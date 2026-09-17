Тревожность, буллинг или перфекционизм? Почему дома ребенок щебечет, а в школе у доски замирает

Вроде бы ребёнок уверенный, сообразительный, общительный — и вдруг в классе ведет себя как совсем другой человек. Фото: Creativa Images/Shutterstock/Fotodom

— Он дома как радио! Всё комментирует, спорит, хохочет, — рассказывает мама третьеклассника Димы. — А учительница говорит: тихий, на уроках не поднимает руку, у доски стоит — слова выдавить не может.

Знакомо? Родители, которые впервые слышат это от учителя, испытывают искреннее недоумение. Вроде бы ребёнок уверенный, сообразительный, общительный — и вдруг в классе ведет себя как совсем другой человек. Что происходит?

- Ребенок воспринимает дом как безопасную среду, базу, а школа – это место, где его оценивают. Причем не только знания, но и его социальную роль. И разница между домом и школой для ребенка – огромная! - объясняет детский психолог Екатерина Ильичева.

* Родители любят его безусловно, ошибки не грозят публичным осуждением. В такой обстановке префронтальная кора мозга работает свободно: ребенок легко формулирует мысли, шутит, рискует в суждениях.

* В школе – совершенно иной режим. Класс — это группа сверстников, где каждый невольно оценивает каждого. А ответ у доски — это мини-спектакль, где ребенок стоит один на один с вниманием тридцати человек. Для чувствительной нервной системы это стресс, сравнимый с публичным выступлением взрослого.

При угрозе социального отвержения активируется особая структура в мозге, отвечающая за реакцию «бей, беги или замри». Фото: Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/Fotodom

ЧТО ПРОИСХОДИТ В МОЗГЕ?

- При угрозе социального отвержения активируется особая структура в мозге, отвечающая за реакцию «бей, беги или замри», - объясняет Екатерина Ильичева. - Если угроза кажется слишком сильной, включается режим «замри»: ребенок буквально теряет способность связно говорить. Это не каприз и не лень — это нейробиологическая защитная реакция. Речевые зоны временно подавляются активностью этой структуры.

ПОЧЕМУ ОН МОЛЧИТ

1. Избирательный мутизм.

Это не просто стеснительность, а тревожное расстройство, при котором ребёнок способен говорить в одних ситуациях (дома, с близкими) и физически не может — в других (в школе, с учителем, при незнакомых). Встречается у 0,1–0,8% детей. Часто проявляется именно при переходе в школу или в новую среду. Это состояние требует работы с психологом, а иногда и с психиатром.

2. Перфекционизм и страх оценки.

Ребенок боится не самого выступления, а того, что ошибется и это увидят. Такие дети часто устанавливают себе планку недостижимого идеала и предпочитают молчать, а не рисковать сказать «не то». Яркий пример — отличницы, которые дома легко щелкают задачки, но у доски теряются, если не уверены в ответе на сто процентов.

3. Социальная тревожность.

Боязнь негативной оценки со стороны сверстников. Ребенок может быть абсолютно открытым дома, но в классе боится насмешек, особенно если ранее столкнулся с критикой или буллингом. Незначительный эпизод — засмеяли за ошибку, кто-то сказал «ну ты и тупой» — способен закрепиться как условный рефлекс: «лучше молчать, значит, не уязвим».

4. Сенсорная перегрузка.

Шумный класс, яркое освещение, толпа — всё это перегружает нервную систему детей с повышенной чувствительностью. Дом, тихий и предсказуемый, позволяет им раскрыться. Школа же «съедает» ресурс на простую адаптацию к среде, и на речь и инициативу энергии уже не остаётся.

КАК ПОМОЧЬ

Родители должны прийти на помощь ребенку в стрессовой ситуации. Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

1. Не отмахивайтесь ярлыком «просто стеснительный».

- Когда взрослые при ребёнке обсуждают его поведение как проблему — «он у нас стеснительный», «не любит говорить» — ребёнок слышит: таким быть нормально, это и есть я. Вместо этого формулируйте позитивно: «Дима любит сначала обдумать, прежде чем ответить», - подсказывает Екатерина Ильичева.

2. Не заставляйте «преодолевать».

Избегайте фраз «просто выйди и скажи», «все же могут, а ты что?». Они усиливают тревогу и закрепляют избегание.

- Стресс-контейнер не опустошается от встречного давления — он переполняется, - отмечает психолог.

3. Договоритесь с учителем.

Попросите вызывать ребенка в начале урока, когда ресурс ещё не истощен, и дать время на подготовку ответа. Пусть сначала отвечает с места — это меньший стресс, чем выход к доске.

4. Хвалите конкретно и точечно.

Не только дома. Также попросите учителя хвалить ребенка за конкретное усилие. Например, «ты четко сформулировал мысль». Это работает лучше, чем общее «молодец».

5. Система маленьких шагов.

Дома можно проигрывать школьные ситуации: ребенок отвечает «у доски» (ею может служить любая стена), а родители — «класс». Это снижает новизну и тревогу через привыкание в безопасной среде.

6. Следите за поведением.

Если ученик молчит в школе постоянно, а не только в моменты усталости, и это длится больше месяца — стоит обратиться к психологу.

- Избирательный мутизм и социальная тревожность хорошо поддаются коррекции, но чем раньше начнется работа, тем эффективнее результат, - поясняет Екатерина Ильичева.

И подытоживает:

- Ребёнок, который дома говорит без умолку, а в школе молчит, не «притворяется» и не манипулирует. Он разный, потому что среда разная. Задача взрослых — не «выдавить» из него уверенность, а постепенно расширить зону безопасности так, чтобы школа стала местом, где тоже можно быть собой.

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