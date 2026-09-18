Вопли «чего мнемся, пора проучить Россию!» громче всего звучат из Прибалтики Фото: EAST NEWS.

НАТО и ЕС, заявив, что Россия якобы развернула против них «гибридную войну», мучительно ищут, как они могут дать отпор русским.

«У нас есть все варианты ответа… некоторые из них будут обнародованы, некоторые — нет, — заявил генсек НАТО Марк Рютте. — Я говорю Путину и всем, кто готов слушать: если вы продолжите в том же духе, у нас будут не только варианты ответа… мы также продолжим оказывать поддержку Украине».

Но тут явно виден парадокс: заявляя, что они «накажут» Россию, зададут ей по первое число и уже готовят суровую эскалацию противостояния, европейцы в то же время мнутся, не решаются идти дальше угроз и будто подталкивают друг друга: «Ну давай, ты начни, мы поддержим».

Генсек НАТО Марк Рютте Фото: REUTERS.

И хочется, и колется…

«Мы слишком нерешительны — это точно, — заявила немецкий депутат Мари Агнесс Штрак-Циммерманн, председатель комитета по обороне Европарламента. — Владимир Путин никогда не останавливается, он всегда подбирается ближе… Мы должны показать, что готовы дать отпор». Но как? Инстинкт самосохранения все-таки подсказывает, что идти на радикальные шаги не стоит — это приведет к полномасштабной войне с Россией. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров только что вновь предупредил: «Если Европа, которая ежедневно говорит о подготовке к войне против России, нападет на Российскую Федерацию, это будет уже совсем другая война и она будет очень короткой».

Вот и мнутся европейские лидеры: с одной стороны, резкая эскалация конфликта с Россией — единственный способ их политического выживания, поскольку позволяет тянуть до последнего их провальный курс по безусловной поддержке Украины. Оппозиционные силы, готовые после прихода к власти этот курс сменить, уже наступают на пятки. Но с другой стороны — где найти повод для этой самой эскалации. Ведь что бы ни говорили в Европе, Россия идти войной туда не собирается. Надо придумать что-нибудь этакое — совершенно неординарное.

Mинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: REUTERS.

5-я статья для «гибридки»

Натовские мыслители напряглись и родили вот что. По неофициальным данным, сообщает Politico, некоторые союзники обсуждают возможность начать дискуссию о том, нельзя ли приравнять совокупность всех приписываемых России кибератак, диверсий, залетов дронов к полноценному вооруженному нападению. То есть, если количество таких инцидентов будет нарастать и превысит определенную черту, это подпадет под действие статьи 5 Североатлантического договора. По словам источников издания, уточнение границы стало бы четким предупреждением для России. Но пока по этому вопросу нет консенсуса. США вовсе не горят желанием поддерживать европейские хотелки.

«Мы рассматривали возможность задействовать статью 5», — сказал Politico восточноевропейский дипломат. — Но это может привести к обратному эффекту, поскольку покажет Путину, что Трамп не готов помочь». И хочется, и колется, и на Трампа надежды нет. И опять стенания насчет того, что обсуждение коллективного ответа России должно сопровождаться четкой «политической волей» к военному ответу, чтобы не обесценить положения о коллективной обороне.

А с этой политической волей у НАТО и Евросоюза проблемы. Сейчас страны-члены обсуждают, «как официально, быстро и коллективно возложить ответственность за атаки на Кремль». Ведь без этого решительной эскалации не получится.

Доказательства? И так все ясно!

Вопрос — где доказательства, что Россия пошла в «гибридную» атаку на Европу? — для европейцев стал риторическим. А кто еще, кроме России, может быть заинтересован, чтобы дроны залетали в европейские страны, на оборонных предприятиях раздавались взрывы, а хакеры взламывали серверы объектов критической инфраструктуры? Доказательства подменяют известным еще в древнем Риме постулатом «Кому это выгодно?» И если Россия уже объявлена в Европе смертельным врагом, схватка с которым неизбежна, что еще доказывать надо?

Сейчас в авангарде нового крестового похода против России — Германия с ее канцлером Фридрихом Мерцем. Уж для него-то точно эскалация — единственный шанс продлить собственную политическую агонию. Вот он и использует его в попытке удержаться у власти.

— Акт мракобесия с беспилотником в Лейпциге, постановочная провокация с дроном, якобы российский след, плюс буквально днями прошла информация, что арестована украинка, живущая в Германии, которая предавала секретную информацию российским спецслужбам, — разбирает «доказательства» причастности России к «гибридным» атакам на Европу политолог-германист Александр Камкин. — Несколько дней назад на военном аэродроме под Ганновером в очередной раз упал какой-то неопознанный беспилотник. Наверное, завтра или послезавтра Мерц выступит еще с одним громким заявлением. Все это ступеньки эскалации, которую активизировало сейчас правительство Германии.

Сейчас в авангарде нового крестового похода против России — Германия с ее канцлером Фридрихом Мерцем Фото: REUTERS.

Недавнее заявление Мерца о том, что ближайшие недели, месяцы станут «решающими для достижения безопасности и мира», следует понимать так, что Германия все активнее вовлекается в вооруженное противостояние с нашей страной. Здесь не про мир, не про переговоры, а именно про дальнейшую эскалацию, которая Берлином видится как способ сплотить собственное население, делает вывод Камкин.

Горе-советнички из Прибалтики

Истерика в Европе, действительно, растет. Вот в Литве сбили первый якобы российский беспилотник. А чей же еще? Через Белоруссию залетел к прибалтам. Правда, версии разные: то ли он летел из России и отклонился с курса из-за действия украинских средств РЭБ, то ли это русские перенаправили украинский БПЛА своими РЭБ в Литву. Ну разве это не эскалация со стороны Москвы? В Германии уже начали готовить места в больницах для будущих раненых на полях реальных сражений с русскими.

Вопли «чего мнемся, пора проучить Россию!» громче всего звучат из Прибалтики. Три облупившихся «балтийских тигра» с карликовыми армиями по части воинственности русофобского духа заткнут всех в НАТО/ЕС. Габриэлюс Ландсбергис, бывший министр иностранных дел Литвы (и по иронии судьбы внук бывшего агента КГБ), заявил на днях в Киеве, что Брюссель должен немедленно принять меры. Например, закрыть Балтийское море для российского «теневого флота», помочь Украине удвоить мощности по производству беспилотников и даже перейти к кибератакам с целью отключения электроэнергии в России.

«Мы прячемся за словом „гибридный“, надеясь, что оно защитит нас от любых ответных мер», — сказал он. — Прекратите принимать недейственные меры, потому что они только приглашают Путина к эскалации». Подстрекатель Ландсбергис чуть ли не активнее всех призывал Украину наносить удары вглубь России по ее энергообъектам. Зеленский так втянулся в эту авантюру, что дошел до угроз «закрыть российское небо» для гражданской авиации.

И каков итог этой эскалации? Россия практически закрыла железнодорожное движение на Украине и блокировала все ее черноморские порты. Пока у Киева есть такие друзья-советники, Европе явно надо готовиться к худшему.

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