Бесценные бумаги: Какие документы нужно беречь всю жизнь

Есть важные документы, которые лучше иметь дома в бумажном варианте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Собирать бумажки в век облачных хранилищ - казалось бы, уже анахронизм. Теперь даже поход в супермаркет оставляет цифровой след - выяснить, что вы купили сегодня к обеду, можно даже спустя много лет! А на «Госуслугах» всегда доступны документы и выписки посерьезнее - о правах на недвижимость и машину, о регистрации по месту жительства, об образовании и трудовом стаже.

Однако слова советского классика «без бумажки ты букашка» актуальны и в наши дни, предупреждают юристы. Вместе с адвокатом Светланой Жмурко разбираемся, какие документы должны быть в вашем «архиве на всю жизнь».

ПРАВА НА НЕДВИЖИМОСТЬ И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО

Это «золотой фонд» ваших активов. Даже если информация о праве собственности есть в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН), бумажные оригиналы - страховка на случай технических сбоев или судебных споров.

Что хранить:

Свидетельства о праве собственности на недвижимость (выдавались до 2016 года), договоры приватизации, свидетельства о праве на наследство, договоры купли-продажи, дарения, мены, участия в долевом строительстве.

Почему это важно:

Эти документы подтверждают законность возникновения вашего права собственности. Если кто-то затеет спор о том, как именно квартира перешла к вам, эти бумаги станут неоспоримым доказательством.

- С 1998 года в России осуществляется регистрация прав в ЕГРН. Если право на имущество возникло раньше, то подтвердить и основание приобретения, и факт принадлежности имущества на праве собственности можно лишь документами, - подчеркивает Светлана Жмурко. - При оспаривании сделки (например, признание ее недействительной, истребование имущества из чужого незаконного владения) суду будет недостаточно только выписки из ЕГРН, потребуются первичные – правоустанавливающие документы: договоры, свидетельство о праве на наследство, решение суда, постановление администрации о выделении земельного участка.

По словам адвоката, в электронном виде эти документы вряд ли можно найти, да и архивную копию получить бывает сложно. Поэтому лучше хранить свой экземпляр и не расставаться с ним.

Права на недвижимость - «золотой фонд» ваших активов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ГРАЖДАНСТВО, РОДСТВО И НАСЛЕДСТВО

Многие ошибочно думают, что паспорт - равноценная замена свидетельству о рождении. Это не так.

Что хранить:

Свидетельство о рождении (свое, детей, родителей), свидетельство о браке, о расторжении брака, о смене имени или фамилии, другие документы ЗАГС.

Почему это важно:

Документ ЗАГС – единственная бумага, подтверждающая родство.

- Свидетельство о рождении подтверждает родственную связь, например, для вступления в наследство, - отмечает Светлана Жмурко.

Для получения или подтверждения гражданства, в ряде случаев - назначения льгот и пенсии (например, по потере кормильца) также понадобятся свидетельство о рождении или о браке.

Сейчас восстановление документа в загсе - процедура несложная. Однако, если он был выдан 30 - 40 лет назад, да еще и в одной из бывших союзных республик, то получение дубликата может превратиться в настоящий квест.

ТРУДОВЫЕ И ПЕНСИОННЫЕ ПРАВА

Несмотря на переход на электронные трудовые книжки, бумажный оригинал остается важным документом, как и диплом или аттестат.

Что хранить:

Дипломы о высшем и среднем специальном образовании, аттестаты, сертификаты о повышении квалификации. Трудовую книжку, справки о стаже, справки о работе в районах Крайнего Севера и на предприятиях с тяжелыми условиями труда, удостоверения к государственным и ведомственным наградам, почетные грамоты от властей.

Почему это важно:

Восстановление диплома - процесс сложный, требующий запросов в учебные заведения. А за прошедшие годы они могут быть уже реорганизованы или закрыты.

Что касается трудовой книжки, то Светлана Жмурко напоминает: это основной документ о стаже до 2002 года. При выходе на пенсию может возникнуть ситуация, когда данные в Социальном фонде не совпадают с реальностью или отсутствуют. Внести ясность поможет трудовая книжка.

Кстати, в последнее время многие работодатели подменяют официальное оформление на работу заключением договоров ГПХ (гражданско-правового характера). Договоры эти также нужно бережно хранить, тем более если вы работаете на подобных условиях не полгода - год, а на протяжении нескольких лет.

- Как и трудовая книжка, договор ГПХ, договор подряда нужны для подтверждения и учета страхового стажа и заработка для целей пенсионного обеспечения, - говорит Светлана Жмурко.

По ее словам, документы, подтверждающие работу на Севере или на «вредном» производстве, дают право на досрочную пенсию, а удостоверения к наградам - на присвоение звания «Ветеран труда».

Несмотря на переход на электронные трудовые книжки, бумажный оригинал остается важным документом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ЩИТ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ

Вы выплатили кредит, а спустя лет пять банк вдруг вспомнил, что какая-то незначительная сумма осталась непогашенной. За это время накапали проценты и пени, добавилась плата за ведение счета. Так «копейки» превращаются в тысячи и даже десятки тысяч, вас начинают одолевать коллекторы. А то и без всякого предупреждения прилетает СМС о списании долга с зарплатной карты.

Чтобы избежать такой ситуации, финансовая память должна быть долгой.

Что хранить:

Договоры займа, расписки о получении и возврате долга. Справки о погашении ипотеки, справки о погашении потребительских и иных кредитов.

Почему это важно:

- Справка о погашении ипотечного кредита - основание для подачи заявления в Росреестр о прекращении залога и снятии обременения с имущества, - подчеркивает Светлана Жмурко.

Если вы выплатили потребительский заем, закрыли кредитную карту - попросите банк выдать справку об этом. Она станет вашей защитой от «сбоев в системе».

Нередко люди берут деньги взаймы у родных, друзей, коллег и т. д. Если речь идет о крупной сумме, договор обязательно должен быть положен на бумагу. Как и расписки о получении и возврате денег.

- Никакие цифровые документы или свидетельские показания не заменят расписку, написанную от руки, - предупреждает Светлана Жмурко. - Если вы отдали долг и не взяли расписку о возврате, кредитор (допустим, он что-то забыл или напутал с расчетами) может обратиться в суд с требованием о взыскании.

Цифровизация решила проблему доступа к документам. Они всегда под рукой – в смартфоне или компьютере. Однако бумажный вариант – это доказательство, которое не зависит от работы серверов и облачных хранилищ.

- По бумажному документу можно провести экспертизу и установить давность возникновения документа и принадлежность подписи. По цифровой копии этого сделать нельзя, - подытоживает адвокат Светлана Жмурко. - Поэтому самые важные бумаги должны храниться дома, в надежном месте.

А ЧТО ЕЩЕ

Кто в доме живет

Юристы также советуют обязательно хранить техпаспорт объекта недвижимости и домовую книгу, хотя ее ведение в России официально упразднено.

Дело в том, что при продаже квартиры банки-кредиторы и покупатели часто требуют справку о всех жильцах, которые были зарегистрированы там на момент приватизации. Человек мог не участвовать в приватизации, а просто быть прописанным - в таком случае у него нет права собственности, но сохраняется право бессрочного проживания. То есть, без архивной справки покупатель «вторички» рискует приобрести квартиру с сожителем «в нагрузку». Недавно такой случай произошел в Питере: парень купил квартиру и в один момент, вернувшись в свое новое жилье, обнаружил там деда с правом бессрочного проживания. Ни один суд его не выселит.

Справку о жильцах, зарегистрированных на момент приватизации, выдают органы МВД. Но загвоздка в том, что основная масса советских квартир была приватизирована в 1990-е годы. Архивы тех лет качественно и полно оцифрованы, увы, не везде. В таком случае владельца недвижимости может выручить старая добрая домовая книга.

Техпаспорт также не входит в список обязательных документов при регистрации сделок с недвижимостью, но его часто требуют покупатели и банки.

- Он незаменим в спорах о самовольных перепланировках, - добавляет адвокат.

КСТАТИ

Храним документы правильно

1. Создайте «архивную папку», в ее файлах систематизируйте все важные документы. Убираем папку в надежный шкаф или, если есть, - в сейф.

2. Создайте цифровые копии. Сканы сохраните на защищенном облачном диске или флешке. Это не заменит оригинал, но упростит жизнь, если нужно срочно отправить копию по почте или восстановить утерянный документ.

3. Не ламинируйте свидетельства о рождении, браке и другие документы ЗАГС. Такой документ считается испорченным.

4. Информируйте близких. Ваши наследники должны знать, где лежат документы. Отсутствие доступа к бумагам может стоить семье денег и времени.

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