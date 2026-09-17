ИИ поможет покупателям выбрать автомобиль с пробегом по рыночной цене

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В Авито Авто сообщили об обновлении сервиса «Авито Оценка». Он помогает понять, как стоимость автомобиля с пробегом соотносится с ценами на аналогичные предложения. Для сопоставления с рыночным уровнем используются алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ), которые анализируют реальные сделки и актуальные объявления. Обновленный функционал сервиса показывает возможные факторы отклонения цены конкретного автомобиля с пробегом от цен на аналогичные предложения. Разработчики считают, что обновление поможет лучше ориентироваться в стоимости автомобилей и снижать риски при покупке. По данным опроса платформы, почти треть респондентов (28%) при выборе автомобиля с пробегом учитывают, насколько его цена соответствует рыночному уровню. Объявления в рыночном диапазоне получают на 7% больше звонков. Это показывает значимость понятного ценового ориентира для покупателей при выборе автомобиля.

В обновленной версии ИИ-алгоритмы относят стоимость автомобиля к одному из пяти уровней: «Сильно ниже рынка», «Ниже рынка», «Хорошая цена» и «Отличная цена», «Выше рынка».

— Сервис опирается на большой массив данных: в его основе — ИИ-алгоритм, который учитывает около 40 параметров и использует информацию примерно о 200 тысячах реальных сделок и 6 миллионах актуальных объявлений. Такой объём данных позволяет сопоставлять конкретный автомобиль с большим количеством предложений и учитывать широкий набор факторов, которые влияют на его стоимость, — рассказал руководитель направления частных пользователей Авито Авто Андрей Тумкин.

Сравнив цены автомобиля с аналогичными объявлениями на рынке, сервис показывает, какие факторы могли повлиять на полученный результат. Например, если стоимость существенно ниже цен в сопоставимых предложениях, покупателю рекомендуется внимательнее изучить историю машины. За низкой ценой могут стоять особенности конкретного автомобиля — участие в ДТП, использование в каршеринге или другие обстоятельства, которые не всегда очевидны из объявления.

Если стоимость автомобиля выше средней цены по рынку, описание показывает, какие характеристики могут объяснять такую разницу: редкая комплектация, небольшой пробег или хорошее состояние по сравнению с аналогичными предложениями. Полученная информация помогает внимательнее проверить автомобиль перед покупкой и снизить риски при совершении сделки.

В выдаче объявлений также появился фильтр «Рыночная цена». С его помощью покупатель может сузить выбор, исключив предложения с завышенной стоимостью или существенно более низкой ценой.

— За последние годы выбор автомобилей расширился: только в 2024 году в России появилось 19 новых китайских брендов с десятками моделей и комплектаций. Теперь автомобили этих марок постепенно появляются и на вторичном рынке. Это расширяет выбор для покупателей, но одновременно усложняет оценку стоимости конкретного автомобиля. Поэтому мы развиваем инструменты, которые дают покупателю дополнительные ориентиры на каждом этапе выбора, — пояснил Андрей Тумкин.