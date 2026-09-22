Сергей Лавров во время выступления на церемонии открытия IV Международного форума "Диалог о фейках 4.0" в Национальном центре "Россия". Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Пробирка Колина Пауэлла, дело Скрипалей, события в Буче - глава МИД России Сергей Лавров на Международном форуме «Диалог о фейках 4.0» в Москве напомнил о громких сфальсифицированных историях, которые становились инструментом политического давления на Россию.

«С использованием современных технологий любая новость, пусть даже непроверенная, лживая, может стать доступной для миллионов людей», - подчеркнул Лавров, добавив: этим давно и часто злоупотребляют на Западе те, кто стремится помешать формированию справедливого многополярного мироустройства.

«ЛОНДОН ВЗЯЛ НАШИХ ГРАЖДАН В ЗАЛОЖНИКИ»

Министр напомнил, как еще в 2003 году госсекретарь США Колин Пауэлл пафосно тряс пробиркой с белым веществом в Совбезе ООН, утверждая, что это иракское биологическое оружие. Позднее эти утверждения не подтвердились.

Аналогичным образом в 2018 году Британия раскручивала дело об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Москва до сих пор не может добиться ответа на официальные запросы об их судьбе. «Если по-простому, Лондон взял наших граждан в заложники», - констатировал Лавров.

По той же схеме разворачивались события в деле Алексея Навального*. Россия менее чем за сутки пропустила частный немецкий самолет для его эвакуации в Берлин, однако вместо благодарности получила обвинения в отравлении. Анализы, на основании которых Германия заявила об отравлении «Новичком», Москве так и не показали - ни немецкие власти, ни ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия — Ред.)

Глава российской дипломатии уверен: похожий механизм работает и в историях с якобы российскими беспилотниками, которые периодически находят в странах Европы: «Но каждый раз выясняется, что либо это был не дрон, либо дрон украинский, либо дрон, который трудно опознать как принадлежащий РФ». Однако к этому моменту информационная кампания уже успевает породить политические последствия.

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

ИНСЦЕНИРОВКА В БУЧЕ

Особое внимание министр уделил освещению Западом событий в Буче под Киевом весной 2022 года, назвав их срежиссированной постановкой для срыва мирных соглашений. Он напомнил, что после того, как российская и украинская делегации согласовали документ о принципах будущего урегулирования, российские войска 30 марта покинули Киевскую область в качестве жеста доброй воли.

- Через два дня глава этого населенного пункта (Бучи - Ред.) выступал по телевидению и гордо заявлял, что украинская сторона полностью вернула контроль над городом. Съемка велась на центральной улице, она была абсолютно пустой, - напомнил Сергей Лавров. - А еще через два дня туда приехала бригада BBC, которая мгновенно транслировала репортаж с демонстрацией той же самой улицы, по обочинам которой аккуратно были разложены десятки трупов в очень чистых одеждах, несмотря на то, что вокруг была распутица и грязь.

Последовал срыв переговоров, обвинения в адрес России и санкции. Москва требует от руководства ООН предоставить список жертв этой провокации - безрезультатно. Причем количество «жертв» в разных документах варьируется от 21 до 590 и даже до 1365 человек, а обвинения строились на формулировке «есть основания полагать» - «highly likely, как мы это уже проходили».

- Уходящий глава секретариата ООН (Антониу Гутерриш, чьи полномочия истекают 31 декабря - Ред.) откровенно путается в показаниях: то заявляет, что данные об именах есть, но ими нельзя делиться из-за конфиденциальности, то утверждает, что такой информации нет, то ссылается на просьбы родственников не разглашать имена. Но имена родственников тоже никому не известны, - сказал Лавров. - Я почти убежден: дело не в том, что у западных СМИ и секретариата ООН не было интереса разоблачить подлог, а в том, что они были частью этой операции по сокрытию истины.

ОПРОВЕРГЛИ АНТИРОССИЙСКИЙ МИФ

Российские общественные организации тем временем исследовали открытые данные. 17 сентября Общественный международный трибунал по преступлениям киевского режима под председательством члена Общественной палаты Максима Григорьева представил результаты этого расследования. Проверка по украинским открытым базам данных и некрологам показала, что среди имен, выбитых на мемориале в Буче, практически нет мирных жителей.

- На мемориале содержатся десятки имен военнослужащих ВСУ, сотрудников СБУ, членов отрядов территориальной обороны, полиции, Национальной гвардии, включая боевиков националистического формирования «Азов»**. Более 70 фамилий вообще не имеют никакого цифрового следа, что в сегодняшнем мире практически невозможно. Эти факты полностью опровергают миф о сотнях якобы убитых мирных жителей, - подчеркнул глава МИД РФ.

ВБРОСЫ О ДРОНАХ

В завершение Сергей Лавров отметил: фейки стали для Запада инструментом в попытке удержать ускользающее доминирование. Опасаясь честной конкуренции с государствами мирового большинства, западные страны перешли к прямой дискриминации и атаке на гуманитарную сферу. В качестве предлогов используются вбросы о тех же «российских дронах над Европой».

- Закрыли Генеральное консульство в Бонне - самое крупное наше генконсульство в Европе. Закрыли пользующийся огромным успехом у граждан Германии наш культурный центр (Русский дом - Ред.) в Берлине. Это тоже борьба.

Отмена культуры отражает тот факт, что Россия отстаивает традиционные ценности во всех сферах жизни, а Запад уже считает это несоответствующим так называемым либеральным ценностям, - подытожил Лавров, выразив уверенность, что правда обязательно восторжествует и положит конец неоколониальным практикам.

* — Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** — «Азов**» - террористическая организация, запрещённая на территории РФ

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