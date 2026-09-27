«Они должны были погибнуть — но выжили»: 4 реальных истории о людях, которые были на волосок от смерти

Все случившееся с Томасом запечатлела видеокамера. Фото: Скриншот видео

Выражение «быть на волосок от смерти» для некоторых людей - часть биографии. Их пример доказывает: человеческий организм и сила воли порой способны на то, что кажется чудом...

«Молниеносный» поход к врачу

27 августа этого года житель Нью-Йорка Томас Фахми направлялся на прием к стоматологу. Как раз в это время разразилась гроза. Томас шел под зонтом, спеша добраться до клиники, когда над его головой раздался страшный треск. В Фахми попала молния, и он рухнул на тротуар. Несмотря на шок, мужчина остался в сознании. Позже Фахми рассказал, что все его тело словно охватило огнем: он чувствовал сильное жжение, онемение и особенно резкую боль в обеих ступнях. Томас с трудом поднялся, добрел до ближайшего дома и принялся звать на помощь. Выбежавшая на крики жительница вызвала скорую.

К удивлению врачей, серьезных травм и видимых ожогов у Фахми не обнаружилось. На следующий день счастливчика выписали из больницы, и Томас отправился в церковь - поблагодарить Бога за чудесное спасение.

К слову, в стоматологической клинике с мужчины решили не брать стандартный штраф в $50 за неявку: уж слишком уважительной оказалась причина.

Шесть дней на Эвересте

В минувшем мае 52-летний непальский путешественник и эколог Дава Шерпа оказался в ситуации, из которой, казалось, спасительного выхода не было. Он совершал восхождение на Эверест, но на высоте около 7600 м потерял связь с группой и остался один в так называемой зоне смерти. Воздух там так разрежен, что человеческий организм постепенно начинает отказывать. Кислород в баллоне у Давы был на исходе, оставался лишь небольшой запас еды и воды. К тому же он получил перелом бедра и обморожение.

Сейчас здоровью Давы ничто не угрожает. Фото: Скриншот видео

Чтобы нормально дышать, нужно было спуститься ниже. Но путь непальцу преградил ледник Кхумбу, перебраться через который мешала глубокая трещина. Дава провел возле ледника полтора дня, уже готовясь встретить неизбежный конец. И тут вдруг с гор сошла лавина, почти целиком заполнив расщелину. После этого альпинисту оставалось только медленно двигаться вниз. Чтобы утолить жажду, Дава ел снег и лед, а уходящие силы подкреплял кусочками оставшейся в кармане шоколадки. За четверо суток, ночуя прямо на снегу, он сумел добраться до уровня 5300 м. Примерно на этой высоте находился базовый лагерь альпинистов.

Пока Дава боролся за жизнь, его сочли погибшим. Семья даже приступила к траурным обрядам. И вдруг кто-то из сотрудников лагеря заметили мужчину, ползущего по снегу...

Даву эвакуировали вертолетом в столицу Непала Катманду. Спасатели утверждают: шансов уцелеть у Давы почти не было. Он провел в одиночестве шесть суток на огромной высоте - на морозе, в разреженном воздухе, без защиты от ветра и практически без пищи, получил сильное обезвоживание, обморожение и перелом - и все-таки выжил! А уже после пары дней в больнице смог самостоятельно есть и немного говорить.

Упала с неба и шла через джунгли

Немка Юлиана Кёпке спаслась от смерти дважды: сначала благодаря фантастическому везению, а следом - благодаря воли к жизни.

24 декабря 1971 года 17-летняя Юлиана летела вместе с матерью из столицы Перу Лимы в Пукальпу на рождественские каникулы. И тут в крыло ударила молния, взорвался топливный бак, и лайнер просто развалился в воздухе. Из 92 человек на борту выжила только Юлиана.

Юлиана Кёпке упала с высоты 3200 метров и выжила. Фото: Личная страница Юлианы Кёпке в соцсети

Девушка, пристегнутая к отломившемуся креслу, пережила свободное падение с высоты 3200 метров. Каким-то чудом густые кроны деревьев смягчили удар. Юлиана получила сотрясение мозга, перелом ключицы, разрыв коленной связки и несколько глубоких порезов, но могла ходить.

К счастью, джунгли не были для нее совсем чужим местом. Ее родители-исследователи много лет изучали перуанскую природу и даже основали там биостанцию. Юлиана часто бывала в лесу и знала, как себя там вести. Она понимала: надо найти реку и двигаться вниз по течению - рано или поздно выйдешь к индейскому поселению.

Первые два дня девушка провела на месте катастрофы, надеясь, что подоспеют спасатели. Питалась остатками продуктов, найденных среди обломков самолета, а воду собирала с листьев. Самое страшное было - находить тела погибших пассажиров. Юлиана надеялась отыскать свою мать, но тщетно.

Время текло, а помощи не было. И Юлиана отправилась в путь.

Десять дней она пробиралась через джунгли. Ела ягоды и орехи, жевала траву. Видела ядовитых змей, пауков, обезьян и кайманов, а однажды заметила на своей ране личинок и испугалась, что может погибнуть от инфекции. К счастью, ей удалось избежать встречи с главным хищником тропических лесов - ягуаром. Наконец Юлиана вышла к реке и обнаружила у берега моторную лодку с канистрой бензина. Она вспомнила уроки отца и вылила бензин на изнывавшее от укусов москитов и гноящихся ран тело. Стало чуть легче.

Но продолжать путь сил уже не оставалось. К счастью, на следующий вечер из леса вдруг вышли пятеро лесорубов и охотников. Они обработали раны девушки, накормили ее и вывели к людям.

Трагедия не сломала Юлиану. Она стала биологом, получила докторскую степень. Сейчас 71-летняя фрау заведует Баварской государственной зоологической коллекцией (Zoologische Staatssammlung München) в Мюнхене, а также руководит той самой биостанцией в Перу, которую создали когда-то ее родители.

БЫВАЕТ И ТАКОЕ

Счастливый хет-трик

Дилан МакУильямс из американского штата Колорадо менее чем за четыре года успел столкнуться с опасными представителями фауны - и каждый раз встреча могла закончиться плачевно.

В 2014 году Дилана во время поездки в Юту укусила гремучая змея. Юноша несколько дней провел в больнице, но вскоре вернулся к обычной жизни.

Через три года его ждала более серьезная встреча. Во время похода в Скалистые горы в Колорадо Дилан не стал ночевать в палатке, а лег под открытым небом. Ночью в лагерь забрел медведь гризли. Хищник схватил спящего туриста и потащил в лес. Дилану удалось вырваться и добраться до друзей, которые отогнали зверя. Врачи наложили американцу девять швов.

В апреле 2018 года Дилан отправился отдыхать на Гавайи. Окунулся в океан, и примерно в 50 метрах от пляжа его за ногу схватила тигровая акула длиной около двух метров. Каким-то чудом МакУильямс сумел отбиться и выбраться на берег. К прежним медвежьим швам добавились семь новых акульих - на ноге.

И что вы думаете? Дилан продолжает искушать судьбу - ходит в экстремальные походы, плавает в экзотических морях. Наверное, теперь чувствует себя заговоренным и вообще ничего не боится.

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