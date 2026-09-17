В Карелии стартовал отопительный сезон. Фото: пресс-служба «Петербургтеплоэнерго».

В Республике Карелии начался отопительный сезон. Проведены все необходимые мероприятия по подготовке теплоэнергетической инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. В этом году наряду с ежегодными гидравлическими испытаниями тепловых сетей общей протяженностью 239 км были также проведены температурные испытания трубопроводов на территории Питкярантского и Лахденпохского муниципальных округов. Была проверена работа тепловых сетей при повышенных температурных нагрузках. Дефекты не выявлены. А вот гидравлические испытания позволили обнаружить и устранить 10 дефектов.

- В котельных завершен ремонт основного и вспомогательного оборудования, поверка контрольно-измерительных приборов и автоматики. Кроме текущих ремонтов котлов, насосов, теплообменников выполнены ремонты зданий котельных и работы по восстановлению элементов благоустройства территорий после устранения дефектов на тепловых сетях, в том числе асфальтирование. Данные мероприятия позволят повысить надежность теплоснабжения потребителей региона, - подчеркнули в компании «Петербургтеплоэнерго», которая занимается поставкой тепла потребителям из Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелии.

К тепловым сетям «Петербургтеплоэнерго» на территории четырех районов Карелии - Питкярантского, Лахденпохского, Сортавальского и Олонецкого – подключено 1146 объектов теплоснабжения, в том числе 110 зданий - объекты социальной сферы.

При этом внутридомовые системы потребителей не везде готовы к приему теплоносителя: не везде осуществлена промывка внутридомовых сетей, не проведены гидравлические испытания трубопроводов.

- На сегодняшний день, по итогам проверки внутридомового оборудования потребителей, готовыми к работе в осенне-зимний период оказались 821 потребителей, что составляет 72 %, - добавили в компании.

Подача тепловой энергии может осуществляться только при условии готовности внутридомовых систем потребителей к приему теплоносителя.