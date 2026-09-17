Законопроект «О санкциях против России и Ирана», получивший неофициальное название «адские санкции», направлен на подпись президенту Дональду Трампу Фото: REUTERS.

Палата представителей США подавляющим большинством голосов одобрила законопроект «О санкциях против России и Ирана», получивший неофициальное название «адские санкции». Он, напомним, предусматривает введение 500% торговых пошлин на товары из России и 100% - на экспорт из тех стран, которые покупают российские энергоносители. Теперь документ направлен на подпись президенту Дональду Трампу.

ЧТО ИЗВЕСТНО ПРО ЗАКОН ОБ "АДСКИХ САНКЦИЯХ"

Как сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Белого дома, Трамп планирует подписать законопроект. Выяснилось, что что администрация США все это время оказывала давление на руководство республиканцев в палате представителей, чтобы ускорить принятие документа.

Politico также подтверждает, что после того, как законопроект преодолел многочисленные препятствия на Капитолийском холме, его подписание Трампом «практически гарантировано».

Несмотря на поддержку американских конгрессменов, последствия новых санкций могут оказаться не однозначными для самих Соединенных Штатов. В частности, установление президентом высоких тарифов на торговлю, способно спровоцировать рост внутренних цен в США.

ПРИМУТ ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ

Наиболее острую реакцию принятие законопроекта вызвало в Индии - одного из крупнейших покупателей российской нефти. Министерство иностранных дел страны заявило, что Нью-Дели примет «все необходимые меры» для защиты своих торгово-экономических интересов.

«Индия по-прежнему твердо намерена обеспечивать энергетическую безопасность 1,4 миллиарда своих граждан и продолжит делать это за счет диверсификации источников поставок с учетом меняющейся рыночной конъюнктуры», — подчеркнули в индийском внешнеполитическом ведомстве.

Наиболее острую реакцию принятие законопроекта вызвало в Индии - одного из крупнейших покупателей российской нефти. Фото: Sutter light/Shutterstock/Fotodom

Индийская сторона отметила, что возможные последствия санкций обсуждались с американскими представителями на высоком уровне. «Индийская сторона четко обозначила свою решимость принять все необходимые меры для защиты своих торгово-экономических интересов», — говорится в заявлении МИД. Правительство Индии пообещало работать с национальными торговыми и промышленными объединениями для подготовки ответа на возможные ограничения.

МИД Китая также выступил с резким осуждением законопроекта. Официальный представитель ведомства Го Цзяцюнь заявил, что Пекин «категорически против экстерриториальной юрисдикции, не имеющей оснований в международном праве и не санкционированной Советом Безопасности ООН».

«Китай ведет нормальное торгово-экономическое сотрудничество со странами мира на принципах равенства и взаимной выгоды, и никакая третья сторона не вправе вмешиваться в эти отношения», — подчеркнул дипломат.

КАКИМ БУДЕТ РЕШЕНИЕ ТРАМПА ПО САНКЦИЯМ

Несмотря на шумиху, законопроект об «адских санкциях» не приведет к значительным изменениям в торговой политике США, считает американист Малек Дудаков.

«Обсуждение документа продолжалось полтора года. В последний день работы Конгресса перед предвыборным отпуском его все-таки утвердили и отправили на подпись Трампу. Но радикально, на мой взгляд, этот закон ничего не изменит. Все отлично понимают, что в рамках санкционной политики у президента США и так есть любые полномочия вводить новые рестрикции. Новые законопроекты для этого ему не нужны. В любом случае в вопросе санкций последнее слово остается за исполнительной властью», - отметил Дудаков.

По мнению эксперта, несмотря на то, что президент США все-таки подпишет законопроект, из-за мирового энергетического кризиса он, вероятно, не будет активно пользоваться новыми правами.

В вопросах установления тарифов полномочия Трампа действительно расширены Фото: REUTERS.

«Другой вопрос – это тарифы. Вот тут, конечно, полномочия Трампа действительно расширены. В прошлом году он пытался единолично вводить торговые пошлины, и в феврале этого года Верховный суд США признал это неконституционным. А теперь Конгресс дает ему право эти самые тарифы вводить в отношении стран, которые покупают российские энергоносители. Но эти страны будут просто игнорировать американские угрозы, так как нефти и газа на рынке очень мало: нужно покупать что есть, а кроме России крупных экспортеров фактически не осталось из-за ситуации на Ближнем Востоке. Даже при риске получить 100% пошлины, российские энергоресурсы все равно будут покупать по любым ценам. Так что здесь много шума из ничего», - считает Дудаков.

Тем не менее, принятие антироссийский санкций - жест, безусловно, недружественный. Особенно - в контексте наших контактов с Вашингтоном по украинскому кризису. Это сегодня отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами. «Конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине», - сказал представитель Кремля.

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