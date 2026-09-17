Вопрос дня: А чего вы ждете от новой Государственной Думы? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Сергей Степашин, экс-премьер России, председатель Общественного совета при Минстрое РФ:

- Во-первых, я рад, что у нас парламент сегодня консолидирован вокруг главного: это Россия, это то, что происходит на СВО, и тут уже нет никаких политических пристрастий. Это здорово. Такого не было у нас давно. А второе - может быть, не так много законов принято, но - продуманных, для того чтобы людей поддержать в это непростое время. В социальной сфере, в сфере ЖКХ, которой я занимаюсь, и так далее… Рассчитываю, что так и будет. В связи с тем, что в Госдуме наверняка появится много ребят, которые пришли с СВО, конечно, мы должны серьезно усилить нашу обороноспособность.

Светлана Журова, олимпийская чемпионка, депутат:

- От новой Думы, как всегда, ожидаю хороших социальных законов. В том числе и новых законов по ребятам, возвращающимся с СВО, и по их семьям. У нас же есть еще Народная программа, поэтому в моей партии точно нужно будет работать исходя из тех предложений, которые нам давали люди. И не только выполнять поручения президента, когда он обращается к Федеральному Собранию, но и учесть пожелания наших избирателей.

Евгений Панюков, отельер (Москва):

- Жду от депутатов программ поддержки туротрасли в межсезонье. Внутренний туризм который год на подъеме. Летом и в каникулы все номера забронированы. А осенью и весной приходится сложно. Нужно, чтобы россияне ездили отдыхать круглый год! Так и очереди к туристическим объектам станут меньше, и нам не придется набирать персонал только на сезон и сокращать, когда номера простаивают.

Андрей Туманов, председатель Московского союза садоводов, экс-депутат Госдумы:

- Вспоминается анекдот. Женщина купила самоклеящиеся обои, поставила рулон среди комнаты и села ждать, когда они начнут клеиться. Не надо ждать чего-то от кого-то, включая Госдуму. Нужно действовать самому.

Дарья Сунцова, и. о. постпреда главы Удмуртии при Президенте РФ:

- Этот год показал, насколько важна тема межнационального согласия народов нашей страны, поддержка языкового многообразия. Наши знаменитые «Бабушки из Бураново» когда-то создали моду на этномузыку в мировом масштабе. Мне кажется, мы должны и дальше создавать условия для интереса к традициям и культурному многообразию России.

Алексей Родин, финансовый советник:

- Я жду решения остросоциальных вопросов. В программах партий есть конкретные предложения – повышение МРОТ, регулирование тарифов ЖКХ, новые льготы. Важны и экономические инициативы: меры для стабилизации экономики, поддержки бизнеса, снижения ключевой ставки, стимулирования инвестиций и развития отдельных отраслей. И конечно, контроль за исполнением законов и борьба с коррупцией. Здесь, как и везде, нужна реальная работа, а не бумажные отчеты.

Татьяна Горовая, председатель Общественного совета при Минтрансе РФ:

- Важно, чтобы новый созыв при обсуждении транспортных решений сохранялся фокус на человеке. Для пассажиров по всей России важны не только новые технологии и обновление подвижного состава, но и доступность транспорта, понятность льгот.

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