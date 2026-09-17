ЦИК добрался до Буркина-Фасо: в каких ещё странах открылись избирательные участки

Глава Центрального избирательного комитета России Элла Памфилова. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

В четверг, за несколько часов до начала голосования по выборам депутатов Госдумы, глава Центрального избирательного комитета России Элла Памфилова рассказала об особенностях волеизъявления там, где это технически непросто организовать и провести.

- Учитывая непростую текущую ситуацию, идет активно досрочное голосование. 14 тысяч избирателей в 28 странах проголосовало. Наши граждане за рубежом, несмотря на все трудности, активно голосуют: одни в Германии, другие в других недружественных странах. Им обеспечена эта возможность проголосовать, - заявила Памфилова. Глава ЦИК указала, что определены форматы с учетом всех возможных вызовов.

- В дружественных странах с голосованием нет проблем. И даже расширяются возможности. Так, появились участки в восьми странах — например, в таких, как Буркина-Фасо, Йемен, Нигер, Сьерра-Леоне, Южный Судан. Да. преодолеваем там немало сложностей. И спасибо дипломатам которые работали на этом направлении, - отметила Пафмилова.

Она подчеркнула, что по инициативе ЦИК России идет эксперимент по доставке документации в труднодоступные районы нашей страны.

- Одна женщина даже плакала - ей приходилось к главе избиркома если не на плоту, то на пароме бюллетени доставлять, - упомянула глава Центризбиркома.

Отметила она и использование современных технических средств:

- Мы одобрили рекомендации по возможности использования БПЛА - для доставки избирателем документации. И безэкипажаные катера тоже используются.

Технику — в массы!

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