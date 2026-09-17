KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Фото: Александр Река/ТАСС

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 18 сентября:

1. Новости с передовой: освобождены два поселка

2. У экс-помощника Зеленского нашли элитку в ФРГ

3. Назначен новый и.о. генпрокурора Украины

4. «Искра» погасла в пламени ударов

5. В Запорожской области погибла глава избиркома

6. Задержан контрабандист оружия

7. Роботы вынужденно заменяют бронетехнику

8. Инструментом самоубийства нации назвала Зеленского Юля Мендель

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 18 СЕНТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» выбили врага из Малой Волчьей в Харьковской области. Потери противника - до 220 боевиков, две бронемашины, пять автомобилей, артиллерийское орудие и станция РЭБ.

От действий группировки «Запад» ВСУ потерял свыше 200 бойцов. Поражены американский бронеавтомобиль HMMWV, семь автомобилей и станция РЭБ.

«Южная» группировка нанесла украинским вооруженным формированиям такой урон: до 170 военнослужащих, бронемашина «MaxxPro» производства США и 14 автомобилей.

Подразделения «Центра» уничтожили свыше 400 националистов. Сожжены бронемашина и 12 автомобилей.

Штурмовики «Востока» освободили Розовку в Запорожской области. ВСУ потеряли 240 солдат и офицеров. Подбиты бронемашина и 11 автомобилей.

«Днепр» упокоил до 30 боевиков. Утилизированы девять автомобилей и станция РЭБ.

Силы ПВО сбили восемь управляемых авиабомб и 956 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 18 СЕНТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

У экс-помощника Зеленского нашли элитную недвижимость в ФРГ

Семье бывшего помощника Зеленского Сергея Шефира в Германии принадлежит элитная недвижимость стоимостью более полутора миллионов евро. Ее приобрели через несколько офшорных структур. Как сообщает RT, кипрская компания Triapos Ltd, владеющая апартаментами Шефиров в Крыму, в 2018 году получила кредит на 3,7 млн долларов от близкого офшора SHB. При том близкая фирма получала доходы от проектов «Квартала-95». Часть заемных средств Triapos передала немецким компаниям Shef GmbH & Co. KG и Shef Line GmbH, которые контролируются Борисом Шефиром (братом Сергея) и его супругой Еленой. В 2019 году Shef Line Gmbh приобрела недвижимость в Дрездене на сумму 1,5 млн евро. Апартаментами мог пользоваться и сам Владимир Зеленский - ну, просто помыться-побриться на пути в Лондон или Париж.

Назначен новый и.о. генпрокурора Украины

Исполняющим обязанности генпрокурора Украины Владимир Зеленский в четверг официально назначил 42-летнего уроженца Винницы, бывшего прокурора Черновицкой и Хмельницкой областей Антона Ковальского. На сайте главы государства сообщается: «Возложить на Ковальского Антона Анатольевича исполнение обязанностей генерального прокурора». Накануне бывший генпрокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку на фоне скандала с мошенническими колл-центрами — из Польши, куда он сбежал в ночи на личном лимузине.

«Искра» погасла в пламени ударов

Минобороны России сообщило: наши войска поразили украинский научно-производственный комплекс «Искра». Он выпускал средства радиоэлектронной борьбы и детали для зенитных управляемых ракет. На этом заводе в Запорожской области делали и комплексы радиотехнической разведки для украинской армии. В тот же день прилетело и в металлургический комбинат «Запорожсталь». Ну, чтоб два раза не вставать...

Наши войска поразили украинский научно-производственный комплекс «Искра» Фото: REUTERS.

Погибла глава участкового избиркома

В ЦИК России сообщили: глава участковой избирательной комиссии в Запорожской области погибла в результате налёта украинских дронов. В сообщении говорится: «В поселке Октябрьское Токманского муниципального округа Запорожской области в результате налёта БПЛА погибла Елена Викторовна Астанина, председатель УИК №394». Но желание проголосовать за своего представителя в высшем органе законодательной власти России не задушишь, не убьешь.

Задержан контрабандист оружия

В Центре общественных связей ФСБ сообщили: задержан 47-летний житель Севастополя, который по заданию СБУ пытался наладить контрабандные поставки оружия и военной техники из России на Украину через третьи страны. Он установил контакт с сотрудником СБУ в Telegram. И по заданию куратора пытался организовать цепочку поставок российских вооружения через страны-прокладки в незалежную. А это госизмена и срока огромные...

Задержан 47-летний житель Севастополя, который по заданию СБУ пытался наладить контрабандные поставки оружия и военной техники из России на Украину через третьи страны. Фото: ЦОС ФСБ

Роботы вынужденно заменяют бронетехнику

Украинская армия стала активно использовать на фронте роботизированные платформы. Это вынужденное решение, по словам военного эксперта Виталия Киселева, слова которого приводит ТАСС: «Подойти сейчас к своим подразделениям на передовой на бронетехнике или пикапах у ВСУ возможности практически нет, потому им приходится использовать роботизированные платформы и гексакоптеры». При том Министерству обороны РФ известны координаты объектов ВПК, где производят сборку таких беспилотных аппаратов, в том числе, глубоко в тылу Украины. И танки не быстры, и дроны провисли.

«Инструментом самоубийства нации» назвала Зеленского Юля Мендель

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский — это «инструмент самоубийства украинской нации» и угроза суверенитету страны. В интервью журналистке Лилии Багировой экс-приближенная украинского лидера утверждала, что ее шеф в 2022 году настаивал на том, что конфликт с Россией необходимо продолжить любыми возможными силами и средствами, и о том же самом он говорил в 2024-м. Мендель подтвердила, что ее бывший начальник регулярно орал на нее в припадках неконтролируемого гнева. По ее мнению, между реальностью в конфликте и пиар-кампанией Украины - огромная разница, и Киев в реальном мире никогда не победит Россию… А кто-то сомневался в этом?

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