В Минстрое России обсудили вопросы взаимодействия государства и бизнеса в сфере благоустройства городской среды

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Участники обсудили форматы взаимодействия исполнительной власти, крупного бизнеса, институтов развития и экспертного сообщества для создания и развития комфортной городской среды.

В мероприятии приняли участие Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ И.Э. Файзуллин, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ А.В. Ересько, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» С.А. Малявина, а также финалисты премии «Наш вклад» за формирование комфортной городской среды по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Круглый стол открыл Министр строительства РФ И.Э. Файзуллин. Он поприветствовал представителей крупного бизнеса, институтов развития и экспертного сообщества и отметил: «Сегодня перед нами стоит новая, более сложная задача – перейти от точечных преобразований к системной работе. Каждый парк, сквер или набережная должны стать частью комплексного развития территорий. И здесь особенно важна роль бизнеса. Именно вы, крупные компании, работающие в регионах, видите реальные потребности людей каждый день».

Министр подчеркнул, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», который с 2025 года входит в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни», стал по-настоящему народным: «Во Всероссийском голосовании за лучшие объекты благоустройства приняли участие десятки миллионов жителей России, отобрано почти 2 тысячи проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов, более 81,5 тысяч территорий благоустроили по всей стране».

И.Э. Файзуллин отметил также: «Комфортная городская среда давно перестала быть исключительно зоной ответственности государства. Это общая задача, где у каждого участника есть своя роль, свои компетенции и возможности».

В качестве примера успешного развития территорий министр привел города Росатома – всего их 31, там работают предприятия госкорпорации. Благодаря высокому уровню проектов благоустройства, подготовленных Росатомом, эти города успешно привлекают финансирование для их реализации. Он отметил также, что средства, вложенные в благоустройство, социальную инфраструктуру, создание точек притяжения — стратегическая инвестиция в устойчивость городов и своих предприятий.

В завершении своего выступления И.Э. Файзуллин напомнил об успешном опыте победителей национальной премии «Наш вклад» и поблагодарил их за деятельное участие в развитии городов: «При поддержке крупных компаний реализован целый ряд проектов, которые преобразовали облик городов. Набережная «Теплый берег» в Курчатове Курской области, преобразованная при участии Росатома, современный городской парк в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области, реализованный при поддержке СУЭК, масштабные проекты знаковых фонтанов в Омске и Дербенте, выполненные при поддержке ПАО «Сбербанк» и ставшие новыми точками притяжения. При участии Сбербанка продолжается реализация парка трех религий в Дербенте. Самое главное, что все реализуемые проекты направлены на повышение качества жизни людей, вот главный приоритет».

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ А.В. Ересько в начале своего выступления сказал: «Отрадно наблюдать бизнес, и не только большой, но и средний участвуют в развитии пространств, проявляя неравнодушие к месту, где они живут».

Замминистра отметил также, что реализация объектов благоустройства, выигравших государственное финансирование, часто «выходит за рамки гранта», поэтому софинансирование важно для успешной реализации. В качестве примера таких проектов он привел общественные пространства города Омска, Парк Трех религий в Дербенте – они реализуются при активном участии бизнеса.

А.В. Ересько также призвал представителей бизнес-сообщества включаться в проекты благоустройства уже на этапе разработки технической документации, а затем участвовать в эксплуатации объекта. Такое длительное партнерство выгодно и для города, и для предпринимателя.

Министр напомнил собравшимся, что 15 сентября стартовал третий сезон Национального студенческого конкурса «Благоустрой!», который Министерство проводит совместно с АНО «Национальные приоритеты». За два сезона на него подано более 3,5 тысяч заявок от студентов из 75 регионов, 128 стали финалистами. Конкурс – мощная площадка для профессионального роста молодых архитекторов и урбанистов. Лучшие проекты уже реализуются в Донецкой Народной Республике, Волгоградской и Нижегородской областях.

Участники обсудили механизмы государственно-частного партнерства и внесли предложения по его совершенствованию. Вице-президент МКПАО «ЭН+Груп» Виктор Конопацкий, в частности, предложил снизить порог входа для соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), который предусматривает государственную поддержку только для объектов стоимостью свыше 750 млн рублей на федеральном уровне. Таким образом, подчеркнул спикер, в проекты можно будет вовлечь больше представителей бизнеса.

Участники круглого стола обсудили особенности преобразования территорий северных городов и привлекательность благоустроенных общественных пространств для молодежи – основного ресурса роста и развития этих городов в будущем. Значение конкурса «Благоустрой» для создания в населенных пунктах России пространств, которые затем привлекают предпринимателей и служат катализатором развития бизнеса и экономики, отметила руководитель программы «Гостеприимные города Росатома» Вита Саар.

Заседание круглого стола завершила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» С. А. Малявина. Она отметила высокую популярность нацпроекта «Инфраструктура для жизни»: «За продолжение национального проекта высказалось 98% опрошенных. Это безусловно, результат совместной работы государства и бизнеса. И здесь хочу отметить Премию «Наш вклад» которой мы отмечаем лидеров в области социальной ответственности по всем нацпроектам, по всем целях национального развития, обозначенным Президентом. Только в 2025-2026 году экспертный отбор успешно прошёл 41 социальный проект по развитию комфортной городской среды».