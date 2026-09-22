МКС еще полетает! Жизнь Международной космической станции Роскосмос продлил до 2030 года по просьбе американцев

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Премьер Михаил Мишустин во вторник встретился с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым. Вот о чем говорили:
- К нам обратились наши американские коллеги, поскольку Международная космическая станция состоит из двух сегментов, российского и американского, с предложением продлить её эксплуатацию с 2028 до 2030 года. Мы пошли навстречу и ещё на два года продлим работу МКС. Это не повлияет на сроки создания Российской орбитальной станции, - сообщил Дмитрий Баканов.
Напомним: МКС работает на орбите уже почти три десятилетия, с 1998 года. Идут разговоры о том, что ей пора на покой - скорее всего, рано или поздно сведут с орбиты и затопят в океане. Но, получается, она еще полетает. При этом и у России, и у США есть планы создания своих национальных станций.
В 2026 году, в год 65-летия полета Юрия Гагарина, Роскосмос объявил открытый набор в отряд космонавтов. И получили рекордное количество заявок! 12 тысяч. 350 человек уже прошли первичный отбор. Имена счастливчиков объявят до конца года, пообещал Баканов.
На МКС космонавтам помогает российский искусственный интеллект GigaChat. Эффективность работы благодаря ему повысилась на 15%.
В апреле с Байконура запустили новую ракету-носитель «Союз-5».
– Это наш совместный проект с казахстанскими партнёрами под названием «Байтерек». Ракета позволяет выводить в два раза больше полезной нагрузки на орбиту – 18 тонн вместо 8,7 тонн по сравнению с «Союзом-2», - рассказал Дмитрий Баканов. - Сейчас мы разрабатываем ракету-носитель «Амур» с возвращаемой первой ступенью.
“Амур” в перспективе будет стартовать с космодрома Восточный в Амурской области и работать на жидком кислороде и сжиженном природном газе.
У России появятся и частные ракеты - а именно ракета-носитель сверхлёгкого класса, ее разработала компания «Новый старт» на основе военного «Тополя-М». Стартовую площадку для нее строят на космодроме Восточный. Первый запуск - в I квартале 2027 года.
А для космонавтов разрабатывают новый многоразовый транспортный корабль - предполагается, что именно будет доставлять экипажи на будущую Российскую орбитальную станцию. Осенью пройдут первые его испытания на Дальнем Востоке.
Два спутника, отправленных на орбиту в этом году, глава Роскосмоса выделил особо:
- Космический аппарат «Электро-Л» позволяет в любое время дня и суток раз в 15 минут полностью обновлять данные о метеорологической обстановке вокруг земного шара. И второй аппарат – «Обзор», для радиолокационного наблюдения за Землёй. Он позволяет независимо от того, какая погода, есть облачность или нет, высокодетально снимать поверхность Земли.
ЦИФРЫ
400 российских аппаратов и спутников работают сейчас на орбите.
60 из них запущены с начала 2026 года - телекоммуникационные, навигационные спутники и аппараты дистанционного зондирования Земли.
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