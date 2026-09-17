Шесть топ-менеджеров Группы компаний «А101» вошли в рейтинг лучших управленцев России

Фото: пресс-служба ГК «А101»

В рейтинг вошли генеральный директор ГК «А101» Игнатий Данилиди в номинации «Высший руководитель», директор по развитию компании Дмитрий Цветов, директор внедрения цифровых сервисов Татьяна Файнблит (номинация «Директор по цифровой трансформации». Ирина Дорохина, директор по коммуникациям ГК «А101» вошла в число лучших в номинации «Директор по связям с общественностью»), директор по правовому обеспечению и управлению рисками Павел Антонов отмечен в номинации «Директор по правовым вопросам». Елена Уржумова вошла в число лидеров среди директоров по персоналу.

Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» – один из наиболее авторитетных инструментов оценки управленческих кадров в России: он формируется на основе экспертных опросов среди руководителей компаний и отраслевых специалистов и ежегодно выявляет наиболее сильные управленческие команды ключевых отраслей экономики страны.