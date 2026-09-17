Прохор Шаляпин в очках от VERSACE пожаловался на очередь на массаж за 200 долларов: «Все притворяются нищими»

Прохор Шаляпин пожаловался на очередь на массаж за 200 долларов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Шоумен Прохор Шаляпин решил поделиться с подписчиками не самой привычной курортной проблемой. Артист записал видео в солнцезащитных очках VERSACE стоимостью около 60 тысяч рублей и пожаловался на очередь к массажисткам. По словам Шаляпина, желающих расслабиться оказалось так много, что ему пришлось решать вопрос не совсем обычным способом.

«Сижу под вентилятором, дорогие друзья. Невозможно жарко, жду коктейль. Сейчас меня должен записать на массаж. Вот все мои проблемы. У нас очередь на массаж. Понимаете, ни одной свободной массажистки. Все занято. Все, понимаете, притворяются. Вроде как нищие все приехали, в экономе живут, там у бассейна общего сидят. А массаж, извините, очередь», - пожаловался Прохор.

Цена процедуры, судя по словам артиста, его тоже не смутила. Массаж обходится в 200 долларов, однако даже за такие деньги попасть к специалисту сразу не удалось. В описании ролика Шаляпин уточнил: «Массаж, простите 200 баксов и не протолкнёшься записали за взятку».

Недавно артист рассказывал KP.RU уже совсем о других своих планах. Шаляпин признавался, что мечтает о большой семье и хотел бы стать отцом троих детей. При этом, по его словам, сначала он рассчитывает встретить ту единственную. «Мне очень хочется настоящую любовь встретить, чтобы прям окунуться в нее до одури и родить детей. А потом, если придется жалеть, то хотя бы будет о чем - что я любил...» - заключил артист

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