«Мы не хотим общаться с такой Европой»: политолог объяснил слова Сергея Лаврова о дружбе с Западом

Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел России, заявил, что наша страна не вернется к объятиям с Европой, как после распада СССР. Фото: REUTERS.

Накануне Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел России, заявил, что наша страна не вернется к объятиям с Европой, как после распада СССР. «Никаких возвратов в объятия, которые в 90-е годы, даже в конце Советского Союза происходили, больше не будет», - сказал руководитель МИДа, пояснив, что мир будет совсем другим.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с Игорем Пшеничниковым, политологом, автором Telegram-канал «Игорь Пшеничников».

МИР БУДЕТ ДРУГИМ

- А вы какой точки зрения придерживаетесь?

- Согласен, что мир другим будет. Надо понимать, что эти слова сказаны дипломатом, а дипломаты обычно ищут вежливые слова.

- А что тут вежливого?

- Лавров отвечает на запросы, которые есть в нашем обществе. Мы не хотим общаться с такой Европой.

- Но в стране есть круги, которые хотят возвращения к прошлому.

- Я уверен, что большинство россиян не хотят этого. Как можно дружить с теми, кто готовится с нами воевать? Только ленивый на Западе не сказал о том, что Россия якобы нападет на Европу к 2030 году. Скандинавы с этого начинали два года назад. Теперь разные спецслужбы - датские, шведские и так далее - не скрывают, что готовятся к войне. Создают склады у наших границ. С теми, кто сейчас руководит Европой, никакой дружбы быть не может. Мне из того, что говорил наш министр, очень понравилось его заявление о том, что если вдруг наши европейские соседи вдруг что-то затеют, то война будет очень короткой.

ОНИ НЕ БЕССМЕРТНЫ

- Это было сказано не только им.

- Об этом надо говорить чаще. Те, кто пытается спихнуть Европу в войну с Россией, думают, что они бессмертны. А им надо каждый день, устами высших руководителей, напоминать известные слова булгаковского персонажа: человек не просто смертен, а иногда бывает внезапно смертен. А многие из них все еще думают, что спасутся, что им ничего не будет, что мы по-прежнему «Геранями» ограничимся.

- А мы не ограничимся?

- Нет. Надо им об этом сейчас прямо сказать, четко и ясно. Кстати, сегодня они уже начали сильно бояться. После инцидента с датским вертолетом в Балтийском море и после Лейпцига тоже. Всего две сигнальные ракеты с нашего корвета заставили всю Данию трепетать.

- Это хорошо?

- Очень. Они не понимают доброго разговора. Они нас должны бояться день и ночь. И помнить, что они могут быть внезапно смертны.

НАПАДАТЬ ПЕРВЫМИ?

- Стоит ли нападать первыми?

- Это непростой вопрос. Но, вообще. не надо ждать, пока к нам прилетит какой-то Storm Shadow или Taurus, оснащенный ядерной боеголовкой. Не надо ждать, когда будет ясно абсолютно, что они неотвратимо движутся к той черте, после которой уже нечего будет говорить.

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