколково и инновационной школе «СКОЛКА».

С момента запуска программу «Урок ИИ» прошли около пяти тысяч учеников и 280 учителей из 47 регионов России. В сентябре программу расширили до 9 го класса. Для этого её дополнили новыми материалами и практическими заданиями. Материалы программы доступны школам по всей стране бесплатно.