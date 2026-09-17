Использование ИИ повышает зарплату на 40%: как нейросети могут увеличить ваш доход

У «топов», регулярно прибегающих к помощи нейросетей, прибавка зашкаливает за 40%. Фото: Stock-Asso/Shutterstock/Fotodom

Юноши и девушки! Овладевайте компьютерной грамотностью! Это не просто призыв в духе советских времен, а реальный путь к повышению благосостояния. Оказывается, те специалисты, которые в своей работе регулярно используют искусственный интеллект (ИИ), зарабатывают значительно больше, чем если бы они им не пользовались. Бонус доходит до 41,8%, с точностью до первого знака после запятой, подсчитали эксперты НИУ ВШЭ. Причем, чем выше квалификация работника, тем больше процент прибавки. Так, если на невысоких и средних позициях да еще и при эпизодическом использовании ИИ позволяет добавить к заработку 17,2%, то у «топов», регулярно прибегающих к помощи нейросетей, прибавка зашкаливает за 40%. Отдача от ИИ выше в технологических сферах, например в программировании, отмечается в отчете, с которым ознакомился KP.RU.

Надо сказать, что нейросети пока еще не сели за каждый рабочий стол. Из 10 тысяч опрошенных 11% ответили, что пользуются услугами электронного мозга «иногда», а «регулярно» - всего 1,6%. Как правило - молодые люди до 32,5 лет с высшим образованием. Большинство пользователей ИИ сконцентрированы в сфере ИТ, а также в СМИ, юриспруденции, финансах, науке и культуре.

За счет чего же достигается такой эффект?

- Первым делом, за счет повышения производительности труда, - уточнила KP.RU один из авторов исследования старший научный сотрудник Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ Ксения Рожкова. - Например, использование нейросети сокращает время на написание текста на 40%, а на написание кода — на 50%.

За рабочее время ИИ позволяет выдать больше продукции — вот и выше заработок.

- Кроме того, явно работает и механизм отбора, - продолжила эксперт. - Инструменты искусственного интеллекта наиболее применимы на высококвалифицированных рабочих местах, которые являются и самыми оплачиваемыми в экономике.

То есть, если разбираешься в ИИ, можешь получить пост на 100 тысяч в месяц. Нет — застрянешь на 70 тысячах.

Обучите коллег базовым навыкам и приемам, помогите внедрить простые автоматизации. Фото: NDAB Creativity/Shutterstock/Fotodom

СОВЕТ ОТ ИИ

За более детальной информацией автор заметки обратился к… искусственному интеллекту.

- Нейросети отлично берут на себя рутину: генерируют черновики текстов, пишут код, анализируют большие массивы данных, создают изображения или видео, - рассказала KP.RU виртуальный ассистент. - Например, фрилансеры генерируют контент (тексты, дизайн, видео) быстрее и берут больше заказов. Журналисты — расшифровывают аудиозаписи интервью, что повышает скорость подготовки материала. Маркетолог может через ИИ быстро сгенерировать 10–20 вариантов заголовков и текстов объявлений. В итоге человек за тот же срок выполняет больше задач. А когда сотрудник делает больше при тех же ресурсах, работодатель видит в этом ценность — и это часто отражается в зарплате.

Кроме того, отметила нейрособеседница, когда рутина автоматизирована, у специалиста появляется время и ресурс сфокусироваться на более сложных, креативных или стратегических задачах: принимать решения, выстраивать процессы, работать с клиентом на глубоком уровне. Именно за такие компетенции и инновационный вклад обычно платят больше, говорит нейросеть.

А вот еще прибыльный совет.

- Станьте «внутренним экспертом по ИИ», - рекомендует ИИ. - Обучите коллег базовым навыкам и приемам, помогите внедрить простые автоматизации (например, автоответы на типовые запросы, шаблоны писем). Это выделяет вас как человека, который не просто «пользуется», а улучшает процессы.

При этом, полностью доверяться ИИ не следует.

- Хочу предупредить о паре моментов, чтобы картина была полной, - говорит искусственный интеллект. - Это не магия. Нейросеть — инструмент, и от человека по-прежнему требуются экспертиза, критическое мышление, умение проверять результаты, например, ловить «галлюцинации» ИИ.

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