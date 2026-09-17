Фон дер Ляйен запустила перестройку ЕС, сравнимую с крахом СССР: Как план «великого будущего» может похоронить Европу

Вчерашняя пафосная речь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте с ежегодным отчетом о положении ЕС сильно напрягла европейцев Фото: REUTERS.

Вчерашняя пафосная речь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте с ежегодным отчетом о положении ЕС сильно напрягла европейцев. Она представила свое видение великого будущего Евросоюза, и оно для многих членов объединения оказалось неожиданным и даже пугающим.

«Дипломатическая головная боль»

«В своей важной речи в среду Урсула фон дер Ляйен представила Европу как лидера группы стран-единомышленниц, которые хотят противостоять таким соперничающим державам, как Россия и Китай, - пишет Politico. - Кто не приглашен присоединиться к этой коалиции под руководством ЕС? Соединенные Штаты при Дональде Трампе». Глава Еврокомиссии рассказала о планах создания новых партнерств и новых органов совместной обороны, но вместо ожидаемых, как всегда в «едином ЕС», поддержки и одобрения получила шквал недоумения и критики.

Выступление Урсулы фон дер Ляйен с докладом о состоянии Европейского союза Фото: REUTERS.

Урсула фон дер Ляйен хотела произвести фурор своей громкой речью, - анализирует ее выступление Politico. «Вместо этого дерзкое предложение председателя Еврокомиссии сделать Канаду первым «ассоциированным членом» ЕС обернулось серьезной дипломатической головной болью».

Прежде всего, свои планы фон дер Ляйен держала в секрете от стран-членов ЕС. Оказалось, что эта идея не обсуждалась заранее с европейскими столицами. В проекте ее речи, направленном накануне правительствам стран союза, не было и намека на «ассоциированное членство» Канады.

Канадский премьер Марк Карни присутствовал в зале, когда выступала Урсула. Услышав предложение председателя Еврокомиссии, он поднялся со своего места, подошел к ней и обнял. Но объятия были лукавыми. Уже через несколько часов Канада стала снижать ожидания. «Мы не рассматриваем такую возможность, - заявил журналистам в Страсбурге Джонатан Уилкинсон, будущий посол Канады в ЕС, отвечая на вопрос о ассоциированном членстве. - Мы сосредоточены на достижении реальных результатов».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Канады Марк Карни Фото: REUTERS.

Выходит, мечты фон дер Ляйен к таким результатам привести не могут. Сумятица вокруг ее идеи поддерживается тем, что никто толком не может сказать, что повлечет для Канады и ЕС объявленное «ассоциированное членство». Судя по реакции президента США Дональда Трампа – ничего хорошего. Мало того, что он назвал это предложение «смехотворным», он пригрозил ввести на товары из Европы «серьезные пошлины», если Канада станет ассоциированным членом ЕС.

Да и Канаде такая перспектива сулит одни проблемы. Мало того, что между Оттавой и Вашингтоном сейчас идет торговая война и Трамп грозит ей новыми пошлинами. Европа явно не станет для Канады альтернативой в решении торгово-экономических проблем. Сейчас 70% внешней торговли страны завязаны на США. Так что заманивание Карни в лоно ЕС гарантированно вызовет новый приступ желания Трампа сделать соседа «51-м штатом».

«Своего НАТО» у Европы не будет

Еще одна новация фон дер Ляйен, также не согласованная со всеми членами ЕС, вызвала не только споры, но и опасения. Она предложила создать новый форум для принятия решений в кризисных ситуациях с участием лидеров Канады, Норвегии, Украины и Великобритании – «Европейский союз безопасности». И еще выдвинула идею новой процедуры срочных консультаций по гибридным атакам по образцу статьи 4 Североатлантического договора.

Эта завиральная идея главы Еврокомиссии сильно напрягла НАТО. Альянс резко реагирует на самостоятельные попытки ЕС противостоять угрозам, связанным с военными действиями, и предостерегает от «ненужного дублирования». Одно дело – платить в натовский общак больше, и другое – пытаться создавать параллельные структуры безопасности, в которых американцы оказываются за дверью. «НАТО - это основа нашей коллективной обороны», - заявил представитель НАТО, выступая от имени альянса.

НАТО резко реагирует на самостоятельные попытки ЕС противостоять угрозам, связанным с военными действиями, и предостерегает от «ненужного дублирования» Фото: REUTERS.

Ропот раздался даже со стороны готовых на все, что предлагает Брюссель, прибалтов. «Это сигнал всему миру о том, что НАТО не имеет значения и нам нужно чем-то его заменить, - заявил депутат Европарламента Рихо Террас, бывший министр обороны Эстонии. - Это очень плохая идея... и я надеюсь, что у нее не будет будущего».

Кстати, возмутились планами Урсулы по созданию «Европейского союза безопасности» и в Турции, которую туда не зовут. Поэтому в Анкаре уже заявили, что эта идея «изначально обречена на провал».

«Перестройка» фон дер Ляйен

А ведь какие грандиозные планы у главы Еврокомиссии! ЕС хочет «создавать глобальные коалиции для обеспечения устойчивости наших демократий. И здесь тоже только Европа - с ее размерами и мощью - может взять на себя ведущую роль». И вот как их приняли: «Для многих из тех, кто смотрел выступление, оно изобиловало высокопарными идеями (…) и было бедно на практические предложения по решению насущных проблем Европы», - пишет Politico.

Кстати, «ассоциированное членство» в ЕС ничего не напоминает? Именно с этой идеи начался украинский кризис и разрушение Украины. Россия тогда сказала, что будет вынуждена брать за товары из «незалежной» большие пошлины, потому что они хлынут из Европы на российский рынок, тогда открытый для Украины.

Вот сейчас заманивают Канаду, которая, если поведется, однозначно будет так или иначе поглощена Трампом. А отношения США с Европой наверняка станут еще хуже. И это при том, что большинство европейских лидеров прекрасно понимают, что без заокеанского союзника ни в экономике, ни в обороне им не обойтись.

Но Урсула фон дер Ляйен уже провозгласила свою «перестройку» ЕС. И результаты, если «процесс пойдет», вполне могут походить на те, что ждали СССР при Горбачеве.

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