Похудевший Киркоров, элегантная Север и помолодевшая Бабкина: как прошел гала-концерт к 879-летию Москвы

Филипп Киркоров удивлял зрителей не только хитами и недавней пластикой, но и своей спортивной формой. Фото: пресс-служба «Русского радио»

Ирина Винер и «Русское радио» собрали артистов на гала-концерте «Дорогая моя столица, золотая моя Москва!», приуроченном к 879-й годовщине Москвы.

Музыкальную программу составили произведения, ставшие частью культурной памяти нескольких поколений москвичей. Со сцены прозвучали «Я шагаю по Москве», «Лучший город Земли», «Москва златоглавая», «Александра», «Чистые пруды», «Московские окна», «Дорогие мои москвичи» и другие любимые песни о Москве.

Тренер Ирина Винер. Фото: пресс-служба «Русского радио»

«Что общего между большим спортом и большой сценой? Всё общее. Я сегодня сказала своим девочкам, которые выступают: «У вас сегодня Олимпийские игры». Потому что большая сцена – это такая же ответственность перед огромным количеством зрителей, которые пришли и хотят увидеть настоящее искусство. Мы создаем новый вид искусства – живой звук, живая музыка и спортсмены, олимпийские чемпионы, артисты, которые сегодня выходят на сцену. У нас объединяются разные виды спорта, брейкинг, акробатика, мужская ритмическая гимнастика, танцы. И все это вместе рождает совершенно особенное направление – всё живое, всё движется, всё происходит здесь и сейчас. Такого формата, я считаю, мир еще не видел», – рассуждала Ирина Винер.

Филипп Киркоров. Фото: пресс-служба «Русского радио»

На сцену в этот вечер вышел Филипп Киркоров, который удивлял зрителей не только хитами, но и новой пластикой (артист не так давно изменил форму носа и поставил белоснежные виниры с двумя бриллиантами, инкрустированными в верхние «клыки) и спортивной формой. Певец заметно похудел и не без удовольствия демонстрировал новый костюм с массивной жемчужной брошкой в дворцовом стиле. А так же серьги-пусеты в виде внушительных бриллиантов.

Этот искрящийся аксессуар стоит в фирменном магазине от 2 миллионов рублей. Подобное украшение есть в домашних коллекциях многих звезд - Люси Чеботиной, Алсу, Ольги Бузовой.

Певица Елена Север. Фото: пресс-служба «Русского радио»

Блистала в этот вечер и певица Елена Север в элегантном платье с акцентными плечами и высоким вырезом на юбке-карандаш, подчеркнувшим стройные ноги красавицы.

Надежда Бабкина похорошела и помолодела. Фото: пресс-служба «Русского радио»

Надежда Бабкина, которая недавно снова сошлась со своим молодым мужем Евгением Гором, так похорошела и помолодела, что лихую казачку Надю едва признали репортеры. Настолько молодо и свежо сейчас выглядит Надежда Георгиевна.

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