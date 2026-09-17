Вся правда о «смертельной болезни» сына Михаила Ефремова: что на самом деле происходит в жизни актера

Николай Ефремов — сын известных артистов Михаила Ефремова и покойной Евгении Добровольской. Фото: kino-teatr.ru

Светскую тусовка потрясла очередная новость о «тяжелой болезни» звезды: сообщили, что прямо сейчас Николай Ефремов проходит лечение от тяжелой болезни — якобы у него почти полностью «разрушены легкие», диагностирована бронхиальная астма в тяжелой форме и еще несколько болезней. 35-летний Николай Ефремов — сын известных артистов Михаила Ефремова и покойной Евгении Добровольской был шокирован этой информацией. Он недавно пережил непростой этап в жизни, смог преодолеть все трудности и вернулся к работе, но решил не комментировать такие «новости».

Что же на самом деле происходит с Николаем Ефремовым?

Коллега актера Ефремова рассказал сайту KP.RU: «Прямо сейчас у Николая Ефремова все в порядке! Он сейчас репетирует спектакли! У него прекрасные жена и дочь!»

Михаил Ефремов - отец актера Николая Ефремова Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Жена артиста возмущена и просто ответила: «Не правда». Что происходит? После ЧП трехлетней давности с падением с балкона, у Николая остались проблемы со здоровьем, но они успешно корректируются и находятся под контролем. Николай Ефремов давно восстановился и вернулся к активной работе. Более того, у него теперь все в порядке и в личной жизни — давно помирился с женой, живут вместе, воспитывают 7-летнюю дочь Аллу, которую назвали в честь бабушки по отцовской линии народной артистки Аллы Покровской.

С 2022 года Николай Ефремов занят в в спектаклях театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова как приглашенный артист — сейчас у него в репертуаре два наименования: «Ревизор» 16+, «И Вас с наступающим» 18+. Репетирует новый спектакль, где будет играть с отцом Михаилом Ефремовым, который в труппе этого театра.

Буквально на днях (16 сентября) Николай Ефремов с отцом были на сборе труппы в театре — потом Михаил Олегович поехал на домашний матч «Спартака» с «Факелом», а Николай Михайлович домой — отмечать с женой и дочкой 35-й день рождения.

Актриса Евгения Добровольская с дочерьми Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Актриса Евгения Добровольская всегда больше переживала за своего среднего сына Колю — с ним три года назад случилась беда. Николай Ефремов выпал с с третьего этажа — с балкона своей квартиры, получил тяжелые травмы: сложные переломы костей таза, бедра. Прошел лечение, потом курсы реабилитации для опорно-двигательного аппарата. Сплетничали, что парень выпивал, поэтому было много ссор с женой, которая в день ЧП уехала с дочерью к родне. Несмотря на то, что в школе Николай учился неважно, актерский факультет ГИТИСа закончил успешно. Папа с мамой устраивали сына в спектакли и кинопроекты со своим участием. Евгения Добровольская переживала: «Николаша актер хороший, но ленивый». Коля пишет музыку, стихи. После ЧП не пьет, занимается здоровьем, с женой давно помирился.

После смерти мамы Николай Ефремов изменился. Живет так, как хотела мама, а он обещал — не пьет, работает, поэтому и семейная жизнь идет счастливо. Жильем в Москве его давно обеспечила сама Добровольская — переписала на сына родительскую «двушку». Через четыре месяца после смерти Евгении Добровольской вышел из колонии по УДО Михаил Ефремов. Теперь у Николая рядом — опора и поддержка.

Однажды Николай Ефремов и сам говорил правильные вещи, вспоминая как в ГИТИСе переживал: «Ой, какая у меня высокая планка! Мама, папа, а дедушка. Ой, что же делать? Умереть не встать! А потом понял, что надо просто работать...»

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