Самый завидный жених шоу-бизнеса купил шикарный дом: Прохор Шаляпин стал хозяином особняка и пяти квартир в Москве

42-летний Прохор Шаляпин оказался на новой волне успеха и купил себе дом. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

42-летний Прохор Шаляпин оказался на новой волне успеха, такого интереса к своей персоне он ждал долго. С этого лета Шаляпин стал соведущим Павла Воли в его вечернем телешоу, что безусловно добавило весомости его фигуре. Недавно Прохор провел частное мероприятие на Кипре в паре с самой востребованной в этой индустрии женщиной-ведущей Лерой Кудрявцевой. Он нарасхват — и поет, и ведет, и участвует в съемках телешоу и подкастов.

На этой неделе мы встретили Прохора Шаляпина на светском мероприятии, он приехал поддержать Ольгу Бузову, которая презентовала обложку со своим изображением в журнале Voice и получала награду в номинации «легенда» нашего шоу-бизнеса.

ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОХОРА ШАЛЯПИНА

На этом мероприятии Прохор Шаляпин рассказал KP.RU о недавней крупной покупке: «Купил чудесную дачу в Коммунарке. У меня там 40 соток земли. У меня на участке два дома. Мой дом основной — 1100 кв м. И второй, где будут жить помощники по хозяйству — он 156 кв м. В доме — 10 спален, 8 санузлов, всего 14 комнат, высота полотков 4 метра, есть кинотеатр, бассейн, сауна. Вокруг ели, туи. В общем, чудесное место и дом».

Как нам стало известно, Шаляпин дом не строил — купил готовый у прежних хозяев. После того, как завершит обустройство — переедет из московской квартиры на постоянное место жительство за город. Помощники по хозяйству также будут проживать круглогодично во втором доме на постоянной основе. Шаляпин не говорит, но на эту покупку сбережений не хватало, и по слухам артист взял «небольшую» ипотеку. Кстати, поселок Коммунарка относится к Москве, 4 км от МКАД по Калужскому шоссе.

Еще до своей новой популярности Прохор Шаляпин смог обзавестись столичной недвижимостью. Он всегда много работал. Не транжирил. Все, что зарабатывал вкладывал в недвижимость. После окончания института, в начале карьеры артист снимал квартиру в сталинке в Даниловском районе на юге Москвы. Именно в этом районе свою первую квартиру. Через пару лет еще одну рядом, недавно — и еще одну. «Сейчас у меня в этом доме три квартиры, и четвертая — в доме напротив. Я мог бы вместо этих нескольких квартир купить одну большую в другом районе. Присматривался к Таганскому району. Но такой вот я — наседка...» — шутит Шаляпин.

Две квартиры расположены на одной площадке, правда объединить их из-за планировки нельзя. Поэтому пока одна квартира — спальня, вторая — гостиная, третья — гардеробная. А мама живет в доме напротив — маму (и ее мужа) артист перевез из Волгограда в столицу. Сначала приобрел для мамы квартиру в ближайшем Подмосковье — в Мытищах. Но потом появилась возможность поселить самого близкого человека рядом с собой. Всю столичную недвижимость артист записал на себя.

Риэлторы оценивают все квартиры Шаляпина в сумму более 120 млн. руб. А теперь появился еще и дом в Подмосковье — а это не менее 80 млн. руб. Итого, эксперты в разговоре с KP.RU оценили недвижимость Прохора Шаляпина в сумму 200 млн. руб.

ЗАРАБОТКИ И УСПЕХ ПРОХОРА ШАЛЯПИНА

Организатор частных мероприятий рассказал KP.RU о сегодняшнем гонораре Прохора Шаляпина: «Гонорар сегодня 2 млн. руб. Плюсом к этой сумме — налог 12%, включая 5% НДС». Он и поет, и ведет — и умеет импровизировать, отлично отрабатывает сценарий. Посмотрев как Прохор работает, его зовут вести мероприятия повторно.

На вершину шоу-бизнеса Прохор забирался 20 лет. Талантливый выпускник академии музыки им. Гнесиных и музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова Андрей Захаренков взял более звучный для эстрады псевдоним Прохор Шаляпин. Он пел, вел, приходилось ходить по ток-шоу с выдуманными «любовными сценариями» — все ради гонораров.

Прорыв случился внезапно, и как обычно — в неожиданном месте. Модным артистом Шаляпин стал в конце 2023 года после выхода телешоу «Новые звезды в Африке»16+ с его участием. Зрители и пользователи соцсетей были очарованы поведением и рассуждениями о жизни в эфире проекта. Цитаты Шадяпина нарезали на ролики и они набирали миллионные просмотры. Уже летом 2024 года Прохора стали звать на самые модные мероприятия, он стал соведущим VK Fest, снимался в рекламе, поднял гонорар.

Шаляпин так рассказывал о шоу которое стало трамплином на верхушку шоу-бизнеса: «Я поучаствовал. Вернулся в Москву, думал, что это провал очередной, привык позориться, но показали в эфире — и люди начали вырезать эти рилсы. Я понял, что покидаю команду неудачников...»

Шаляпин умело поддержал имидж в соцсетях, стал записывать ролики с приколами о «терапевтической лени». Ясно что это, как и видео с бабушками — маска артиста. Прохор Шаляпин с юных лет настойчиво работает, он не имел вредных привычек, звездной болезни. Теперь у него есть почти все, к чему стремился. Осталось создать семью.

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