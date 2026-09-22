МКС еще полетает! Жизнь Международной космической станции Роскосмос продлил до 2030 года по просьбе американцев

МКС работает на орбите уже почти три десятилетия, с 1998 года Фото: REUTERS.

Премьер Михаил Мишустин во вторник встретился с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым. Вот о чем говорили:

- К нам обратились наши американские коллеги, поскольку Международная космическая станция состоит из двух сегментов, российского и американского, с предложением продлить её эксплуатацию с 2028 до 2030 года. Мы пошли навстречу и ещё на два года продлим работу МКС. Это не повлияет на сроки создания Российской орбитальной станции, - сообщил Дмитрий Баканов.

Напомним: МКС работает на орбите уже почти три десятилетия, с 1998 года. Идут разговоры о том, что ей пора на покой - скорее всего, рано или поздно сведут с орбиты и затопят в океане. Но, получается, она еще полетает. При этом и у России, и у США есть планы создания своих национальных станций.

В 2026 году, в год 65-летия полета Юрия Гагарина, Роскосмос объявил открытый набор в отряд космонавтов. И получили рекордное количество заявок! 12 тысяч. 350 человек уже прошли первичный отбор. Имена счастливчиков объявят до конца года, пообещал Баканов.

Премьер Михаил Мишустин во вторник встретился с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым. Фото: Александр Миридонов/POOL/ТАСС

На МКС космонавтам помогает российский искусственный интеллект GigaChat. Эффективность работы благодаря ему повысилась на 15%.

В апреле с Байконура запустили новую ракету-носитель «Союз-5».

– Это наш совместный проект с казахстанскими партнёрами под названием «Байтерек». Ракета позволяет выводить в два раза больше полезной нагрузки на орбиту – 18 тонн вместо 8,7 тонн по сравнению с «Союзом-2», - рассказал Дмитрий Баканов. - Сейчас мы разрабатываем ракету-носитель «Амур» с возвращаемой первой ступенью.

“Амур” в перспективе будет стартовать с космодрома Восточный в Амурской области и работать на жидком кислороде и сжиженном природном газе.

У России появятся и частные ракеты - а именно ракета-носитель сверхлёгкого класса, ее разработала компания «Новый старт» на основе военного «Тополя-М». Стартовую площадку для нее строят на космодроме Восточный. Первый запуск - в I квартале 2027 года.

А для космонавтов разрабатывают новый многоразовый транспортный корабль - предполагается, что именно будет доставлять экипажи на будущую Российскую орбитальную станцию. Осенью пройдут первые его испытания на Дальнем Востоке.

Два спутника, отправленных на орбиту в этом году, глава Роскосмоса выделил особо:

- Космический аппарат «Электро-Л» позволяет в любое время дня и суток раз в 15 минут полностью обновлять данные о метеорологической обстановке вокруг земного шара. И второй аппарат – «Обзор», для радиолокационного наблюдения за Землёй. Он позволяет независимо от того, какая погода, есть облачность или нет, высокодетально снимать поверхность Земли.

ЦИФРЫ

400 российских аппаратов и спутников работают сейчас на орбите.

60 из них запущены с начала 2026 года - телекоммуникационные, навигационные спутники и аппараты дистанционного зондирования Земли.

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